Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

Головне із заяви розвідки Південної Кореї:
- Кім Чен Ин відправив Путіну 200 одиниць далекобійної артилерії
- Пхеньян направив до РФ 11 тисяч своїх військових
- КНДР має намір відправити до Росії ще більше військ
Режим Кім Чен Ина в КНДР відправив агресору Росії приблизно 200 одиниць далекобійної артилерії і направив близько 11 тисяч своїх військових. Очікується, що Пхеньян направить ще більше військ і зброї для російської агресії проти України.
Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News з посиланням на Міноборони Південної Кореї, у розвідці з'ясували, що Пхеньян направив РФ близько 11 тисяч військових. Із них 300 було ліквідовано, поранено близько 2700 солдатів.
"(КНДР, - ред.) надала близько 11 тисяч військових, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, і існує можливість додаткового постачання військ, зброї та боєприпасів у майбутньому", - вважають у Сеулі.
Також у Південній Кореї наголосили, що, згідно з очікуваннями, вже цього року КНДР подвоїть розробку своїх озброєнь.
Військові КНДР у Курській області - новини за темою:
Як повідомляв Главред, раніше в The New York Times написали, що північнокорейських військових відвели від лінії фронту через великі втрати. Певний час вони були відсутні на полі бою.
Військові з Північної Кореї продовжують воювати в Курській області, сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, північнокорейці стали діяти менш активно, оскільки зазнали значних втрат на полі бою.
У Курській області воюють 60 тисяч російських окупантів, серед них і військові з Північної Кореї, повідомив 7 лютого президент України Володимир Зеленський. Росіяни та північнокорейці зазнали значних втрат.
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