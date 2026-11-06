Мороз до -6°С, сніг і ожеледиця: синоптики попередили про різке похолодання

Синоптики попередили українців про зміни температури та нові опади у найближчі дні.

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Прогноз погоди в Україні 7-8 листопада / фото: УНІАН

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Де очікується перший сніг

Наскільки знизиться температура вночі в Україні

Погода в Україні завтра, 7 листопада, буде хмарною з проясненнями. Вночі у всіх областях, окрім заходу, вдень - в центральних південних та східнихобластях очікується невеликий сніг, на півдні та сході країни з дощем.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. Там попередили, що у північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди буде ожеледиця.

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"Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-18 м/с", - додали синоптики.

Температура вночі коливатиметься від +2 до -3 градусів. В західних областях очікуються -1-6 градусів. Вдень буде від 0 до +6 градусів.

Погода в Україні 7 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 8-9 листопада

У неділю та понеділок в Україні очікується більш спокійна погода без опадів, подекуди з проясненнями.

Погода в Україні 8 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Через те, що за холодним фронтом на територію України буде поширюватися холодна повітря маса, у ніч на 8 та 9 листопада очікується температура від +2 до -5 градусів. Вдень буде від 0 до +7 градусів.

Погода в Україні 9 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Де настане зима в середині листопада

Главред писав, що потужні хуртовини з 10 по 14 листопада накриють північ Європи. У Скандинавії та на північному заході Росії місцями випаде від 10 до 50 см снігу, утворяться замети, а дороги занесе. Найбільше опадів очікують на заході та півночі Норвегії.

Негоду принесе великий циклон із Північної Атлантики, який пройде над Скандинавією з півдня на північ. Зона опадів буде значно ширшою за його траєкторію. Вона охопить південно-західну, центральну та північну Норвегію, західну та північну Швецію, Фінляндію, а також частково захід і північний захід Росії.

Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 6 листопада в Україні у більшості областей погода буде некомфортною. Очікуються дощі, а на півночі, подекуди в центрі та на сході - з мокрим снігом.

Раніше стало відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені.

Напередодні повідомлялося, що погоду наприкінці поточного тижня в Україні визначатиме холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з боку Балтійського моря. Північно-західний вітер принесе холодне повітря, а хмарність та опади перешкоджатимуть прогріванню.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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