"Ми тобі раді": переможниця "Холостяка" показала вагітний животик

Катерина Лозовицька оголосила про вагітність незабаром після весілля.

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Катерина Лозовицька вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

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Катерина Лозовицька повідомила про вагітність

Як відреагували шанувальники "Холостяка"

Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька поділилася з шанувальниками радісною новиною в Instagram. Модель та її чоловік, співак азербайджанського походження Гідаят Сейдов (Geed), готуються вперше стати батьками.

Про майбутнє поповнення в родині модель повідомила в соцмережах, опублікувавши стильні чорно-білі знімки, на яких позує з помітно округлим животиком.

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"Наша найголовніша і найщасливіша новина! Ми так раді тобі", - підписала публікацію майбутня мама.

Катерина Лозовицька чекає на дитину / фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

Радісна подія сталася всього через кілька місяців після того, як пара офіційно узаконила свої стосунки: 23 вересня цього року Катерина вийшла заміж за свого обранця. Для обох молодят майбутній малюк стане первістком.

Новина про вагітність викликала бурхливу реакцію в коментарях. Підписники та зіркові колеги поспішили привітати пару з цією важливою подією, зазначивши, що з правильною людиною все в житті складається стрімко й гармонійно.

Катерина Лозовицька - "Холостяк" / фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

"Ура, найщиріші вітання - яка ж чудова новина", - написала Христина Решетнік.

"Вітаємо", - прокоментувала Даша Квіткова.

Нагадаємо, до зустрічі з нинішнім чоловіком особисте життя моделі не раз привертало увагу преси. Зокрема, після перемоги в "Холостяку" вона була заручена з колишнім обранцем, однак розірвала заручини всього через кілька тижнів після пропозиції руки й серця.

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