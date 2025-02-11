Розвідка Британії назвала серйозну проблему Росії, яку не може вирішити Путін

У РФ запровадили закон, який покликаний частково розв'язати серйозну демографічну проблему старіння.

https://glavred.net/world/rozvidka-britaniji-nazvala-seryoznu-problemu-rosiji-yaku-ne-mozhe-virishiti-putin-10638644.html Посилання скопійоване

У Путіна серйозні проблеми у Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Головне із матеріалу:

Путін підписав закон про заборону "пропаганди" чайлдфрі

Яка ситуація у Росії

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що спроби Володимира Путіна вирішити демографічну проблему навряд чи увінчаються успіхом. Штрафи для прихильників "чайлдфрі" не допоможуть.

Як наголошується у зведенні розвідки Британії, російський суд у Севастополі в незаконно анексованому Криму оштрафував місцеву жительку на 50 000 рублів (приблизно 500 доларів) за ймовірну пропаганду "чайлдфрі".

відео дня

Незалежне російське ЗМІ "Новая газета Европа" зазначає, що це перший випадок винесення такого штрафу в Росії або на території України, незаконно анексованій Росією.

Путін підписав закон про заборону "пропаганди", яка, як стверджується, поширює "ідеологію чайлдфрі", у листопаді 2024 року.

Повідомляється, що законодавство передбачає штрафи в розмірі до 400 000 рублів (приблизно 4000 доларів) для окремих осіб і до 5 млн рублів (приблизно 50 000 доларів) для організацій, оголошених винними, що є подальшим розширенням дедалі більш репресивних повноважень російської держави.

За даними британської розвідки, закон майже напевно покликаний частково розв'язати серйозну демографічну проблему старіння і скорочення населення Росії. Це ще більше посилюється еміграцією приблизно 1,3 млн росіян після вторгнення в Україну, включно з багатьма молодими і добре освіченими, у поєднанні зі значними російськими втратами.

"Демографічні проблеми являють собою довгостроковий структурний виклик для російського суспільства і російської економіки. Спроби російського керівництва підвищити народжуваність навряд чи зупинять скорочення населення Росії в короткостроковій перспективі", - зазначають у Міноборони Британії.

Новини Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що країна-агресорка Росія сформувала новий військовий союз. Володимир Зеленський повідомив, що РФ сформувала військовий альянс для протистояння країнам Заходу, Україні та особливо Сполученим Штатам Америки.

Георгій Тука назвав вирішальний фактор, який почне розвал Росії. Регіональні клани в РФ, відчувши слабкість федерального центру, спробують зміцнити свої позиції та позбутися залежності від Москви. Це може запустити процес розпаду Росії.

Стало відомо, що Росія готова вести переговори з Україною. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія вважає Зеленського "нелегітимним" президентом, однак Москва все одного готова до діалогу з ним. Також він додав, що найбільш зацікавленою у мирних переговорах має бути саме Україна.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред