Трамп анонсував 'масштабну угоду' щодо України: у Кремлі вперше відреагували

Пєсков заявив, що Дмитрієв ще не доповідав про зустріч із Трампом, а Європу звинуватив у затяжній нерішучості.

https://glavred.net/politics/tramp-obyavil-o-masshtabnoy-sdelke-po-ukraine-v-kremle-vpervye-otreagirovali-10809980.html Посилання скопійоване

В Кремлі відреагували на заяву Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Головне із заяви Пєскова:

У Кремлі не знають деталей угоди, яку анонсував Трамп

Дмитрієв ще не доповів про зустріч із президентом США

Москва звинуватила Європу в нерішучості щодо переговорів

У Кремлі заявили, що не знають жодних подробиць "масштабної угоди" щодо завершення війни в Україні, яку анонсував президент США Дональд Трамп. Спецпосланець воєнного злочинця Путіна Кирило Дмитрієв ще не повернувся зі США і не доповідав про результати зустрічі з американським лідером, заявив речник Кремля країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков, передає Російська служба BBC News.

Напередодні Трамп розповів журналістам у Білому домі, що зустрівся з Дмитрієвим, який прибув до США на прийом першої леді Меланії Трамп. Подробиць угоди президент США не розкрив, проте висловив упевненість у її масштабах.

відео дня

​

Хронологія завершення воєн Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

​"Буде досягнуто угоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", – заявив Трамп.

За словами Пєскова, Росія не отримувала від європейських країн жодних пропозицій щодо обговорення спільної архітектури безпеки. Водночас у Кремлі визнають, що без участі європейців таку дискусію на певному етапі провести не вдасться.

Що Кремль закидає Європі

Водночас речник російського диктатора та воєнного злочинця Пєсков звинуватив європейські країни в тому, що вони досі не визначилися, хто представлятиме їх на майбутніх переговорах.

"Що стосується якихось ідей від європейців, то ми їх не отримували. Нам про них нічого не відомо. Так чи інакше, дискусія перейде до питання про майбутню систему безпеки в Європі, коли йтиметься про взаємні гарантії безпеки між Росією та Україною, і, звісно, без європейців на певному етапі це буде неможливо", – сказав Пєсков.

Речник Кремля додав, що наразі з боку Європи бачить лише "затяжну нерішучість і небажання".

"Тому знадобиться дискусія з європейцями. Але, як ми бачимо, вони досі навіть не змогли вирішити, хто може виступати від їхнього імені", – наголосив Пєсков.

Чи зміниться позиція Кремля на переговорах

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що європейці досі не мають узгодженого підходу до участі в переговорах.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", – зазначив дипломат.

Водночас, на думку Огризка, ослаблення позицій Трампа після виборів у США може звузити й простір для російського тиску.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", – пояснив він.

Політолог Андрій Золотарьов у розмові з Главредом менш оптимістичний: після провалу республіканців на виборах до Конгресу Москва, за його оцінкою, лише посилить тиск.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну", – наголосив експерт.

За прогнозом Золотарьова, поступливості від Кремля чекати не варто.

"Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги. Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас або що Кремль перейде до більш раціональної позиції, у мене немає", – підсумував політолог.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. За даними Офісу президента, Київ пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без жодних територіальних поступок. Також Україна готова до секторального перемир'я в енергетиці та на Чорному морі.

5 листопада перша леді США Меланія Трамп приймала в Білому домі українських і російських посадовців з нагоди обмеженого режиму припинення вогню в окупованих Олешках. Від Росії на захід прибули Кирило Дмитрієв і Яна Лантратова, Україну представляли Дмитро Лубінець і Давид Арахамія. В ISW вважають, що Росія намагається використати гуманітарні питання для налагодження відносин з адміністрацією Трампа.

Кушнер напередодні окреслив, якою Вашингтон бачить майбутню систему безпеки в Європі. Він назвав головну мету США – не лише зупинити війну, а й не допустити її поновлення. Серед цілей нової архітектури безпеки – постійні консультації, надійні канали зв'язку на випадок кризи та довгострокова рамка стабільності в Європі.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред