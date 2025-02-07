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Корисні копалини для Трампа: Зеленський розставив усі крапки над "і"

Сергій Кущ
7 лютого 2025, 22:51
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За словами Зеленського, "американці найбільше допомогли, і тому американці мають найбільше заробити".
Корисні копалини для Трампа: Зеленський розставив усі крапки над "і"
Корисні копалини для Трампа: Зеленський розставив усі крапки над "і" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Ви дізнаєтеся:

  • Україна пропонує не "віддавати" свої ресурси США
  • На яких умовах США отримає доступ до рідкоземельних ресурсів України

США можуть розробляти родовища корисних копалин на українській території, але тільки спільно з Україною.

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

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Глава держави підкреслив, що Україна пропонує не "віддавати" свої ресурси США, а оформити взаємовигідне партнерство для їхнього спільного розроблення.

За словами Зеленського, "американці найбільше допомогли, і тому американці мають найбільше заробити". Вони "повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть", додав Зеленський.

Також президент зазначив, що також хотів би поговорити про це з Трампом.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може домовитися про "вигідну" мирну угоду. Дональд Трамп зацікавлений в українських рідкоземельних металах, вартість яких становить 7 трильйонів доларів. Трампа можуть цікавити уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

Нагадаємо, в Офісі Президента України заявили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

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