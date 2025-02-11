Сили оборони перехопили ініціативу: бійці досягли успіху на північ від Харкова

Липці були головною мішенню ворога, який прагнув узяти панівні висоти, щоб уражати Харків.

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Українські військові перехопили ініціативу поблизу Липців на півночі від Харкова / Колаж: Главред, фото: DeepState, https: facebook.com/khartiiabrygada

Що сказали в батальйоні Хартія:

У Сил оборони тактична ініціатива поблизу Липців

Військові поступово відсувають окупантів до кордону

Українські військові перехопили тактичну ініціативу на північ від Харкова, в районі Липців Харківської області. Війська поступово відсувають окупантів Росії до кордону. Втім, процес повільний, оскільки у ворога перевага в артилерії. Про це заявив представник служби зі зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов.

"Липці були їхньою головною мішенню"

В ефірі Еспресо він розповів про те, що бійці Хартії тримають оборону між Липцями та кордоном. Село Липці були головною мішенню окупантів, оскільки там панівні висоти.

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"Тримаємо фронт на північ від Харкова - між селищем Липці та кордоном. На цій ділянці ініціатива на нашому боці. Це дуже важливо, тому що коли окупанти намагалися прорватися торік на Харківщину, Липці були їхньою головною мішенню, адже з Липців, із панівних висот, відкривається можливість уражати Харків", - пояснив Дегтярьов.

На півночі Харківщини війська РФ відсувають до кордону

За його словами, військові потроху відсувають російських окупантів від Липців до кордону. Втім, поки що цей рух повільний - "йдеться про метри".

"Якщо подивитися карту DeepState за останні декілька місяців, то можна побачити, що на ній є певні зміни. Це дуже повільний процес. Адже ворог має перевагу в артилерії, яку нам доводиться компенсувати точністю та вишколеністю наших пілотів", - додав Володимир Дегтярьов і наголосив, що на північ від Харкова тактична ініціатива на боці Сил оборони. Захисники знищують ворожі бліндажі, шляхи підходу, а також логістичні маршрути російських загарбників.

Ситуація в Куп'янському районі - новини за темою:

У Харківській області наразі найгарячішим є Куп'янський напрямок. Раніше Главред повідомляв, що журналісти Forbes написали матеріал про підготовку військ РФ до прямого штурму Куп'янська. Є підстави припускати стрімке погіршення ситуації.

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Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

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Що відомо про НГУ "Хартія"? 13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) — військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

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