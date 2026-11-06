Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

Христина Трохимчук
6 листопада 2026, 16:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Які переможниці шоу "Холостяк" вийшли заміж, народили дітей і знайшли щастя після участі в реаліті-шоу.
"Холостяк" - за кого вийшли заміж переможниці шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова, Інна Белень

Ви дізнаєтеся:

  • За кого вийшли заміж переможниці "Холостяка"
  • Які учасниці реаліті-шоу вже стали матерями

За багаторічну історію реаліті-шоу "Холостяк" фінал проєкту ставав лише початком реального життя, яке часто розвивалося всупереч сценарію. Главред розповість, хто з переможниць проекту після завершення зйомок встиг створити сім’ю та стати матір’ю.

Олександра Шульгіна

Переможниця першого сезону Олександра Шульгіна боролася за серце танцюриста Макса Чмерковського. Однак реальність поза об'єктивами виявилася складнішою: пара розчарувалася одне в одному й протрималася разом не більше місяця після фіналу.

відео дня

Сьогодні 35-річна Олександра - успішна тренерка з йоги, жіночий коуч і авторка книги. Своє сімейне щастя вона знайшла з обранцем із Латинської Америки, який займається нерухомістю в Каліфорнії. Заради коханого Олександра переїхала з Маямі до Лос-Анджелеса. Пара виховує двох спільних доньок - Анджеліну та Аспен.

Олександра Шульгіна з чоловіком та доньками
Олександра Шульгіна з чоловіком і доньками / скрін з відео

Олена Ряснова

У другому сезоні реаліті головний герой, нащадок родини Романових Френсіс Метью, обрав у фіналі Олену Ряснову. Пара деякий час прожила разом у Києві, але досить швидко вирішила розійтися.

Після проекту Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена Сергія Тутова. У шлюбі у пари народилася донька Соломія, а згодом стало відомо й про другу вагітність. Ряснова намагалася будувати політичну кар’єру, працювала генеральним проєкт-менеджером в енергосервісній компанії, а зараз веде приватний спосіб життя.

Олена Ряснова - особисте життя
Олена Ряснова - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Ряснова

Анна Козир

Пластичний хірург Андрій Іскорнєв у третьому сезоні шоу віддав перевагу Анні Козир, але й ця романтична історія завершилася практично одразу після закінчення зйомок. Анна зосередилася на власному розвитку, позиціонуючи себе як музикантка й актриса, а також захопилася спортом.

Своє справжнє кохання Козир зустріла пізніше: у листопаді 2019 року вона вийшла заміж у Дубаї. Особу обранця Анна вирішила не розкривати громадськості. У листопаді 2022 року в їхній родині сталося довгоочікуване поповнення - у пари народилася донька.

Анна Козир із чоловіком та донькою
Анна Козир із чоловіком і донькою / фото: instagram.com, Анна Козир

Іванна Гончарук

Переможниця восьмого сезону з Рожденом Анусі також не змогла зберегти стосунки з артистом після завершення зйомок. Дівчина з головою поринула у підприємництво, заснувавши власний бренд одягу та агентство з організації свят.

Справжні почуття чекали на Іванну за межами шоу: вона зустріла кіберспортсмена Павла Забокрицького. Незабаром закохані одружилися, а згодом стали батьками - у пари народилася донька Стефанія.

Іванна Гончарук - весілля
Іванна Гончарук - весілля / фото: instagram.com, Іванна Гончарук

Даша Квіткова

Даша Квіткова стала унікальною переможницею дев’ятого сезону шоу "Холостяк". Вона виявилася єдиною фіналісткою, яка не просто залишилася з головним героєм, телеведучим і редактором Микитою Добриніним, а й вийшла за нього заміж. У липні 2021 року у них народився син Лев. Подружжя активно розвивало спільний онлайн-бізнес і брало участь у рекламних кампаніях, проте в січні 2023 року Квіткова оголосила про розставання, а влітку того ж року пара офіційно оформила розлучення.

Після розриву з Добриніним особисте життя Даші знову опинилося в центрі уваги. Навесні 2025 року стало відомо про її роман із півзахисником київського "Динамо" та збірної України Володимиром Бражком. Через деякий час футболіст зробив блогерці пропозицію, а 28 червня 2026 року пара відсвяткувала розкішне весілля на відкритому повітрі. Одним із найзворушливіших моментів урочистості стало те, що обручки до вівтаря ніс чотирирічний син Даші Лев.

Даша Квіткова та Володимир Бражко - весілля
Даша Квіткова та Володимир Бражко - весілля / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Катерина Лозовицька

Переможниця "Холостяка-12", модель Катерина Лозовицька, після розставання з головним героєм Алексом Топольським зустріла майбутнього чоловіка - співака Гідаята Сеїдова. Їхній роман розвивався стрімко: вони одружилися вже влітку, приблизно через півроку після початку стосунків.

Гідаят зробив Катерині пропозицію прямо під час власного концерту, і вже через місяць пара офіційно узаконила стосунки. Незабаром модель поділилася в соцмережах чуттєвими знімками зі округлим животиком, оголосивши, що вперше стане мамою.

Катерина Лозовицька оголосила про вагітність
Катерина Лозовицька оголосила про вагітність / фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

Інна Белень

Історія переможниці 13-го сезону (2024) Інни Белень доводить, що доля може чекати там, де її зовсім не шукають. Зі своїм майбутнім чоловіком Іваном Яловенком вона була знайома ще зі шкільних лав у Харкові. Пара симпатизувала одне одному з 2013 року, проте тоді їхні шляхи розійшлися.

