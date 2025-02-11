В Україні готують зміни до процедури ВЛК: що передбачається

В Україні анонсували появу електронних черг для проходження ВЛК військовозобов'язаним та військовим, що дозволить скоротити черги, зазначила Верещук.

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В Україні готують зміни до процедури ВЛК / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказала Верещук:

В Україні триває реформа МСЕК-ВЛК

В тестовому режимі запрацює електронна черга на ВЛК

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук оголосила про запровадження електронних черг для проходження військово-лікарських комісій. Про це вона повідомила у Telegram за підсумками міжвідомчої робочої зустрічі щодо реформи МСЕК-ВЛК.

"Сьогодні провели чергову міжвідомчу робочу зустріч з реформи ВЛК. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі", - повідомила вона. відео дня

Верещук зазначила, що цього тижня планує особисто відвідати кілька військово-лікарських комісій, щоб поспілкуватися з людьми на місцях.

Вона підкреслила, що головна мета реформи – суттєво скоротити черги та прискорити процес проходження комісій.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президенту України Володимиру Зеленському необхідно вирішити проблему нестачі військовослужбовців, знизивши призовний вік із 25 років, щоб забезпечити постійну підтримку Заходу, зазначає Bloomberg.

Водночас Зеленський детальніше розповів про річний контракт для залучення до армії українців віком 18-25 років, повідомляє УНІАН.

Під час мобілізації чоловіки, які не з’явилися в ТЦК за повісткою, не стали на військовий облік або ухиляються від проходження ВЛК чи призову, можуть бути оголошені в розшук. Військкомати фіксують такі порушення та передають інформацію до поліції для подальших заходів, пояснюють юристи.

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Хто така Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021). Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

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