Коливання різко зросли: Україну охопила магнітна буря червоного рівня

Потужність геомагнітного шторму підвищиться. Дослідники з'ясували, чи довго він триватиме.

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Прогноз магнітних бур 6-9 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Скільки триватиме магнітна буря

Якої сили вдарить геомагнітний шторм

Сьогодні, 6 листопада, магнітне поле Землі дестабілізувалося через наближення магнітної бурі рівня G1. За даними Британської геологічної служби, вона буде затяжною.

Дослідники, попередньо, прогнозують, що магнітні бурі атакуватимуть нашу планету усі вихідні. Але вже 8-9 листопада ситуація почне стабілізуватися.

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Магнітні бурі 6-8 листопада / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Це підтверджують і дані meteoagent. Сьогодні, 6 листопада, К-індекс 4,7 та сонячний спалах С5 підвищилися до жовтого рівня.

У суботу, 7 листопада, К-індекс 5 досягне червоного рівня, що означає магнітну бурю. На такому ж рівні показник протримається і в неділю, 8 листопада.

Геомагнітна активність 6-8 листопада / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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