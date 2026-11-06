"Ми тобі раді": переможниця "Холостяка" показала вагітний животик

Ви дізнаєтеся:
- Катерина Лозовицька повідомила про вагітність
- Як відреагували шанувальники "Холостяка"
Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька поділилася з шанувальниками радісною новиною в Instagram. Модель та її чоловік, співак азербайджанського походження Гідаят Сейдов (Geed), готуються вперше стати батьками.
Про майбутнє поповнення в родині модель повідомила в соцмережах, опублікувавши стильні чорно-білі знімки, на яких позує з помітно округлим животиком.
"Наша найголовніша і найщасливіша новина! Ми так раді тобі", - підписала публікацію майбутня мама.
Радісна подія сталася всього через кілька місяців після того, як пара офіційно узаконила свої стосунки: 23 вересня цього року Катерина вийшла заміж за свого обранця. Для обох молодят майбутній малюк стане первістком.
Новина про вагітність викликала бурхливу реакцію в коментарях. Підписники та зіркові колеги поспішили привітати пару з цією важливою подією, зазначивши, що з правильною людиною все в житті складається стрімко й гармонійно.
"Ура, найщиріші вітання - яка ж чудова новина", - написала Христина Решетнік.
"Вітаємо", - прокоментувала Даша Квіткова.
Нагадаємо, до зустрічі з нинішнім чоловіком особисте життя моделі не раз привертало увагу преси. Зокрема, після перемоги в "Холостяку" вона була заручена з колишнім обранцем, однак розірвала заручини всього через кілька тижнів після пропозиції руки й серця.
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Про реаліті-шоу: "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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