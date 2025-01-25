Росія розбомбила власне село у Курській області: окупанти скинули 14 КАБів

Головне із матеріалу:
- Російська армія "звільняє" Козачу Локню потужними обстрілами
- Як Росія мститься своїм же громадянам
Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський повідомив, що російська окупаційна армія за добу здійснила 14 ударів КАБ по селу Козача Локня у Курській області - є постраждалі.
Росія 14 разів за добу вдарила по селу Козача Локня у Курській області КАБами.
"Це так російська армія типу "звільняє" Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян", - зазначив Дмитрашківський.
Жінка, яка постраждала під час одного з вибухів, зазнала серйозної контузії, коли КАБ розірвався просто на її подвір’ї. Дмитрашківський також розповів, що це не перший випадок: раніше російські військові зруйнували її будинок, а тепер знищили літню кухню, в якій вона мешкала.
"Таке враження, що Путін поставив своїй армії завдання "звільнити" територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості", - додав він.
Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року, зазначив він. Дмитрашківський порівняв таке ставлення до свого народу у Росії нині з часами Сталіна.
Ситуація у Курській області - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ГУР повідомили, що КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом. Підготовка солдатів КНДР відбувається на 5 полігонах на Сході Росії - в Уссурійську, Улан-Уде, Єкатеринославці, Князьо-Волконську і Сергєєвці.
ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Російський наступ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Щобільше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та провели низку успішних контрнаступальних дій.
У ЗСУ повідомили про захід росіян з Курщини в Сумську область. За словами Вадима Мисника, ворог не полишає спроб застосовувати ДРГ для прикордонних регіонів, а особливо під час поганих погодних умов.
Більше цікавих новин:
- "Наші позиції зруйновані": у ЗСУ попередили про штурм росіян на сході
- Воїни ЗСУ знищили підрозділ морпіхів РФ з бригади, яка причетна до страт полонених
- Загроза оточення ЗСУ на Донеччині: майор розповів про накази на відхід
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред