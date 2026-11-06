Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

Ви дізнаєтеся:
- За кого вийшли заміж переможниці "Холостяка"
- Які учасниці реаліті-шоу вже стали матерями
За багаторічну історію реаліті-шоу "Холостяк" фінал проєкту ставав лише початком реального життя, яке часто розвивалося всупереч сценарію. Главред розповість, хто з переможниць проекту після завершення зйомок встиг створити сім’ю та стати матір’ю.
Олександра Шульгіна
Переможниця першого сезону Олександра Шульгіна боролася за серце танцюриста Макса Чмерковського. Однак реальність поза об'єктивами виявилася складнішою: пара розчарувалася одне в одному й протрималася разом не більше місяця після фіналу.
Сьогодні 35-річна Олександра - успішна тренерка з йоги, жіночий коуч і авторка книги. Своє сімейне щастя вона знайшла з обранцем із Латинської Америки, який займається нерухомістю в Каліфорнії. Заради коханого Олександра переїхала з Маямі до Лос-Анджелеса. Пара виховує двох спільних доньок - Анджеліну та Аспен.
Олена Ряснова
У другому сезоні реаліті головний герой, нащадок родини Романових Френсіс Метью, обрав у фіналі Олену Ряснову. Пара деякий час прожила разом у Києві, але досить швидко вирішила розійтися.
Після проекту Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена Сергія Тутова. У шлюбі у пари народилася донька Соломія, а згодом стало відомо й про другу вагітність. Ряснова намагалася будувати політичну кар’єру, працювала генеральним проєкт-менеджером в енергосервісній компанії, а зараз веде приватний спосіб життя.
Анна Козир
Пластичний хірург Андрій Іскорнєв у третьому сезоні шоу віддав перевагу Анні Козир, але й ця романтична історія завершилася практично одразу після закінчення зйомок. Анна зосередилася на власному розвитку, позиціонуючи себе як музикантка й актриса, а також захопилася спортом.
Своє справжнє кохання Козир зустріла пізніше: у листопаді 2019 року вона вийшла заміж у Дубаї. Особу обранця Анна вирішила не розкривати громадськості. У листопаді 2022 року в їхній родині сталося довгоочікуване поповнення - у пари народилася донька.
Іванна Гончарук
Переможниця восьмого сезону з Рожденом Анусі також не змогла зберегти стосунки з артистом після завершення зйомок. Дівчина з головою поринула у підприємництво, заснувавши власний бренд одягу та агентство з організації свят.
Справжні почуття чекали на Іванну за межами шоу: вона зустріла кіберспортсмена Павла Забокрицького. Незабаром закохані одружилися, а згодом стали батьками - у пари народилася донька Стефанія.
Даша Квіткова
Даша Квіткова стала унікальною переможницею дев’ятого сезону шоу "Холостяк". Вона виявилася єдиною фіналісткою, яка не просто залишилася з головним героєм, телеведучим і редактором Микитою Добриніним, а й вийшла за нього заміж. У липні 2021 року у них народився син Лев. Подружжя активно розвивало спільний онлайн-бізнес і брало участь у рекламних кампаніях, проте в січні 2023 року Квіткова оголосила про розставання, а влітку того ж року пара офіційно оформила розлучення.
Після розриву з Добриніним особисте життя Даші знову опинилося в центрі уваги. Навесні 2025 року стало відомо про її роман із півзахисником київського "Динамо" та збірної України Володимиром Бражком. Через деякий час футболіст зробив блогерці пропозицію, а 28 червня 2026 року пара відсвяткувала розкішне весілля на відкритому повітрі. Одним із найзворушливіших моментів урочистості стало те, що обручки до вівтаря ніс чотирирічний син Даші Лев.
Катерина Лозовицька
Переможниця "Холостяка-12", модель Катерина Лозовицька, після розставання з головним героєм Алексом Топольським зустріла майбутнього чоловіка - співака Гідаята Сеїдова. Їхній роман розвивався стрімко: вони одружилися вже влітку, приблизно через півроку після початку стосунків.
Гідаят зробив Катерині пропозицію прямо під час власного концерту, і вже через місяць пара офіційно узаконила стосунки. Незабаром модель поділилася в соцмережах чуттєвими знімками зі округлим животиком, оголосивши, що вперше стане мамою.
Інна Белень
Історія переможниці 13-го сезону (2024) Інни Белень доводить, що доля може чекати там, де її зовсім не шукають. Зі своїм майбутнім чоловіком Іваном Яловенком вона була знайома ще зі шкільних лав у Харкові. Пара симпатизувала одне одному з 2013 року, проте тоді їхні шляхи розійшлися.
Через роки почуття спалахнули з новою силою: наприкінці грудня 2025 року пара оголосила про заручини, а 3 лютого 2026 року офіційно уклала шлюб. Інна взяла прізвище чоловіка - Яловенко, а вже 28 квітня 2026 року в їхній родині сталася радісна подія: у пари народилася донька Кіра.
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Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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