'Війна скоро буде закінчена': Трамп відправив міністра фінансів в Україну

Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для переговорів із Володимиром Зеленським.

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Міністр фінансів США їде до Києва / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп заявив, що війна в Україні має скоро завершитися

Міністр фінансів США Скотт Бессент прибуде до Києва для переговорів із Зеленським

Ключова тема візиту – угода щодо доступу США до українських рідкісноземельних металів

Війна в Україні має завершитися якнайшвидше, адже вона спричинила надто багато смертей і руйнувань. Міністр фінансів США Скотт Бессент прибуде до Києва для переговорів про угоду щодо рідкоземельних українських металів. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна і буде закінчена найближчим часом — занадто багато смертей і руйнувань", - написав Трамп. відео дня

Як повідомляє Bloomberg, візит Бессента до Києва стане першим офіційним візитом високопосадовця нової адміністрації США в Україну. Одним із ключових питань порядку денного буде доступ Сполучених Штатів до критично важливих рідкісноземельних мінералів України.

За даними джерел, Вашингтон розглядає можливість укладання угоди про постачання стратегічних ресурсів в обмін на підтримку України у сфері безпеки та оборони. Білий дім поки що утримується від коментарів щодо деталей переговорів.

Що таке рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Передача рідкоземельних металів США - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на американську допомогу.

За даними ЗМІ, ідея спільного видобутку цих стратегічних ресурсів є у "плані перемоги" Володимира Зеленського. Джерела в Офісі президента повідомляють, що восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має отримати доступ до природних ресурсів України незалежно він мирної угоди між Києвом і Москвою. За його словами, Україна "по суті погодилася" передати США мінерали на суму 500 млрд доларів.

Як повідомляв Главред, тепер Трамп хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським щодо видобутку корисних копалин і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки. Він зазначив, що така угода буде прийнятною для потенційної мирної ініціативи.

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