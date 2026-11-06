Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ми тобі раді": переможниця "Холостяка" показала вагітний животик

Христина Трохимчук
6 листопада 2026, 13:22
google news Підпишіться
на нас в Google
Катерина Лозовицька оголосила про вагітність незабаром після весілля.
Катерина Лозовицька вагітна
Катерина Лозовицька вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Лозовицька повідомила про вагітність
  • Як відреагували шанувальники "Холостяка"

Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька поділилася з шанувальниками радісною новиною в Instagram. Модель та її чоловік, співак азербайджанського походження Гідаят Сейдов (Geed), готуються вперше стати батьками.

Про майбутнє поповнення в родині модель повідомила в соцмережах, опублікувавши стильні чорно-білі знімки, на яких позує з помітно округлим животиком.

відео дня

"Наша найголовніша і найщасливіша новина! Ми так раді тобі", - підписала публікацію майбутня мама.

Катерина Лозовицька чекає на дитину
Катерина Лозовицька чекає на дитину / фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

Радісна подія сталася всього через кілька місяців після того, як пара офіційно узаконила свої стосунки: 23 вересня цього року Катерина вийшла заміж за свого обранця. Для обох молодят майбутній малюк стане первістком.

Новина про вагітність викликала бурхливу реакцію в коментарях. Підписники та зіркові колеги поспішили привітати пару з цією важливою подією, зазначивши, що з правильною людиною все в житті складається стрімко й гармонійно.

Катерина Лозовицька -
Катерина Лозовицька - "Холостяк" / фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

"Ура, найщиріші вітання - яка ж чудова новина", - написала Христина Решетнік.

"Вітаємо", - прокоментувала Даша Квіткова.

Нагадаємо, до зустрічі з нинішнім чоловіком особисте життя моделі не раз привертало увагу преси. Зокрема, після перемоги в "Холостяку" вона була заручена з колишнім обранцем, однак розірвала заручини всього через кілька тижнів після пропозиції руки й серця.

  • Катерина Лозовицька оголосила про вагітність
    Катерина Лозовицька оголосила про вагітність фото: instagram.com, Катерина Лозовицька
  • Катерина Лозовицька оголосила про вагітність
    Катерина Лозовицька оголосила про вагітність фото: instagram.com, Катерина Лозовицька
  • Катерина Лозовицька оголосила про вагітність
    Катерина Лозовицька оголосила про вагітність фото: instagram.com, Катерина Лозовицька
  • Катерина Лозовицька оголосила про вагітність
    Катерина Лозовицька оголосила про вагітність фото: instagram.com, Катерина Лозовицька
  • Катерина Лозовицька оголосила про вагітність
    Катерина Лозовицька оголосила про вагітність фото: instagram.com, Катерина Лозовицька
  • Катерина Лозовицька оголосила про вагітність
    Катерина Лозовицька оголосила про вагітність фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Павло Зібров відверто висловився про сімейні справи та безглузді плітки. Виконавець розповів в інтерв’ю, хто насправді є головним натхненником у їхньому союзі з дружиною Мариною, а також як вони розподіляють обов’язки у спільному бізнесі.

Також Макс Барських та його незмінний продюсер і режисер Алан Бадоєв оголосили про припинення спільної роботи після 18 років співпраці. За 18 років співпраці артисти неодноразово опинялися в центрі скандалів і чуток.

Читайте також:

Про реаліті-шоу: "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу Холостяк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

16:07Економіка
"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

15:47Світ
Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

15:42Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

Який тиск має бути в зимових шинах: чи потрібно накачувати колеса до 2,5 бара

Який тиск має бути в зимових шинах: чи потрібно накачувати колеса до 2,5 бара

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

Жир із плити зійде без тертя губкою: який засіб використати замість оцту

Жир із плити зійде без тертя губкою: який засіб використати замість оцту

Що потрібно зробити з геранню до морозів: навесні вона вкриється квітами

Що потрібно зробити з геранню до морозів: навесні вона вкриється квітами

Останні новини

16:39

Железняк, Шабунін і Ткач намагаються впливати на кадрові рішення держави, – Загородній

