Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

Дар'я Пшеничник
6 листопада 2026, 18:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Після проміжних виборів у США переговорний процес пришвидшився, а Німеччина наполягає, що без європейців домовленості не матимуть сенсу.
Трамп, Мерц
Фрідріх Мерц та Дональд Трамп провели телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Коротко:

відео дня
  • Мерц і Трамп поговорили телефоном про війну в Україні
  • Лідери хочуть якнайшвидше зупинити бойові дії
  • Мирну угоду мають схвалити всі партнери по НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп під час нічної телефонної розмови погодили, що війну Росії проти України слід завершити якомога швидше. Сторони також зійшлися на тому, що будь-яку мирну угоду мають схвалити партнери по НАТО, як заявив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, слова якого навів n-tv.

Розмова відбулася з ініціативи Білого дому: Трамп передзвонив канцлеру після того, як попередня спроба Мерца зв'язатися з ним не вдалася, пише Berliner Zeitung. Час дзвінка та інші теми, зокрема війну з Іраном, у Берліні не уточнили.

У німецькому уряді пов'язують пожвавлення дипломатії з політичним календарем Вашингтона.

"Після виборів у США з'явилося "нове відчуття нагальності", а мандат на переговори став "значно цілеспрямованішим", - зазначив Корнеліус.

Спершу мир, потім безпека Європи

За словами речника, Берлін і Вашингтон мають спільну позицію щодо чотирьох базових пунктів. Перший із них визначає черговість кроків: спочатку має завершитися війна в Україні, і лише потім сторони перейдуть до обговорення європейського безпекового порядку.

Домовленість, як уточнив Корнеліус, можлива лише в "закритому контексті", тобто коли погоджено весь пакет. Ще одна умова – консенсус серед партнерів по НАТО.

Який козир може втратити Путін на переговорах

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути.

США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів Трамп може зменшити тиск на Україну, через що Кремлю буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери
Хроніка закінчення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про наближення масштабної домовленості щодо російсько-української війни. За його словами, вона стосуватиметься не лише України, а потенційно й усієї Європи.

Раніше перша леді США Меланія Трамп передала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну за підсумками локального перемир'я в Олешках.

Напередодні в Кремлі заявив, що Росія збирається забезпечити свої інтереси в Україні або військовим шляхом, продовжуючи так звану "СВО", або мирним - якщо в Києві "знайдеться хтось" із політичною волею.

Вас може зацікавити:

N-TV

N-TV - це офіційний сайт німецького новинного телеканалу N-TV, що належить медіагрупі RTL Deutschland (RTL Group). Канал був запущений 30 листопада 1992 року і вважається одним з перших цілодобових новинних телеканалів Німеччини.

На сайті публікуються оперативні новини, аналітичні матеріали та відеосюжети з ключових тем: політика, економіка, суспільство, технології, спорт і міжнародні події. Платформа також пропонує прямі трансляції, інтерв'ю, документальні програми та ділові огляди, пише Wikipedia.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Америка Дональд Трамп Німеччина війна Росії та України мирні переговори Фрідріх Мерц
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Час війни вичерпано": Зеленський звернувся до Путіна та анонсував нові кроки

"Час війни вичерпано": Зеленський звернувся до Путіна та анонсував нові кроки

19:44Війна
Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

18:51Світ
"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

18:42Політика
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

Останні новини

20:25

Звичайну фольгу кладуть у морозильник не просто так — у чому хитрість

20:01

Навіщо в листопаді розміщують рис біля входу — що він символізує

19:50

Не варто спалювати опале листя: як перетворити його на "чорне золото" для городу

19:47

Ґудзики з бабусиної скриньки можуть коштувати цілого статку: розкрито таємний знак

19:44

"Час війни вичерпано": Зеленський звернувся до Путіна та анонсував нові кроки

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у СШАОсобистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США
19:42

Навіщо кладуть брудні кухонні рушники в мікрохвильовку — незвичний метод

19:26

Чайно-гібридні троянди не вимерзнуть: як захистити кущі від сильних морозів

19:14

Як захистити техніку від перепадів напруги — пристрій для домашньої мережі

19:10

Технофашисти Венса і Маска вигідні Кремлю: Ейдман про розкол республіканцівПогляд

Реклама
18:51

Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

18:51

Дві схожі рослини, але зовсім різні плоди: яку айву посадити на ділянціВідео

18:44

Павуки бояться різких запахів — які аромати допомагають їх відлякати

18:42

"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

18:41

Світло вимикатимуть не всім: "Укренерго" попередило про обмеження 7 листопада

18:22

Чорна, біла чи червона нитка на руці — про що говорить її колір

18:21

Трамп анонсував "масштабну угоду" щодо України: у Кремлі вперше відреагували

18:13

Що насправді означає літера E на механічній коробці передач: відповідь здивує багатьох

17:54

Коробка передач подає сигнал перед поломкою - багато водіїв його ігнорують

17:45

Білий рушник на дзеркалі авто: який сигнал подає водій іншим учасникам руху

17:36

Як обрати стильний і теплий пуховик: 7 порад стилістки на зиму 2027Відео

Реклама
17:35

Понад 13 млн контактів щодня: як українці дивилися марафон "Єдині новини" у жовтні та які історії відгукнулися найбільше

17:30

Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:24

Гороскоп на тиждень 9–15 листопада: Тельцям — вибір, Рибам — нові шанси

17:15

Садівникам радять просвердлити отвір у пні і накрити - для чого

17:05

Традиційний ламінат втрачає популярність: на яку альтернативу масово переходять поляки

17:00

Не оцет і не лимон: що додати до борщу для насиченого червоного кольору

16:47

Росія готує удар по Києву і ще трьох областях: монітори попередили про загрозу

16:39

Железняк, Шабунін і Ткач намагаються впливати на кадрові рішення держави, – Загородній

16:37

Чому не можна заливати каву окропом: один простий крок зробить її смачнішоюВідео

16:36

Навіщо кидати запалений сірник в унітаз: несподівана причина старого трюку

16:11

Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

16:07

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

15:47

"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

15:42

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

15:38

РФ перекинула тисячне угруповання в Олешки: ЗСУ приготувалися до наступу ворога

15:24

Тріумф Сергія Бєлашова: як "Український капітал" розніс конкурентів та забрав головні нагороди року актуально

15:16

Як зробити рукомийник із пластикової пляшки: лайфхак під час відключень води

15:04

Країни Заходу можуть вдарити по Росії за однієї умови - деталі від Forbes

15:00

"Аферисти гуртуються": рішення передати фонду Стерненка майже 57 млн грн викликало критику в соцмережах

14:56

Де в Україні зараз найскладніша ситуація зі світлом: Зеленський назвав місто

Реклама
14:30

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану

14:22

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

14:18

Мороз до -6°С, сніг і ожеледиця: синоптики попередили про різке похолодання

14:13

"Страшна сила": новий Original-серіал Київстар ТБ отримав саундтрек від Domiy

13:57

Імпічмент, суди та гучні викриття: що чекає на Трампа після провалу на виборах

13:45

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

13:22

"Ми тобі раді": переможниця "Холостяка" показала вагітний животикФото

12:58

Коливання різко зросли: Україну охопила магнітна буря червоного рівня

12:41

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

12:37

Два концерти - два солдаути: ХАС тріумфально повернувся на велику сцену

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти