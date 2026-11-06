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РФ перекинула тисячне угруповання в Олешки: ЗСУ приготувалися до наступу ворога

Анна Косик
6 листопада 2026, 15:38
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Сили оборони тримають на особливому контролі ситуацію через нещодавні переміщення окупантів.
РФ перекинула тисячне угруповання в Олешки: ЗСУ приготувалися до наступу ворога
В Олешках після перемир'я суттєво побільшало окупантів / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Головне:

  • РФ завезла на лівобережжя Херсонщини понад тисячу військових
  • Боєприпаси окупанти сховали в Олешківській лікарні
  • Масованих штурмів поки немає, але українські військові готуються

Російська окупаційна армія скористалася гуманітарним режимом тиші в Олешках і перекинула на лівобережжя Херсонщини понад тисячу військових. Про це в коментарі Крим.Реалії розповів начальник відділення безпілотних систем 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Ярослав Мороз.

За його словами, ворог накопичив сили на тих позиціях, з яких його вибивали останні пів року. Фактично окупанти наблизилися до лінії зіткнення на 20 кілометрів.

відео дня
РФ перекинула тисячне угруповання в Олешки: ЗСУ приготувалися до наступу ворога
Олешки / Інфографіка: Главред

"Вони (окупанти - Главред) приїхали просто на машинах, як це було у 2022 році, а потім, коли машини виїжджали, то ми відслідковували це все, і виїхало набагато менше машин, виїхало набагато менше особового складу", - розповів Мороз.

Що росіяни сховали в Олешківській лікарні

Величезну кількість боєприпасів та обладнання загарбники завезли до Олешківської лікарні. За словами Мороза, окупанти свідомо використовують будівлю, де лікуються місцеві жителі, бо розраховують, що українські сили не атакуватимуть цей об'єкт.

Яка мета РФ накопичення сил на Херсонщині

У бригаді не виключають, що армія РФ може готуватися до наступу на Херсон. Водночас масованих штурмів поки не зафіксовано: спостерігаються лише поодинокі переміщення особового складу й техніки, які оперативно ліквідовують.

"Масованих штурмових дій на даний час немає. Але, ми до них готові", - наголосив військовий.

Чим було вигідне перемир'я в Олешках для Кремля

Військовий оглядач Богдан Мирошников, слова якого навело Радіо Свобода, ще під час перемир'я застерігав, що пауза грає на руку окупантам.

"Те, що ворог отримав можливість за тиждень зробити більше, ніж за останні два роки, - факт", - зазначив він.

Чи достатньо у росіян сил для наступу на Херсон - думка експерта

Главред писав, що військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний сказав, що головна загроза для Херсона після режиму тиші - посилення обстрілів.

Прибережні села на окупованому березі здебільшого зруйновані, а поруч простягається Олешківська пустеля. Для того, щоб приховати велику кількість людей та техніки, там практично нічого немає. Єдине місце, де можна організувати таку військову базу – це місто Олешки.

В таких умовах наступ на Херсон організувати практично нереально, бо росіянам треба перейти річку, щоб наступати.

Ситуація в Олешках - останні новини

Як повідомляв Главред, режим припинення вогню в Олешках діяв до вечора 1 листопада. Після його завершення Сили оборони попередили, що Росія цинічно використала перемир'я і може активізувати удари по правобережжю Херсонщини. Йдеться про дрони, артилерію й тактичну авіацію.

Ще під час режиму тиші ЗМІ фіксували підозрілі переміщення окупантів. Зокрема, повідомлялося, що РФ може використати перемир'я для наступу, безперервно перекидаючи КамАЗи з бойовими групами. Підрозділи дронів росіяни наближали до Дніпра.

Окремі запитання виникли щодо військової техніки в Олешках. Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, що було на відео з технікою під час перемир'я. За його словами, техніку використовували для розмінування, а сторони кожні дві години звіряли дотримання режиму тиші.

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Про джерело: Крим.Реалії

Крим.Реалії - кримський проєкт української служби Радіо Свобода, частина міжнародної інформаційної компанії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Проєкт стартував у березні 2014 року, відразу після анексії Кримського півострова Росією, пише Вікіпедія.

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