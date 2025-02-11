У Європі бояться, що РФ і США домовляться між собою без українців - FT

Найгіршим кошмаром для Європи буде російсько-американська угода, укладена через голови українців і європейців, вважають у FT.

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У Європі тривають дискусії про гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Основні тези статті у Financial Times:

Європі потрібно взяти участь у реалізації мирної угоди

У Європі тривають дискусії про гарантії безпеки для України

Москва і Вашингтон можуть домовитися між собою через голови українців і європейців. Європа усвідомила небезпеку і намагається цього не допустити. Про це в авторській статті для Financial Times пише редакційний директор і колумніст французької газети Le Monde Сільві Кауфман.

Нещодавно, читаючи лекцію в університеті Сорбонна в Парижі, відомий американський історик Тімоті Снайдер закликав європейців після війни "кинути Україні все, що маєте - членство в ЄС, війська, величезні інвестиції".

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"Інакше ви будете постійно жити в тіні війни. Це час Європи, тому що США нічого не зроблять", - застеріг він.

На думку колумністки, у Європі це вже розуміють і намагаються шукати рішення. Найгіршим кошмаром для Європи буде російсько-американська угода, укладена через голови українців і європейців. До подібних угод США вдавалися не раз задовго до Трампа, тож це не порожня страшилка, пише Кауфман.

Якщо Європа хоче, щоб її інтереси були враховані, їй потрібно взяти участь не тільки в мирних переговорах, а й у процесах реалізації мирної угоди, пише Кауфман. Особливо важливі тут сильні гарантії безпеки для Києва. І саме це є найслабшим місцем для Європи, яка десятиліттями покладалася на захист США і тільки зараз усвідомлює, що американські гарантії зникли.

Автор публікації наводить слова неназваного європейського чиновника, який запевнив, що наразі тривають "дуже динамічні дебати" щодо того, які гарантії безпеки будуть потрібні Україні. Серед найбільш рішучих країн у цій дискусії - Польща, країни Балтії, Швеція та Фінляндія, а Франція намагається зіграти роль лідера, хоча це непросто.

Зокрема запущено обговорення форматів співпраці поза механізмами ЄС, зокрема ідея залучення до "Веймарського трикутника" (Франція, Німеччина, Польща) ще Італії та Великої Британії.

"Для деяких європейців, особливо для тих, хто найбільше зазнає російської загрози, можливість падіння України є жахливою перспективою, оскільки вони опинилися б наступними на черзі. Затиснуті між Путіним і Трампом, європейці нарешті стикаються з реальністю, від якої вони так довго намагалися втекти", - пише колумністка Le Monde Сільві Кауфман.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 лютого на борту Air Force One президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її.

У Кремлі також не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви і нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".

Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем вважає, що адміністрація США, ймовірно, вже контактувала з Кремлем до інавгурації Трампа, але переговори завершилися невигідно для Москви.

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