Через роки почуття спалахнули з новою силою: наприкінці грудня 2025 року пара оголосила про заручини, а 3 лютого 2026 року офіційно уклала шлюб. Інна взяла прізвище чоловіка - Яловенко, а вже 28 квітня 2026 року в їхній родині сталася радісна подія: у пари народилася донька Кіра.

Інна Белень із чоловіком та донькою Кірою
Інна Белень із чоловіком і донькою Кірою / фото: instagram.com, Інна Белень

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Читайте також:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
холостяк новини шоу бізнесу Даша Квіткова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

16:07Економіка
"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

15:47Світ
Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

15:42Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

Який тиск має бути в зимових шинах: чи потрібно накачувати колеса до 2,5 бара

Який тиск має бути в зимових шинах: чи потрібно накачувати колеса до 2,5 бара

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

Жир із плити зійде без тертя губкою: який засіб використати замість оцту

Жир із плити зійде без тертя губкою: який засіб використати замість оцту

Що потрібно зробити з геранню до морозів: навесні вона вкриється квітами

Що потрібно зробити з геранню до морозів: навесні вона вкриється квітами

Останні новини

16:37

Чому не можна заливати каву окропом: один простий крок зробить її смачнішою

16:36

Навіщо кидати запалений сірник в унітаз: несподівана причина старого трюку

16:11

Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

16:07

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 9 листопада

15:47

"Це була помилка": Маск поширив допис про рішення SpaceX дати Україні Starlink

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у СШАОсобистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США
15:42

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі: в ОП розкрили позицію Києва

15:38

РФ перекинула тисячне угруповання в Олешки: ЗСУ приготувалися до наступу ворога

15:24

Тріумф Сергія Бєлашова: як "Український капітал" розніс конкурентів та забрав головні нагороди року актуально

15:16

Як зробити рукомийник із пластикової пляшки: лайфхак під час відключень води

Реклама
15:04

Країни Заходу можуть вдарити по Росії за однієї умови - деталі від Forbes

15:00

"Аферисти гуртуються": рішення передати фонду Стерненка майже 57 млн грн викликало критику в соцмережах

14:56

Де в Україні зараз найскладніша ситуація зі світлом: Зеленський назвав місто

14:30

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану

14:22

"Ціль — не цифри": Alyona Alyona вразила своїм схудненням після операції

14:18

Мороз до -6°С, сніг і ожеледиця: синоптики попередили про різке похолодання

14:13

"Страшна сила": новий Original-серіал Київстар ТБ отримав саундтрек від Domiy

13:57

Імпічмент, суди та гучні викриття: що чекає на Трампа після провалу на виборах

13:45

Як сушити одяг в кімнаті у холодну пору - лайфхак від норвежців

13:22

"Ми тобі раді": переможниця "Холостяка" показала вагітний животикФото

12:58

Коливання різко зросли: Україну охопила магнітна буря червоного рівня

Реклама
12:41

Китайський гороскоп на завтра, 7 листопада: Щурам — обновки, Свиням — ідеали

12:37

Два концерти - два солдаути: ХАС тріумфально повернувся на велику сцену

12:33

Чому гібіскус не цвіте: секрети правильної обрізки на зимуВідео

12:30

Як зробити різдвяний вінок зі старих ялинкових іграшок - бюджетний декор

11:53

Українці залишилися без світла: в Києві та низці областей аварійні відключення

11:42

Жир із плити зійде без тертя губкою: який засіб використати замість оцту

11:33

Правка Разумкова може спричинити нову хвилю обурення бізнесу та корупційні ризики – експерт

11:24

"Нетрадиційна орієнтація": Зібров здивував зізнаннями про особисте життя

11:01

РФ хоче домогтися поступок від США у переговорах - на який крок пішов Кремль

10:45

Навіщо сантехніки кладуть пляшку в бачок унітазу - хитрий трюк для економії

10:23

"Ми мусимо використовувати столітні практики та досвід інших країн у боротьбі за державність": полковник Сергій Горохівський про легіонерів

10:22

"Стане символічною крапкою": Макс Барських йде від Алана Бадоєва

10:17

Омлет в пакеті: рецепт шикарного сніданку з трьох яєць за 15 хвилин

10:02

Морози до -20 °C та відлиги: якою буде зима 2026–2027 років в Україні

09:45

"Ми з Устимом тут": Вітвіцька оголосила рішення щодо еміграції

09:45

Смертельний удар по Україні: Росія цинічно атакувала три області, є жертваФото

09:10

Імена для хлопчиків, які символізують життєву енергію, витривалість і довголіття

09:07

Півметра снігу та замети на дорогах: де настане зима в середині листопада

08:44

Путін розглядає енергетичне перемир'я до Нового року: в РФ назвали умови

08:12

Що готують США напередодні саміту в Абу-Дабі: п’ять цілей нової архітектури безпеки

Реклама
07:58

Вибухи і масштабні пожежі в РФ: нова хвиля безпілотників атакує великий НПЗ

07:36

"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

06:45

"Усі будуть у захваті": Трамп анонсував угоду щодо України, яка охоплюватиме всю Європу

05:54

Гороскоп на завтра, 7 листопада: Терезам - задоволення, Скорпіонам - гнів

05:22

Що означає білий хрест на дереві: чи можна стирати позначку у лісі

04:41

Більшість кімнатних рослин губить одна звичка: її плутають із правильним доглядом

04:02

Що не можна додавати в котлети: кухарі назвали помилки, які псують стравуВідео

03:30

Як зрозуміти, що дрова готові до розпалювання: три надійні ознаки

02:30

Усе складеться на їхню користь: які китайські знаки зодіаку отримають бажане

05 листопада, четвер
23:23

Вибори в Україні можуть пройти онлайн: Зеленський озвучив головну умову

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти