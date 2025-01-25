Росія розбомбила власне село у Курській області: окупанти скинули 14 КАБів

Країна-агресорка Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії.

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РФ скинула 14 авіабомб на село під Курськом / колаж: Главред, фото: facebook/Svetlyi

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Російська армія "звільняє" Козачу Локню потужними обстрілами

Як Росія мститься своїм же громадянам

Пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський повідомив, що російська окупаційна армія за добу здійснила 14 ударів КАБ по селу Козача Локня у Курській області - є постраждалі.

Росія 14 разів за добу вдарила по селу Козача Локня у Курській області КАБами.

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"Це так російська армія типу "звільняє" Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян", - зазначив Дмитрашківський.

Жінка, яка постраждала під час одного з вибухів, зазнала серйозної контузії, коли КАБ розірвався просто на її подвір’ї. Дмитрашківський також розповів, що це не перший випадок: раніше російські військові зруйнували її будинок, а тепер знищили літню кухню, в якій вона мешкала.

"Таке враження, що Путін поставив своїй армії завдання "звільнити" територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості", - додав він.

Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року, зазначив він. Дмитрашківський порівняв таке ставлення до свого народу у Росії нині з часами Сталіна.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ГУР повідомили, що КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом. Підготовка солдатів КНДР відбувається на 5 полігонах на Сході Росії - в Уссурійську, Улан-Уде, Єкатеринославці, Князьо-Волконську і Сергєєвці.

ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Російський наступ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Щобільше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та провели низку успішних контрнаступальних дій.

У ЗСУ повідомили про захід росіян з Курщини в Сумську область. За словами Вадима Мисника, ворог не полишає спроб застосовувати ДРГ для прикордонних регіонів, а особливо під час поганих погодних умов.

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