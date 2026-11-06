Де в Україні зараз найскладніша ситуація зі світлом: Зеленський назвав місто

Коротко:
- Зеленський назвав Київ найпроблемнішим регіоном після ударів
- Президент пов'язав кризу з невиконанням рішень міською владою
- Німеччина та Іспанія передадуть генератори й кабелі
Президент Володимир Зеленський назвав Київ регіоном із найважчим становищем після російських атак на енергосистему. Частину відповідальності за тривалі знеструмлення та перебої з водою в столиці він поклав на місцеву владу. Про це президент написав у своєму Telegram.
Глава держави провів селекторну нараду, де заслухав доповіді з областей, які найбільше постраждали від обстрілів. Становище столиці він виокремив окремо, назвавши одразу дві причини кризи.
"Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", - наголосив Зеленський.
Окрім столиці, на нараді звітували про ситуацію в Дніпрі, Харкові, Одесі та Одеській області, на Полтавщині, Черкащині, Вінниччині, Житомирщині, Сумщині й Київщині. Від державних і приватних енергокомпаній президент вимагає вивести на об'єкти додаткові бригади та пришвидшити ремонти.
Генератори з Європи та доплати для ремонтників
За словами президента, уряд бере на себе додаткові кроки: підвезення обладнання та прискорення ремонтних робіт. Крім того, під час візитів до Німеччини та Іспанії Зеленський домовився з лідерами цих країн і компаніями про поставки генераторів, кабелів та іншої необхідної техніки.
Прем'єр-міністр доповів про старт програми щомісячних доплат усім, хто повертає країні світло й тепло. Йдеться про енергетиків, комунальників, залізничників, а також персонал об'єктів водопідготовки та водопостачання.
"Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергообʼєктів", - зазначив президент.
Авіація проти "шахедів" і нові боєприпаси для F-16
Головнокомандувач ЗСУ та командування Повітряних сил доповіли про роботу бойової авіації проти ударних дронів. Окремо йшлося про групи прикриття енергетичних та інфраструктурних об'єктів і мобільні вогневі групи.
"Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами", - заявив Зеленський.
Прем'єр-міністр також отримав окремі доручення щодо комунікації з сусідніми державами та роботи експортних ліній солідарності.
Що буде з енергосистемою після атак РФ - думка експерта
Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що удари по енергетиці не є для України чимось новим.
"У принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані по підстанціях об'єднаної енергосистеми України. І відтоді такі атаки з певною регулярністю повторюються", - наголосив фахівець.
Водночас, за словами експерта, ворог намагається вразити не лише енергетику, а й логістику країни.
"Йдеться не лише про намагання уразити енергетичні об'єкти, передусім підстанції, а й про удари по транспортній системі, зокрема залізниці", - пояснив Гончар.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю УНІАН вважає, що нинішня ситуація загалом відповідає очікуванням енергетиків на опалювальний сезон.
"Я би не сказав, що ситуація є незвичайно критичною. Це була ще одна атака. Вона вписується в основний сценарій, який ми очікували на опалювальний сезон", - зазначив він
Відключення світла - новини за темою
Як повідомляв Главред, 5 листопада у Києві та Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Через це попередньо оприлюднені графіки в цих регіонах перестали діяти. У столиці також виникли проблеми з роботою метрополітену.
Енергетичні експерти оцінюють ризики тривалих знеструмлень після нових атак. За прогнозом директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, у малих містах без світла можуть залишатися до трьох днів. Найвразливішими називають населені пункти, які живляться від однієї підстанції.
У жовтні масштаби обмежень були значно меншими. Так, на 11 жовтня Укренерго прогнозувало погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Тоді вони діяли лише з 16:00 до 23:59.
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Про персону: Михайло Гончар
Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.
З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.
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