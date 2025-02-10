В Україні обмежують постачання електроенергії: чи торкнеться побутових споживачів

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.

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В Україні обмежують постачання електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Причина відключень - суттєве зниження температури повітря

Фіксують зростання рівня споживання електроенергії в країні

В Україні фіксують зростання рівня споживання електроенергії в країні. З 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як повідомили в НЕК Укренерго, станом на 7:30 рівень споживання був на 1,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня - у п'ятницю.

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Зазначається, що 9 лютого добовий максимум споживання було зафіксовано ввечері. Він був на 8,6% вищим, ніж попередньої неділі - 2 лютого. Головна причина - суттєве зниження температури повітря.

В Укренерго нагадали, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак. Відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Утім, для збалансування енергосистеми сьогодні застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Для побутових споживачів заходи обмеження споживання поки що не застосовуються", - зазначено в повідомленні.

У компанії підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

/ Главред

Раніше повідомлялося про аварійні відключення. В Україні спостерігається тенденція до збільшення споживання електроенергії. Через пошкодження внаслідок ударів ракет і дронів були застосовані відключення.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.

Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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