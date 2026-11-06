"Ці переговори - не останні": Буданов оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі

Керівник ОП не розраховує на суттєвий прорив, але вважає поступом саму згоду сторін зустрітися особисто.

https://glavred.net/politics/hto-ocholit-ukrajinsku-delegaciyu-v-abu-dabi-chogo-chekati-vid-peregovoriv-10809977.html Посилання скопійоване

Буданов очолить делегацію України на переговорах із Росією / Колаж: Главред, фото: МЗС ОАЕ, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Головне із заяви:

Буданов очолить делегацію України на переговорах в Абу-Дабі

Керівник ОП не чекає суттєвого прориву від цього раунду

Сторони обговорять готовність завершити війну

Керівник Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у на тристоронніх переговорах зі США та Росією, які мають в Абу-Дабі. Суттєвого прориву він не очікує. Про це повідомив кореспондент CBS News Ейдан Стретч після розмови з Будановим.

За словами керівника ОП, зустріч в Абу-Дабі не буде фінальною, а сторони мають обговорити готовність завершити війну. Свою оцінку майбутнього раунду Буданов сформулював коротко.

відео дня

"Ці переговори - не останні", - заявив керівник Офісу президента.

Суттєвого прориву Буданов не очікує. Водночас керівник ОПУ вважає прогресом сам факт того, що делегації України та Росії погодилися зустрітися особисто.

Як пише ТСН, радник президент України Дмитро Литвин уточнив, що українську делегацію на переговорах із РФ очолить голова Служби зовнішньої розвідки України. За його словами, усі учасники української групи готуються до переговорів.

Коли відбудуться переговори в Абу-Дабі і хто в них візьме участь

Тристоронні переговори заплановані на 10-11 листопада. Як повідомила Українська правда з посиланням на допис Джареда Кушнера в X, це будуть перші тристоронні мирні обговорення з Україною та Росією з лютого.

Делегацію країни-агресорки РФ очолить Володимир Мединський. Україна, за інформацією з ОП, пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без територіальних поступок, яких домагається Москва.

Які питання Україна порушить в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський раніше окреслив шість ключових питань, які Київ планує винести на переговори. Серед них:

припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі;

обмін полоненими;

повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей;

підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Як вибори в США можуть вплинути на мирні переговори

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після поразки республіканців на проміжних виборах протистояння між Конгресом і Білим домом посилиться.

"Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив фахівець.

Водночас політолог застеріг, що непередбачуваність американського президента створює ризики і для відносин із Києвом.

"До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Політолог Вадим Трюхан у коментарі Фокусу також не чекає від раунду в Абу-Дабі швидких домовленостей, вважаючи, що нинішнє завдання сторін - продемонструвати готовність до діалогу.

"Яке завдання стоїть зараз? Не домовитися, а створити видимість наміру домовлятися", - зазначив він.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня керівник ОП Кирило Буданов спростував повідомлення про суперечку зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Він заявив про інформаційні атаки на мирний процес. Тоді ж Le Monde повідомило про пропозицію відновити транзит російських енергоносіїв.

Тим часом у Москві заговорили про можливу паузу в ударах по енергетиці. За даними російської сторони, Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року. Кремль наполягає на виконанні власних вимог і наданні гарантій не лише Україні.

Прессекретар очільника Кремля також висловився щодо мирного процесу. Напередодні Дмитро Пєсков заговорив про мир в Україні і згадав американського президента Дональда Трампа. Він також повідомив, що переговори в Абу-Дабі пройдуть у вівторок і середу.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред