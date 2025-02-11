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Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

Юрій Берендій
11 лютого 2025, 15:15
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Російські атомні реактори, які будуть закуплені в Болгарії будуть призначені для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, зазначають ЗМІ.
Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять
Рада дозволила купити російські реактори у Болгарії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Рада проголосувала за законопроєкт про закупівлю 2 атомних реакторів в Болгарії
  • Вартість проєкту оцінюється в 600 мільйонів євро

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє "Енергоатому" придбати російські реактори з Болгарії для Хмельницької АЕС. Про це 11 лютого повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у своєму Telegram.

Рішення підтримали 269 депутатів, зокрема фракції "Слуга народу", "Батьківщина" та депутатські групи "Платформа за життя та мир", "За майбутнє", "Довіра" і "Відновлення України".

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За інформацією "Економічної правди", АТ "НАЕК "Енергоатом"" отримав дозвіл на купівлю реакторів у болгарської НЕК "ЕАД" для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Сума контракту в законі не зазначена, але експерти оцінюють її в сотні мільйонів доларів. Болгарський парламент дав згоду на продаж обладнання щонайменше за 600 млн євро.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин у Facebook зазначив, що, попри справедливу критику, цей підхід має певні переваги:

  • Україна встигає укласти угоду до завершення дозволу болгарського парламенту на продаж реакторів.
  • Закупівля стосується лише реакторів, що наразі обмежує вартість проєкту до 600 мільйонів доларів.
  • Кабмін підготує новий законопроєкт щодо добудови ХАЕС, у якому має представити оновлене техніко-економічне обґрунтування та джерела фінансування проєкту.

"Завдання надалі проконтролювати виконання Енергоатомом і українським урядом рішення Верховної Ради, та усунути всі існуючі недоліки ідеї добудови у законопроєкті, що буде невдовзі внесений Кабінетом Міністрів України", - резюмував нардеп.

Будівництво АЕС в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, "Енергоатом" розпочав перші кроки до відновлення проєкту Чигиринської АЕС, який раніше був занедбаний.

Водночас експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна вважає, що будівельні роботи не відбуватимуться ні на Хмельницькій, ні тим більше на Чигиринській АЕС. За її словами, цей майданчик залишається у занедбаному стані, без будівельних конструкцій, а зміни в гідрогеологічних умовах потребуватимуть додаткових досліджень у разі можливого будівництва.

Тим часом експерти МАГАТЕ оцінили стан української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує роботу атомних станцій. У ході перевірки виявлено значні пошкодження на електричних підстанціях, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Інші новини:

Що таке Хмельницька АЕС?

Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) — атомна електростанція, яка розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реактори (під'єднані у 1987 і 2004 роках) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України.

За 9 км північніше від АЕС проходить залізнична лінія Шепетівка — Здолбунів — Львів, на якій розташована залізнична станція Кривин, до якої примикає під'їзна залізнична колія електростанції.

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