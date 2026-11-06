Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

Після проміжних виборів у США переговорний процес пришвидшився, а Німеччина наполягає, що без європейців домовленості не матимуть сенсу.

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Фрідріх Мерц та Дональд Трамп провели телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

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Мерц і Трамп поговорили телефоном про війну в Україні

Лідери хочуть якнайшвидше зупинити бойові дії

Мирну угоду мають схвалити всі партнери по НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп під час нічної телефонної розмови погодили, що війну Росії проти України слід завершити якомога швидше. Сторони також зійшлися на тому, що будь-яку мирну угоду мають схвалити партнери по НАТО, як заявив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, слова якого навів n-tv.

Розмова відбулася з ініціативи Білого дому: Трамп передзвонив канцлеру після того, як попередня спроба Мерца зв'язатися з ним не вдалася, пише Berliner Zeitung. Час дзвінка та інші теми, зокрема війну з Іраном, у Берліні не уточнили.

У німецькому уряді пов'язують пожвавлення дипломатії з політичним календарем Вашингтона.

"Після виборів у США з'явилося "нове відчуття нагальності", а мандат на переговори став "значно цілеспрямованішим", - зазначив Корнеліус.

Спершу мир, потім безпека Європи

За словами речника, Берлін і Вашингтон мають спільну позицію щодо чотирьох базових пунктів. Перший із них визначає черговість кроків: спочатку має завершитися війна в Україні, і лише потім сторони перейдуть до обговорення європейського безпекового порядку.

Домовленість, як уточнив Корнеліус, можлива лише в "закритому контексті", тобто коли погоджено весь пакет. Ще одна умова – консенсус серед партнерів по НАТО.

Який козир може втратити Путін на переговорах

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути.

США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів Трамп може зменшити тиск на Україну, через що Кремлю буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

Хроніка закінчення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про наближення масштабної домовленості щодо російсько-української війни. За його словами, вона стосуватиметься не лише України, а потенційно й усієї Європи.

Раніше перша леді США Меланія Трамп передала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну за підсумками локального перемир'я в Олешках.

Напередодні в Кремлі заявив, що Росія збирається забезпечити свої інтереси в Україні або військовим шляхом, продовжуючи так звану "СВО", або мирним - якщо в Києві "знайдеться хтось" із політичною волею.

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