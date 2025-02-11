Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

Північна Корея вже направила до лав російських окупантів близько 11 тисяч своїх військових.

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Кім Чен Ин відправить Путіну ще більше північнокорейських військових - Південна Корея / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне із заяви розвідки Південної Кореї:

Кім Чен Ин відправив Путіну 200 одиниць далекобійної артилерії

Пхеньян направив до РФ 11 тисяч своїх військових

КНДР має намір відправити до Росії ще більше військ

Режим Кім Чен Ина в КНДР відправив агресору Росії приблизно 200 одиниць далекобійної артилерії і направив близько 11 тисяч своїх військових. Очікується, що Пхеньян направить ще більше військ і зброї для російської агресії проти України.

Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News з посиланням на Міноборони Південної Кореї, у розвідці з'ясували, що Пхеньян направив РФ близько 11 тисяч військових. Із них 300 було ліквідовано, поранено близько 2700 солдатів.

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"(КНДР, - ред.) надала близько 11 тисяч військових, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, і існує можливість додаткового постачання військ, зброї та боєприпасів у майбутньому", - вважають у Сеулі.

Також у Південній Кореї наголосили, що, згідно з очікуваннями, вже цього року КНДР подвоїть розробку своїх озброєнь.

Коротко про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Військові КНДР у Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше в The New York Times написали, що північнокорейських військових відвели від лінії фронту через великі втрати. Певний час вони були відсутні на полі бою.

Військові з Північної Кореї продовжують воювати в Курській області, сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, північнокорейці стали діяти менш активно, оскільки зазнали значних втрат на полі бою.

У Курській області воюють 60 тисяч російських окупантів, серед них і військові з Північної Кореї, повідомив 7 лютого президент України Володимир Зеленський. Росіяни та північнокорейці зазнали значних втрат.

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