Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

Руслана Заклінська
6 листопада 2026, 18:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Керівник ОП не розраховує на суттєвий прорив, але вважає поступом саму згоду сторін зустрітися особисто.
Буданов очолить делегацію України на переговорах із Росією / Колаж: Главред, фото: МЗС ОАЕ, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Головне із заяви:

  • Буданов очолить делегацію України на переговорах в Абу-Дабі
  • Керівник ОП не чекає суттєвого прориву від цього раунду
  • Сторони обговорять готовність завершити війну

Керівник Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у на тристоронніх переговорах зі США та Росією, які мають в Абу-Дабі. Суттєвого прориву він не очікує. Про це повідомив кореспондент CBS News Ейдан Стретч після розмови з Будановим.

За словами керівника ОП, зустріч в Абу-Дабі не буде фінальною, а сторони мають обговорити готовність завершити війну. Свою оцінку майбутнього раунду Буданов сформулював коротко.

відео дня

"Ці переговори - не останні", - заявив керівник Офісу президента.

Суттєвого прориву Буданов не очікує. Водночас керівник ОПУ вважає прогресом сам факт того, що делегації України та Росії погодилися зустрітися особисто.

Як пише ТСН, радник президент України Дмитро Литвин уточнив, що українську делегацію на переговорах із РФ очолить голова Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, усі учасники української групи готуються до переговорів.

Коли відбудуться переговори в Абу-Дабі і хто в них візьме участь

Тристоронні переговори заплановані на 10-11 листопада. Як повідомила Українська правда з посиланням на допис Джареда Кушнера в X, це будуть перші тристоронні мирні обговорення з Україною та Росією з лютого.

Делегацію країни-агресорки РФ очолить Володимир Мединський. Україна, за інформацією з ОП, пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без територіальних поступок, яких домагається Москва.

Які питання Україна порушить в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський раніше окреслив шість ключових питань, які Київ планує винести на переговори. Серед них:

  • припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі;
  • обмін полоненими;
  • повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей;
  • підготовка зустрічі на рівні лідерів.
Кирило Буданов - що відомо про керівника ОП
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Як вибори в США можуть вплинути на мирні переговори

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після поразки республіканців на проміжних виборах протистояння між Конгресом і Білим домом посилиться.

"Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив фахівець.

Водночас політолог застеріг, що непередбачуваність американського президента створює ризики і для відносин із Києвом.

"До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Політолог Вадим Трюхан у коментарі Фокусу також не чекає від раунду в Абу-Дабі швидких домовленостей, вважаючи, що нинішнє завдання сторін - продемонструвати готовність до діалогу.

"Яке завдання стоїть зараз? Не домовитися, а створити видимість наміру домовлятися", - зазначив він.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня керівник ОП Кирило Буданов спростував повідомлення про суперечку зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Він заявив про інформаційні атаки на мирний процес. Тоді ж Le Monde повідомило про пропозицію відновити транзит російських енергоносіїв.

Тим часом у Москві заговорили про можливу паузу в ударах по енергетиці. За даними російської сторони, Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року. Кремль наполягає на виконанні власних вимог і наданні гарантій не лише Україні.

Прессекретар очільника Кремля також висловився щодо мирного процесу. Напередодні Дмитро Пєсков заговорив про мир в Україні і згадав американського президента Дональда Трампа. Він також повідомив, що переговори в Абу-Дабі пройдуть у вівторок і середу.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Абу-Даби Офіс президента Кирило Буданов мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Час війни вичерпано": Зеленський звернувся до Путіна та анонсував нові кроки

"Час війни вичерпано": Зеленський звернувся до Путіна та анонсував нові кроки

19:44Війна
Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

18:51Світ
"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

18:42Політика
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

Останні новини

20:25

Звичайну фольгу кладуть у морозильник не просто так — у чому хитрість

20:01

Навіщо в листопаді розміщують рис біля входу — що він символізує

19:50

Не варто спалювати опале листя: як перетворити його на "чорне золото" для городу

19:47

Ґудзики з бабусиної скриньки можуть коштувати цілого статку: розкрито таємний знак

