У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну

Дональд Трамп сподівається на швидке укладення угоди про припинення війни, підкреслив Пітер Хегсет.

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У США прокоментували ймовірність введення військ в Україну / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

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Трамп сподівається на швидке укладення угоди про припинення війни

США не мають наміру відправляти свої війська в Україну

Новий міністр оборони США Пітер Хегсет прокоментував імовірність відправки американських військ в Україну.

США не мають наміру відправляти свої війська в Україну, наголосив він під час спілкування з журналістами в Штутгарті.

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У відповідь на запитання про те, чи буде адміністрація Дональда Трампа відкритою до відправлення американських військ до України - зокрема, для того, щоб відстежувати постачання зброї, очільник оборонного відомства США відповів: "Ми не надсилаємо американські війська до України".

Крім цього, шеф Пентагону також додав, що президент Трамп сподівається на швидке укладення угоди про припинення війни РФ проти України.

Раніше інформацію про ймовірність розміщення в Україні іноземного миротворчого контингенту прокоментував народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки і оборони Федір Веніславський. Він нагадав, що Конституція забороняє розміщення на території України іноземних військових баз.

Нагадаємо, у Німеччині зробили важливу заяву щодо питання миротворців. У ФРН "розглядаються всі опції", підкреслив Борис Пісторіус.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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