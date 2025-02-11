"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

На думку Зеленського, гарантії безпеки без участі в них США не є справжніми гарантіями безпеки.

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Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Що сказав Зеленський:

Які території можуть обміняти дві сторони

Європа поодинці не зможе допомагати Україні

Зеленський запропонує американським компаніям "вигідні контракти"

Якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Кремлю прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

"Ми можемо обміняти одну територію на іншу", - сказав він. відео дня

Зеленський наголосив, що поки не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що "дуже важливо", щоб президент США зустрівся з українською делегацією перед зустріччю з Путіним. При цьому Зеленський утримався від критики Трампа.

"Очевидно, що він насправді не хоче, щоб усі знали подробиці, і це його особисте рішення", - сказав Зеленський, маючи на увазі, що Трамп уже говорив із Путіним телефоном, не розкривши змісту бесіди.

Крім того, на думку Зеленського, гарантії безпеки без участі в них США не є справжніми гарантіями безпеки.

За його словами, він "чує голоси", які говорять про те, що Європа могла б узяти на себе роль основного гаранта в цьому питанні, але він завжди каже на це "ні".

Також Зеленський в інтерв'ю The Guardian наголосив, що якщо президент США Дональд Трамп відкличе підтримку США Україні, Європа самотужки не зможе заповнити цю прогалину.

Він навів як приклад систему ППО Patriot: "Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші європейські системи... але вони не можуть забезпечити повний захист".

Також президент України додав, що запропонує американським компаніям "вигідні контракти" на відновлення України та інвестиційні поступки.

"Ті, хто допомагає нам врятувати Україну, отримають можливість відновлювати її, спільно з українським бізнесом. Усі ці питання ми готові детально обговорювати", - сказав Зеленський.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 лютого на борту Air Force One президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її.

У Кремлі також не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви і нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".

Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем вважає, що адміністрація США, ймовірно, вже контактувала з Кремлем до інавгурації Трампа, але переговори завершилися невигідно для Москви.

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The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великобританії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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