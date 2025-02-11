Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

Віталій Кірсанов
11 лютого 2025, 17:23
424
На думку Зеленського, гарантії безпеки без участі в них США не є справжніми гарантіями безпеки.
Зеленський і Путін
Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Зеленський:

  • Які території можуть обміняти дві сторони
  • Європа поодинці не зможе допомагати Україні
  • Зеленський запропонує американським компаніям "вигідні контракти"

Якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Кремлю прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

"Ми можемо обміняти одну територію на іншу", - сказав він.

відео дня

Зеленський наголосив, що поки не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що "дуже важливо", щоб президент США зустрівся з українською делегацією перед зустріччю з Путіним. При цьому Зеленський утримався від критики Трампа.

"Очевидно, що він насправді не хоче, щоб усі знали подробиці, і це його особисте рішення", - сказав Зеленський, маючи на увазі, що Трамп уже говорив із Путіним телефоном, не розкривши змісту бесіди.

Крім того, на думку Зеленського, гарантії безпеки без участі в них США не є справжніми гарантіями безпеки.

За його словами, він "чує голоси", які говорять про те, що Європа могла б узяти на себе роль основного гаранта в цьому питанні, але він завжди каже на це "ні".

Також Зеленський в інтерв'ю The Guardian наголосив, що якщо президент США Дональд Трамп відкличе підтримку США Україні, Європа самотужки не зможе заповнити цю прогалину.

Він навів як приклад систему ППО Patriot: "Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші європейські системи... але вони не можуть забезпечити повний захист".

Також президент України додав, що запропонує американським компаніям "вигідні контракти" на відновлення України та інвестиційні поступки.

"Ті, хто допомагає нам врятувати Україну, отримають можливість відновлювати її, спільно з українським бізнесом. Усі ці питання ми готові детально обговорювати", - сказав Зеленський.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 лютого на борту Air Force One президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її.

У Кремлі також не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви і нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".

Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем вважає, що адміністрація США, ймовірно, вже контактувала з Кремлем до інавгурації Трампа, але переговори завершилися невигідно для Москви.

Інші новини:

The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великобританії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори з Росією гарантії безпеки
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

    Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

    18:21Україна
    "Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

    "Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

    17:23Україна
    Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

    Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

    16:50Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

    Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

    Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

    Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

    Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

    "Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

    "Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

    Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

    Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

    Останні новини

    18:34

    Трагічна авіакатастрофа: в аеропорту розбився літак відомого музиканта

    18:21

    Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

    18:17

    Жінка роками веде подвійне життя: як вона обдурила чоловіка і детектива

    18:07

    Силікон і діаманти в зубах: жінка зробила 500 процедур за 250 000 доларів

    17:35

    Гора смачнючих котлет за 50 грн: рецепт просто неймовірний

    В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в УкраїніВ Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні
    17:23

    "Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

    17:20

    "Ми маємо моральне право": Фіцо погрожує залишити Україну без газу

    17:10

    "А нащо нам брехати?": Анатолій Анатоліч відреагував на інтерв'ю Потапа у Дудя

    17:04

    Пес приніс дивну істоту: всі вважали її кротом, поки тварина не підросла

    Реклама
    16:58

    РФ застосувала нову тактику ракетних ударів по Україні: що змінилось

    16:50

    Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

    16:41

    У Європі бояться, що РФ і США домовляться між собою без українців - FT

    16:25

    Чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу: в Верховній Раді відповіли

    16:13

    Японець помер найболючішою смертю у світі: що з ним сталося

    16:10

    "Виникнуть проблеми": Кім оцінив загрозу наступу росіян на Миколаїв

    16:07

    Повний місяць 12 лютого: яким 3 знакам зодіаку чекати миттєвої фінансової удачі

    16:05

    Не 5 і не 15 хвилин: скільки часу чекати перед тим, як змити чистячі засоби

    15:50

    "Я дуже боюся": Кличко назвав терміни закінчення війни в Україні

    15:32

    Трамп здатний провчити Путіна, РФ може нарватися на подвійний удар - ТукаВідео

    15:31

    Розвідка Британії назвала серйозну проблему Росії, яку не може вирішити Путін

    Реклама
    15:15

    Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

    14:57

    "Це жах": дружина зрадника Джигана запустила здоров'я сина, той у лікарні

    14:55

    "Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше

    14:42

    Заплатила $4, а коштує тисячі: жінка купила свічник, що виявився антикваріатом

    14:15

    Люблять прикрасити: 3 головні ошуканці серед знаків зодіаку

    14:14

    Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

    14:07

    "Не сховаєшся": ЗСУ знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2"

    13:30

    Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ

    13:26

    Що чекає на Росію і режим Путіна найближчими роками: з'явився прогнозВідео

    12:59

    Зеленському потрібно знизити призовний вік для збереження підтримки Заходу - Bloomberg

    12:24

    Популярного російського ведучого паралізувало

    12:17

    Із залисинами та дикими кучерями: зрадниця Тодоренко опинилася під крапельницею

    12:15

    Україну примушуватимуть: Тука сказав, як Трамп буде закінчувати війнуВідео

    12:12

    Армія РФ почала різко наближатись до Костянтинівки: у ЗМІ розкрили загрозливу ситуацію

    12:11

    Сили оборони перехопили ініціативу: бійці досягли успіху на північ від Харкова

    12:04

    Найкрутіший сніданок із простих інгредієнтів замість звичайної яєчні - рецептВідео

    11:55

    Долар пішов угору, євро подешевшав: курс валют сьогодні

    11:14

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 лютого (оновлюється)

    11:11

    Впливає на здоров'я і благополуччя: що про людину говорить дата народження

    11:09

    РФ вночі запустила по Україні 124 дрони і 19 ракет: ППО збила 57 ворожих БПЛА

    Реклама
    10:55

    Які умови можуть означати закінчення війни в Україні: Жданов розкрив реальний сценарій

    10:55

    У Грузії судили співачку Ніно Катамадзе: що сталося

    10:54

    Китайський гороскоп на завтра 12 лютого: Бикам - дурниці, Мавпам - аварія

    10:50

    Атака РФ на Київську область: пошкоджено дитсадок і дві школи

    10:48

    Війська РФ спробували прорвати оборону на Покровському напрямку, деталі

    10:40

    РФ готує масовану атаку: Жданов оцінив, коли чекати удару і скільки ракет

    10:23

    "Вона пацієнт складний": невістка зрадниці Корольової бореться за здоров'я

    10:17

    Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

    09:55

    Трамп анонсував розмову із Зеленським і важливу зустріч в Україні

    09:30

    Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію

    Новини України
    Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Рецепти
    НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
    Привітання
    З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти