Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області: в ISW розкрили ситуацію

Коротко про головне:
- Війська РФ просунулись вперед на Курщині
- Українські війська проводять наступальні операції біля кордону
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська нещодавно просунулися вперед на українській ділянці фронту в Курській області на тлі бойових дій, що тривали в цьому районі 10 лютого.
"Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків і Вікторівки, на захід від Суджі біля Свердліково і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки і Фанасєєвки. Російські джерела стверджували, що українські війська наступали в напрямку Уланок", - йдеться у звіті ISW.відео дня
Аналітики ISW також оцінили російське просування та зазначили, що геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західних околиць Свердліково. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що 10 лютого українські війська знову увійшли до Свердліково.
Російські мілблогери стверджували, що війська РФ нібито витіснили українські сили з Фанасєєвки і просунулися вперед біля Черкаської Конопельки і в межах Погребків. Проте, ISW не бачила підтвердження цих заяв.
Аналітики також нагадали заяву Володимира Зеленського про те, що 7 лютого, вторгнення українських військ у Курську область змусило російське військове командування перекинути сили з півдня України до Курської області. Також це завадило російським військам розпочати запланований ними наступ на місто Запоріжжя.
Зеленський також заявив, що вторгнення завадило російським військам розпочати нові атаки в Сумській і Харківській областях з території Росії.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що вторгнення українських військ у Курську область завадило російським військам здійснювати рейди вздовж українсько-російського міжнародного кордону.
Демченко зазначив, що обстріли з боку Росії районів, де українські війська проводять наступальні операції біля кордону, зменшилися, оскільки російські війська не можуть активно використовувати артилерію.
Операція у Курській області - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в ISW розповіли про просування в Курській області. Стало відомо, що українські підрозділи закріпилися на південномі сході від Суджі та здійснили механізовані атаки поблизу населених пунктів Руська Конопелька та Фанасєєвка.
У ЗСУ розповіли, як ворог змінив тактику на Курському напрямку. Якщо раніше вони атакували переважно технікою, то тепер здебільшого піхотою. У боях беруть участь і північнокорейські військові. Українські військові стримали атаку окупантів і завдали їм втрат у кількості роти.
Аналітики підтвердили успіх ЗСУ в Курській області. Українські військові досягли успіху в районі населеного пункту Черкаська Конопелька, що розташований у Суджанському районі Курської області РФ. У той же час російські війська також мають певні тактичні успіхи на фронті.
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