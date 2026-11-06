Українці залишилися без світла: в Києві та низці областей аварійні відключення

Найскладніша ситуація у столиці, тому порядок знеструмлень там може часто змінюватися протягом дня.

https://glavred.net/energy/p-yat-cherg-bez-svitla-de-vveli-avariyni-vidklyuchennya-6-listopada-10809854.html Посилання скопійоване

Енергетики безперервно працюють над стабілізацією ситуації / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com



Головне:

Аварійні відключення у Києві та чотирьох областях України почали діяти вранці

Знеструмлено одразу п'ять черг споживачів

У столиці порядок відключень може часто змінюватися

У Києві, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях 6 листопада діють аварійні відключення електроенергії обсягом п'ять черг. Причина - складна ситуація в енергосистемі через наслідки атак країни-агресора Росії.

Про це повідомила пресслужба НЕК Укренерго в Telegram.

відео дня

В енергокомпанії пояснили, що знеструмлення запровадили вимушено, щоб уберегти енергосистему.

"Запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом 5 черг. Це необхідно для недопущення зниження рівня напруги в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.

Чому в Києві відключення можуть змінюватися протягом дня

В Укренерго наголосили, що найважча ситуація зараз саме у столиці. Через це протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися.

У решті регіонів України 6 листопада діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для інших споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг. Енергетики працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію та повернутися до прогнозованих графіків.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Що буде з енергосистемою після атак РФ - думка експерта

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що удари по енергетиці не є для України чимось новим.

"У принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані по підстанціях об'єднаної енергосистеми України. І відтоді такі атаки з певною регулярністю повторюються", - наголосив фахівець.

Водночас, за словами експерта, ворог намагається вразити не лише енергетику, а й логістику країни.

"Йдеться не лише про намагання уразити енергетичні об'єкти, передусім підстанції, а й про удари по транспортній системі, зокрема залізниці", - пояснив Гончар.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю УНІАН вважає, що нинішня ситуація загалом відповідає очікуванням енергетиків на опалювальний сезон.

"Я би не сказав, що ситуація є незвичайно критичною. Це була ще одна атака. Вона вписується в основний сценарій, який ми очікували на опалювальний сезон", - зазначив він.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, 3 листопада Київ зіткнувся з наслідками однієї з наймасштабніших атак РФ на енергетику. Через це в столиці виникли серйозні перебої зі світлом та транспортом. Крім того, у Києві тоді зникло водопостачання.

Екстрені знеструмлення в столиці запроваджували й на початку листопада. Ще 1 листопада в Києві перестали діяти звичні графіки і ввели екстрені відключення світла. Такі заходи застосовують, коли енергосистема не може працювати за плановими графіками.

Аналітики також оцінюють, якою буде зима для киян. Ми розповідали, якими можуть бути відключення світла та тепла в Києві взимку. Експерти розглядають кілька сценаріїв розвитку подій.

Читайте також:

Про джерело: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред