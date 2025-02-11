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Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію

Юлія Закрепа
11 лютого 2025, 09:30оновлено 11 лютого, 10:13
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Вторгнення ЗСУ завадило російським військам розпочати нові атаки в Сумській і Харківській областях з території Росії.
Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію
Яка ситуація у Курській області / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко про головне:

  • Війська РФ просунулись вперед на Курщині
  • Українські війська проводять наступальні операції біля кордону

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська нещодавно просунулися вперед на українській ділянці фронту в Курській області на тлі бойових дій, що тривали в цьому районі 10 лютого.

"Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків і Вікторівки, на захід від Суджі біля Свердліково і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки і Фанасєєвки. Російські джерела стверджували, що українські війська наступали в напрямку Уланок", - йдеться у звіті ISW.

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Аналітики ISW також оцінили російське просування та зазначили, що геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західних околиць Свердліково. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що 10 лютого українські війська знову увійшли до Свердліково.

Суджа - що відомо про місто
Що відомо про місто Суджа / Інфографіка: Главред

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ нібито витіснили українські сили з Фанасєєвки і просунулися вперед біля Черкаської Конопельки і в межах Погребків. Проте, ISW не бачила підтвердження цих заяв.

Аналітики також нагадали заяву Володимира Зеленського про те, що 7 лютого, вторгнення українських військ у Курську область змусило російське військове командування перекинути сили з півдня України до Курської області. Також це завадило російським військам розпочати запланований ними наступ на місто Запоріжжя.

Зеленський також заявив, що вторгнення завадило російським військам розпочати нові атаки в Сумській і Харківській областях з території Росії.

Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію
Яка сиитуація у Курській області / карта: ISW

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що вторгнення українських військ у Курську область завадило російським військам здійснювати рейди вздовж українсько-російського міжнародного кордону.

Демченко зазначив, що обстріли з боку Росії районів, де українські війська проводять наступальні операції біля кордону, зменшилися, оскільки російські війська не можуть активно використовувати артилерію.

Операція у Курській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в ISW розповіли про просування в Курській області. Стало відомо, що українські підрозділи закріпилися на південномі сході від Суджі та здійснили механізовані атаки поблизу населених пунктів Руська Конопелька та Фанасєєвка.

У ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику на Курському напрямку. Якщо раніше вони атакували переважно технікою, то тепер здебільшого піхотою. У боях беруть участь і північнокорейські військові. Українські військові стримали атаку окупантів і завдали їм втрат у кількості роти.

Аналітики підтвердили успіх ЗСУ в Курській області. Українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ. У той же час російські війська також мають певні тактичні успіхи на фронті.

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