19:44

"Час війни вичерпано": Зеленський звернувся до Путіна та анонсував нові кроки

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у СШАОсобистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США
19:42

Навіщо кладуть брудні кухонні рушники в мікрохвильовку — незвичний метод

19:26

Чайно-гібридні троянди не вимерзнуть: як захистити кущі від сильних морозів

19:14

Як захистити техніку від перепадів напруги — пристрій для домашньої мережі

19:10

Технофашисти Венса і Маска вигідні Кремлю: Ейдман про розкол республіканцівПогляд

Реклама
18:51

Мерц провів розмову з Трампом про війну в Україні: яку спільну позицію узгодили лідери

18:51

Дві схожі рослини, але зовсім різні плоди: яку айву посадити на ділянціВідео

18:44

Павуки бояться різких запахів — які аромати допомагають їх відлякати

18:42

"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

18:41

Світло вимикатимуть не всім: "Укренерго" попередило про обмеження 7 листопада

18:22

Чорна, біла чи червона нитка на руці — про що говорить її колір

18:21

Трамп анонсував "масштабну угоду" щодо України: у Кремлі вперше відреагували

18:13

Що насправді означає літера E на механічній коробці передач: відповідь здивує багатьох

17:54

Коробка передач подає сигнал перед поломкою - багато водіїв його ігнорують

17:45

Білий рушник на дзеркалі авто: який сигнал подає водій іншим учасникам руху

17:36

Як обрати стильний і теплий пуховик: 7 порад стилістки на зиму 2027Відео

Реклама
17:35

Понад 13 млн контактів щодня: як українці дивилися марафон "Єдині новини" у жовтні та які історії відгукнулися найбільше

17:30

Olympic Dreams у США: прийом у Маямі та 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:24

Гороскоп на тиждень 9–15 листопада: Тельцям — вибір, Рибам — нові шанси

17:15

Садівникам радять просвердлити отвір у пні і накрити - для чого

17:05

Традиційний ламінат втрачає популярність: на яку альтернативу масово переходять поляки

17:00

Не оцет і не лимон: що додати до борщу для насиченого червоного кольору

16:47

Росія готує удар по Києву і ще трьох областях: монітори попередили про загрозу

16:39

Железняк, Шабунін і Ткач намагаються впливати на кадрові рішення держави, – Загородній

16:37

Чому не можна заливати каву окропом: один простий крок зробить її смачнішоюВідео

16:36

Навіщо кидати запалений сірник в унітаз: несподівана причина старого трюку

16:11

Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

16:07

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

15:47

"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

15:42

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

15:38

РФ перекинула тисячне угруповання в Олешки: ЗСУ приготувалися до наступу ворога

15:24

Тріумф Сергія Бєлашова: як "Український капітал" розніс конкурентів та забрав головні нагороди року актуально

15:16

Як зробити рукомийник із пластикової пляшки: лайфхак під час відключень води

15:04

Країни Заходу можуть вдарити по Росії за однієї умови - деталі від Forbes

15:00

"Аферисти гуртуються": рішення передати фонду Стерненка майже 57 млн грн викликало критику в соцмережах

14:56

Де в Україні зараз найскладніша ситуація зі світлом: Зеленський назвав місто

Реклама
14:30

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану

14:22

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

14:18

Мороз до -6°С, сніг і ожеледиця: синоптики попередили про різке похолодання

14:13

"Страшна сила": новий Original-серіал Київстар ТБ отримав саундтрек від Domiy

13:57

Імпічмент, суди та гучні викриття: що чекає на Трампа після провалу на виборах

13:45

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

13:22

"Ми тобі раді": переможниця "Холостяка" показала вагітний животикФото

12:58

Коливання різко зросли: Україну охопила магнітна буря червоного рівня

12:41

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

12:37

Два концерти - два солдаути: ХАС тріумфально повернувся на велику сцену

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти