Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

Російські атомні реактори, які будуть закуплені в Болгарії будуть призначені для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, зазначають ЗМІ.

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Рада дозволила купити російські реактори у Болгарії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Рада проголосувала за законопроєкт про закупівлю 2 атомних реакторів в Болгарії

Вартість проєкту оцінюється в 600 мільйонів євро

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє "Енергоатому" придбати російські реактори з Болгарії для Хмельницької АЕС. Про це 11 лютого повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у своєму Telegram.

Рішення підтримали 269 депутатів, зокрема фракції "Слуга народу", "Батьківщина" та депутатські групи "Платформа за життя та мир", "За майбутнє", "Довіра" і "Відновлення України".

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За інформацією "Економічної правди", АТ "НАЕК "Енергоатом"" отримав дозвіл на купівлю реакторів у болгарської НЕК "ЕАД" для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Сума контракту в законі не зазначена, але експерти оцінюють її в сотні мільйонів доларів. Болгарський парламент дав згоду на продаж обладнання щонайменше за 600 млн євро.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин у Facebook зазначив, що, попри справедливу критику, цей підхід має певні переваги:

Україна встигає укласти угоду до завершення дозволу болгарського парламенту на продаж реакторів.

Закупівля стосується лише реакторів, що наразі обмежує вартість проєкту до 600 мільйонів доларів.

Кабмін підготує новий законопроєкт щодо добудови ХАЕС, у якому має представити оновлене техніко-економічне обґрунтування та джерела фінансування проєкту.

"Завдання надалі проконтролювати виконання Енергоатомом і українським урядом рішення Верховної Ради, та усунути всі існуючі недоліки ідеї добудови у законопроєкті, що буде невдовзі внесений Кабінетом Міністрів України", - резюмував нардеп.

Будівництво АЕС в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, "Енергоатом" розпочав перші кроки до відновлення проєкту Чигиринської АЕС, який раніше був занедбаний.

Водночас експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна вважає, що будівельні роботи не відбуватимуться ні на Хмельницькій, ні тим більше на Чигиринській АЕС. За її словами, цей майданчик залишається у занедбаному стані, без будівельних конструкцій, а зміни в гідрогеологічних умовах потребуватимуть додаткових досліджень у разі можливого будівництва.

Тим часом експерти МАГАТЕ оцінили стан української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує роботу атомних станцій. У ході перевірки виявлено значні пошкодження на електричних підстанціях, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Що таке Хмельницька АЕС? Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС) — атомна електростанція, яка розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. На електростанції працює 2 ядерних реактори (під'єднані у 1987 і 2004 роках) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України. За 9 км північніше від АЕС проходить залізнична лінія Шепетівка — Здолбунів — Львів, на якій розташована залізнична станція Кривин, до якої примикає під'їзна залізнична колія електростанції.

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