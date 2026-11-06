Кохання після "Холостяка": з ким створили сім’ї переможниці шоу

Які переможниці шоу "Холостяк" вийшли заміж, народили дітей і знайшли щастя після участі в реаліті-шоу.

https://glavred.net/stars/lyubov-posle-holostyaka-s-kem-sozdali-semi-pobeditelnicy-shou-10809929.html Посилання скопійоване

"Холостяк" - за кого вийшли заміж переможниці шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова, Інна Белень

Ви дізнаєтеся:

За кого вийшли заміж переможниці "Холостяка"

Які учасниці реаліті-шоу вже стали матерями

За багаторічну історію реаліті-шоу "Холостяк" фінал проєкту ставав лише початком реального життя, яке часто розвивалося всупереч сценарію. Главред розповість, хто з переможниць проекту після завершення зйомок встиг створити сім’ю та стати матір’ю.

Олександра Шульгіна

Переможниця першого сезону Олександра Шульгіна боролася за серце танцюриста Макса Чмерковського. Однак реальність поза об'єктивами виявилася складнішою: пара розчарувалася одне в одному й протрималася разом не більше місяця після фіналу.

відео дня

Сьогодні 35-річна Олександра - успішна тренерка з йоги, жіночий коуч і авторка книги. Своє сімейне щастя вона знайшла з обранцем із Латинської Америки, який займається нерухомістю в Каліфорнії. Заради коханого Олександра переїхала з Маямі до Лос-Анджелеса. Пара виховує двох спільних доньок - Анджеліну та Аспен.

Олександра Шульгіна з чоловіком і доньками / скрін з відео

Олена Ряснова

У другому сезоні реаліті головний герой, нащадок родини Романових Френсіс Метью, обрав у фіналі Олену Ряснову. Пара деякий час прожила разом у Києві, але досить швидко вирішила розійтися.

Після проекту Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена Сергія Тутова. У шлюбі у пари народилася донька Соломія, а згодом стало відомо й про другу вагітність. Ряснова намагалася будувати політичну кар’єру, працювала генеральним проєкт-менеджером в енергосервісній компанії, а зараз веде приватний спосіб життя.

Олена Ряснова - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Ряснова

Анна Козир

Пластичний хірург Андрій Іскорнєв у третьому сезоні шоу віддав перевагу Анні Козир, але й ця романтична історія завершилася практично одразу після закінчення зйомок. Анна зосередилася на власному розвитку, позиціонуючи себе як музикантка й актриса, а також захопилася спортом.

Своє справжнє кохання Козир зустріла пізніше: у листопаді 2019 року вона вийшла заміж у Дубаї. Особу обранця Анна вирішила не розкривати громадськості. У листопаді 2022 року в їхній родині сталося довгоочікуване поповнення - у пари народилася донька.

Анна Козир із чоловіком і донькою / фото: instagram.com, Анна Козир

Іванна Гончарук

Переможниця восьмого сезону з Рожденом Анусі також не змогла зберегти стосунки з артистом після завершення зйомок. Дівчина з головою поринула у підприємництво, заснувавши власний бренд одягу та агентство з організації свят.

Справжні почуття чекали на Іванну за межами шоу: вона зустріла кіберспортсмена Павла Забокрицького. Незабаром закохані одружилися, а згодом стали батьками - у пари народилася донька Стефанія.

Іванна Гончарук - весілля / фото: instagram.com, Іванна Гончарук

Даша Квіткова

Даша Квіткова стала унікальною переможницею дев’ятого сезону шоу "Холостяк". Вона виявилася єдиною фіналісткою, яка не просто залишилася з головним героєм, телеведучим і редактором Микитою Добриніним, а й вийшла за нього заміж. У липні 2021 року у них народився син Лев. Подружжя активно розвивало спільний онлайн-бізнес і брало участь у рекламних кампаніях, проте в січні 2023 року Квіткова оголосила про розставання, а влітку того ж року пара офіційно оформила розлучення.

Після розриву з Добриніним особисте життя Даші знову опинилося в центрі уваги. Навесні 2025 року стало відомо про її роман із півзахисником київського "Динамо" та збірної України Володимиром Бражком. Через деякий час футболіст зробив блогерці пропозицію, а 28 червня 2026 року пара відсвяткувала розкішне весілля на відкритому повітрі. Одним із найзворушливіших моментів урочистості стало те, що обручки до вівтаря ніс чотирирічний син Даші Лев.

Даша Квіткова та Володимир Бражко - весілля / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Катерина Лозовицька

Переможниця "Холостяка-12", модель Катерина Лозовицька, після розставання з головним героєм Алексом Топольським зустріла майбутнього чоловіка - співака Гідаята Сеїдова. Їхній роман розвивався стрімко: вони одружилися вже влітку, приблизно через півроку після початку стосунків.

Гідаят зробив Катерині пропозицію прямо під час власного концерту, і вже через місяць пара офіційно узаконила стосунки. Незабаром модель поділилася в соцмережах чуттєвими знімками зі округлим животиком, оголосивши, що вперше стане мамою.

Катерина Лозовицька оголосила про вагітність / фото: instagram.com, Катерина Лозовицька

Інна Белень

Історія переможниці 13-го сезону (2024) Інни Белень доводить, що доля може чекати там, де її зовсім не шукають. Зі своїм майбутнім чоловіком Іваном Яловенком вона була знайома ще зі шкільних лав у Харкові. Пара симпатизувала одне одному з 2013 року, проте тоді їхні шляхи розійшлися.

Через роки почуття спалахнули з новою силою: наприкінці грудня 2025 року пара оголосила про заручини, а 3 лютого 2026 року офіційно уклала шлюб. Інна взяла прізвище чоловіка - Яловенко, а вже 28 квітня 2026 року в їхній родині сталася радісна подія: у пари народилася донька Кіра.

Інна Белень із чоловіком і донькою Кірою / фото: instagram.com, Інна Белень

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Читайте також:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред