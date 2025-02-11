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Які умови можуть означати закінчення війни в Україні: Жданов розкрив реальний сценарій

Юлія Закрепа
11 лютого 2025, 10:55оновлено 11 лютого, 11:45
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Наразі невідомо, хто буде гарантувати припинення вогню і хто буде гарантувати безпеку Україні.
Які умови можуть означати закінчення війни в Україні: Жданов розкрив реальний сценарій
Коли може закінчитись війна в Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Головні тези:

  • У січні та лютому інтенсивність бойових дій знизилась вдвічі
  • Як Путін хоче "застовбити" за собою території

Військові експерти назвали найперші ознаки, які можуть в майбутньому свідчити про фінал активної фази бойових дій в 2025 році.

В коментарі для ТСН військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що однією з таких ознак може стати зменшення повітряних ударів з боку Росії, зменшення атакуючих та штурмових дій на лінії фронту.

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"В січні і лютому інтенсивність бойових дій знизилась вдвічі, майже втричі. В грудні вона становила 200 на добу, зараз - приблизно 100 на добу. Але станом на зараз саме головне те, що немає умов для припинення вогню", - каже Жданов.

Жданов також заявив про те, що наразі невідомо, хто буде гарантувати припинення вогню і хто буде гарантувати безпеку.

На думку Жданова, Путін хоче "застовбити" за собою території, це для нього вкрай важливий момент.

"А ми хочемо повернути території. І де гарантія, що Трамп поставить Путіну умови по зниженню інтенсивності бойових дій? Ми в такому випадку можемо контрнаступати. І це буде обґрунтовано, тому що це наші території. Дуже складне питання, яке повинно вирішуватись за столом переговорів. Гарантоване припинення вогню може відбутись за умови особистих перемовин України, Росії та посередників, які візьмуть на себе відповідальність за виконання умов двома сторонами", - каже аналітик.

Олег Жданов вважає, що закінчення війни може відбутись за рік - це цілком ймовірний термін, за який можна завершити війну. Але якщо під контролем Росії залишиться хоча б клаптик нашої землі, то це буде заморожений конфлікт.

На думку Жданова, російська армія вже відчуває проблеми з бронетехнікою.

"Справа ще і в тому, що Росія вже починає просідати в плані ведення війни на виснаження. Нам дуже зашкодить, якщо США зменшать військову допомогу. Гужовий транспорт та в’ючні тварини - це каже про те, що розвідка права в тому, що в червні Росія виходить на нульові запаси, які залишились у неї з радянських часів. Є проблема з бронетехнікою. По різним оцінкам, як стверджується, у Росії є 5-6 тисяч танків, які є на зберіганні. Але це ті тисячі танків, які неможливо завести та відновити їхній технічний стан. Все, закінчилось", - припускає Жданов.

Резюмуючи, військовий експерт каже, що зменшення інтенсивності обстрілів України може бути ознакою або виснаження Росії, або вкаже на те, що Росія налаштовується завершити активну фазу війни. Але при цьому на відведення військ Росія може витратити і тиждень, і місяць, і рік.

"Все буде залежати від ступеню домовленостей", - каже Жданов.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський анонсував початок важливих переговорів. Україна готується до нових перемовин з європейськими та американськими партнерами. Мова йде про засідання у форматі "Рамштайн".

Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни. Президент США заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів.

Стали відомі деталі розмови Путіна і Трампа. Переговори між Трампом та Путіним завершились невигідно для Кремля, на це вказує політика Вашингтону щодо РФ після інавгурації Трампа, зазначає полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем.

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