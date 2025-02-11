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Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних

Юрій Берендій
11 лютого 2025, 20:55
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В Міноборони анонсували значний перелік соціальних гарантій та пільг для всіх учасників "контракту 18-24" та відповідну підготовку за стандартами НАТО.
Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних
В Міноборони запустили контракт для 18-24-річних / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • У Міноборони запустили проєкт добровільної мобілізації для військовозобов'язаних віком від 18 до 24 років
  • Стали відомі умови контракту для громадян віком від 18 до 24 років

Міністерство оборони України офіційно запустило проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для громадян віком 18-24 роки, які бажають приєднатися до Сил оборони на рік. Про це йдеться на сайті Міноборони.

Учасники отримають гідну фінансову винагороду, бойову підготовку за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не пропонує жодна цивільна професія.

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Зазначається, що ключовий принцип проєкту - добровільність. Контракт укладається свідомо, даючи змогу не лише зробити внесок у захист країни, а й отримати нові можливості для особистого розвитку.

"Контракт 18-24 - це не примус, не мобілізація і не обов'язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність лише за один рік. Доброволець сам вирішує: продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", - зазначив міністр оборони України Рустем Умеров.

Що передбачає контракт для військовозобов'язаних віком від 18 до 24 років:

  • Контракт на 1 000 000 грн - 200 000 грн одразу при підписанні контракту та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту
  • Додатково до 120 000 грн/місяць + доплати за бойові завдання
  • До 2 000 000 грн на рік
  • Самостійний вибір частини та спеціальності
  • Компенсація житла протягом служби
  • Медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування
  • Іпотека 0.0% річних після закінчення контракту ("еОселя")
  • Безкоштовний проїзд та комунальні пільги та пільги на комунальні послуги
  • Навчання в навчальних закладах у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту
  • Право на виїзд за кордон після 1 року служби
  • Звільнення від призову на 1 рік після закінчення контракту
  • Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК
  • Обов'язкова посилена підготовка протягом 3 місяців після підписання контракту

Крім того, законом передбачено звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

"Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які долучаться до Сил оборони, отримають усе необхідне: кращу підготовку, вищий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар'єрного зростання", - додав Рустем Умеров.

У Міноборони зазначили, що подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+" після найближчого оновлення. Після цього - консультація з рекрутером, підписання контракту та підготовка в бойових підрозділах.

"Українська армія змінюється. Вона стає сучасною, сильною та гнучкою. "Контракт 18-24" - це один із кроків до формування професійного війська нового рівня, де кожен доброволець - це цінність і сила нашої оборони", - підсумував очільник Міноборони.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 лютого президент Володимир Зеленський детально пояснив ініціативу щодо запровадження річного контракту для залучення до армії українців віком 18-25 років,.

Українська влада розглядає можливість збільшення кількості молоді в армії, зокрема через спеціальний однорічний контракт для осіб віком 18-24 років. В інтерв’ю Reuters 7 лютого Зеленський підкреслив, що це не є примусовою мобілізацією.

Водночас в Україні можуть знизити призовний вік до 21 року. Як зазначив колишній радник Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров в інтерв’ю BBC News Україна, країна, ймовірно, буде змушена поступово зменшувати призовний вік, оскільки Росія за рахунок мобілізації та залучення найманців із КНДР може підтримувати високу інтенсивність бойових дій.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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