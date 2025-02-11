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Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Марія Тупік
11 лютого 2025, 10:17
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Коли в Україні пройдуть снігопади розповіла Главреду синоптик.
Погода в Україні
Погода в Україні на тиждень / pixabay

Погода в Україні найближчим часом буде ще морозніше. Як розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, з 15 лютого в Україну прийде атмосферний фронт зі снігопадом.

"Зараз на території України зберігається морозна погода, яка спричинена полем високого тиску. Також в Україну надходить арктичне повітря з північного сходу. Тому в найближчі кілька діб триматиметься морозна погода: вночі температура буде від -6 до -12 морозу, а в Карпатах до -15. Вдень у більшості областей нашої країни буде також мороз, але трохи менший. Слід очікувати від 0 до -6. На заході та півдні України буде від +4 тепла до -2 морозу. Найтепліше буде на Закарпатті - вдень +3 - +8", - зазначила синоптик.

Скільки триватимуть морози в Україні

"Морози в Україні точно триватимуть до кінця цього тижня, можливо вони будуть і на початку наступного тижня. Сильних коливань температури не буде, але морози залишаться", - додала Птуха.

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Погода в Украине на 13 февраля
Погода в Україні на 13 лютого - коли буде найхолодніша ніч / Укргідрометцентр

Коли прийдуть снігопади в Україну

"До п'ятниці (14 лютого - ред.) снігу та опадів ми не очікуємо, а ось із 14-15 лютого проходитиме атмосферний фронт, через який у західних і північних областях удень може бути сніг. Крім того, 15 лютого сніг можна буде побачити в більшості областей України. Снігопад буде не надто інтенсивний, адже очікується досить суха погода. Сніговий покрив додасться, як ми кажемо: "білі фарби в пейзажі", але максимум до 4 сантиметрів", - додала синоптик.

Погода в Україні - останні прогнози

Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Що стосується опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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