16:37

Чому не можна заливати каву окропом: один простий крок зробить її смачнішоюВідео

16:36

Навіщо кидати запалений сірник в унітаз: несподівана причина старого трюку

16:11

Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

16:07

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у СШАОсобистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США
15:47

"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

15:42

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

15:38

РФ перекинула тисячне угруповання в Олешки: ЗСУ приготувалися до наступу ворога

15:24

Тріумф Сергія Бєлашова: як "Український капітал" розніс конкурентів та забрав головні нагороди року актуально

Реклама
15:16

Як зробити рукомийник із пластикової пляшки: лайфхак під час відключень води

15:04

Країни Заходу можуть вдарити по Росії за однієї умови - деталі від Forbes

15:00

"Аферисти гуртуються": рішення передати фонду Стерненка майже 57 млн грн викликало критику в соцмережах

14:56

Де в Україні зараз найскладніша ситуація зі світлом: Зеленський назвав місто

14:30

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану

14:22

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

14:18

Мороз до -6°С, сніг і ожеледиця: синоптики попередили про різке похолодання

14:13

"Страшна сила": новий Original-серіал Київстар ТБ отримав саундтрек від Domiy

13:57

Імпічмент, суди та гучні викриття: що чекає на Трампа після провалу на виборах

13:45

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

13:22

"Ми тобі раді": переможниця "Холостяка" показала вагітний животикФото

Реклама
12:58

Коливання різко зросли: Україну охопила магнітна буря червоного рівня

12:41

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

12:37

Два концерти - два солдаути: ХАС тріумфально повернувся на велику сцену

12:33

Чому гібіскус не цвіте: секрети правильної обрізки на зимуВідео

12:30

Як зробити різдвяний вінок зі старих ялинкових іграшок - бюджетний декор

11:53

Українці залишилися без світла: в Києві та низці областей аварійні відключення

11:42

Жир із плити зійде без тертя губкою: який засіб використати замість оцту

11:33

Правка Разумкова може спричинити нову хвилю обурення бізнесу та корупційні ризики – експерт

11:24

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

11:01

РФ хоче домогтися поступок від США у переговорах - на який крок пішов Кремль

10:45

Навіщо сантехніки кладуть пляшку в бачок унітазу - хитрий трюк для економії

10:23

"Ми мусимо використовувати столітні практики та досвід інших країн у боротьбі за державність": полковник Сергій Горохівський про легіонерів

10:22

"Стане символічною крапкою": Макс Барських йде від Алана Бадоєва

10:17

Омлет в пакеті: рецепт шикарного сніданку з трьох яєць за 15 хвилин

10:02

Морози до -20 °C та відлиги: якою буде зима 2026–2027 років в Україні

09:45

"Ми з Устимом тут": Вітвіцька оголосила рішення щодо еміграції

09:45

Смертельний удар по Україні: Росія цинічно атакувала три області, є жертваФото

09:10

Імена для хлопчиків, які символізують життєву енергію, витривалість і довголіття

09:07

Півметра снігу та замети на дорогах: де настане зима в середині листопада

08:44

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

Реклама
08:12

Що готують США напередодні саміту в Абу-Дабі: п’ять цілей нової архітектури безпеки

07:58

Вибухи і масштабні пожежі в РФ: нова хвиля безпілотників атакує великий НПЗ

07:36

"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

06:45

"Усі будуть у захваті": Трамп анонсував угоду щодо України, яка охоплюватиме всю Європу

05:54

Гороскоп на завтра, 7 листопада: Терезам - задоволення, Скорпіонам - гнів

05:22

Що означає білий хрест на дереві: чи можна стирати позначку у лісі

04:41

Більшість кімнатних рослин губить одна звичка: її плутають із правильним доглядом

04:02

Що не можна додавати в котлети: кухарі назвали помилки, які псують стравуВідео

03:30

Як зрозуміти, що дрова готові до розпалювання: три надійні ознаки

02:30

Усе складеться на їхню користь: які китайські знаки зодіаку отримають бажане

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти