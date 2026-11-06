Імпічмент, суди та гучні викриття: що чекає на Трампа після провалу на виборах

Справи проти Трампа можуть охопити всю його родину: під перевірку потраплять Ілон Маск, Джаред Кушнер, криптовалюти та держконтракти на мільярди.

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"Шукайте адвокатів" - що демократи хочуть розкрити про Трампа та його родину / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи загрожує Трампу новий імпічмент після виборчої поразки

За що демократи хочуть притягнути до відповідальності його команду

Чому під розслідування можуть потрапити Ілон Маск і Піт Хегсет

Після успіху демократів на проміжних виборах і повернення контролю над обома палатами Конгресу адміністрація Дональда Трампа може зіткнутися з масштабними розслідуваннями. У центрі уваги опозиції - президент, його родина, найближчі союзники та високопосадовці уряду. Демократи планують перевірити можливе збагачення сім’ї Трампа, державні контракти, фінансові операції, зв’язки з бізнесом і діяльність Пентагону. Серед можливих інструментів - парламентські розслідування, виклики свідків, судові позови та нові спроби імпічменту.

Главред з'ясував, які розслідування готують демократи проти Дональда Трампа, за що можуть судитися з його командою та чи загрожує президенту США імпічмент.

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Як перемога демократів відкриває шлях до розслідувань проти Білого дому

Перемога демократів на проміжних виборах дає їм змогу посилити контроль за адміністрацією Дональда Трампа та бізнесом його родини. Як повідомляє Financial Times, однією з головних тем роботи Конгресу може стати ймовірне використання президентської посади для отримання приватної фінансової вигоди. Видання, статтю якого цитує Фокус, поспілкувалося з юристами, які очікують значного посилення парламентського нагляду за діяльністю Білого дому.

Financial Times виокремлює три головні напрями майбутньої роботи. Перший - фінансові інтереси родини президента. Другий - можливе надання державних переваг корпораціям, які підтримували Республіканську партію та політику Трампа. Третій - політичні рішення адміністрації, зокрема у сфері доступності житла.

Про готовність перейти до активних дій заявив конгресмен-демократ Роберт Гарсія, який, імовірно, очолить Комітет з нагляду Палати представників. Він дав зрозуміти, що нова більшість не обмежиться політичними заявами.

Комітет з нагляду має широкі повноваження для перевірки роботи федерального уряду: він може викликати свідків, вимагати державні документи та видавати повістки. Саме ці інструменти Гарсія планує використовувати для перевірки діяльності президента, його союзників і представників адміністрації.

"Шукайте адвокатів", - звернувся Гарсія до республіканців.

Гарсія пояснив, що майбутня робота не починатиметься з нуля. За його словами, демократи вже мають значний масив матеріалів, зібраних під час роботи в меншості, а частина перевірок тривала багато місяців.

Серед потенційних тем перевірок Гарсія раніше називав діяльність Ілона Маска в Департаменті урядової ефективності (DOGE), бізнесові операції родини президента, роботу Служби імміграції та митного контролю (ICE), а також обставини скандалу навколо Джеффрі Епштейна.

Гарсія наголосив, що Палата представників має повноваження не лише вимагати документи, а й домагатися виконання відповідних рішень за допомогою судових механізмів.

"Ми маємо повноваження звертатися до судів від імені Палати представників. Ми маємо право застосовувати санкції за неповагу до суду - і не лише кримінальні, а й цивільні, які розглядаються в судах. Ми маємо право видавати повістки", - заявив він.

Про готовність активніше використовувати парламентські повноваження заявив і сенатор Рон Вайден, який готується очолити фінансовий комітет.

"Повістки до суду", - написав Вайден у соцмережі X.

Співкерівник групи з парламентських розслідувань юридичної фірми Holland & Knight Крістофер Армстронг розповів виданню, що представники бізнесу вже занепокоєні перспективою посилення контролю з боку законодавців.

"Робота Конгресу наступного скликання буде присвячена суцільним розслідуванням і нагляду. Саме цим стурбовані наші клієнти", - сказав Армстронг.

Політична система США / Інфографіка: Главред

Як Трамп спробує компенсувати внутрішній тиск

Посилення внутрішньополітичного тиску може підштовхнути президента США до активніших дій на міжнародній арені. Такий сценарій розглядає Sky News, аналізуючи наслідки зміни балансу сил у Конгресі. Видання зазначає, що можливості президента у внутрішній політиці дедалі більше залежатимуть від позиції законодавців, тоді як зовнішньополітичний напрям залишається значно менш обмеженим.

На думку журналістів, розслідування, бюджетні суперечки та протистояння з Конгресом можуть суттєво обмежити Трампа у внутрішній політиці. Натомість міжнародна діяльність може стати для нього способом продемонструвати політичну силу та сформувати власну спадщину без постійної потреби зважати на виборчі перспективи.

У матеріалі Sky News змальовано сценарій, за якого президент зазнає посиленого тиску з боку політичних опонентів у США, але зберігає значний простір для міжнародних ініціатив.

"Стриманий та переслідуваний вдома, він залишиться вільним вигинатися та позувати за кордоном. І цього разу йому більше не треба турбуватися про вибори, не залишилося нічого, з чим можна було б боротися", - пише видання.

Автори також нагадують про масштабні міжнародні рішення, які Трамп ухвалював протягом двох років президентства. Серед них - зміна американського підходу до Росії, війна з Іраном і внутрішня політична криза у США. На думку журналістів, виборчі втрати республіканців стали одним із наслідків цієї політики.

Серед можливих подальших кроків президента видання називає нові міжнародні домовленості та контакти з авторитарними лідерами. Зокрема, йдеться про потенційні зустрічі з Кім Чен Ином, Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном. Журналісти також не виключають подальшого загострення протистояння з Іраном.

"Трамп намагатиметься всіма можливими способами прикрасити свою спадщину. Хто знає, на які ще авантюри можна вмовити цього пораненого та розгніваного президента? Політичні вороги Трампа на Капітолійському пагорбі спробують його приборкати. У нього будуть інші ідеї. Титанічна боротьба манить. Тримайтеся міцніше", - додає Sky News.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Якими юридичними інструментами демократи тиснутимуть на Білий дім

Протистояння з Білим домом розгортатиметься не лише в Палаті представників, а й у Сенаті. Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що період беззастережної підтримки рішень президента завершився. За його словами, опозиція готова використовувати законодавчі та судові механізми, щоб протидіяти ініціативам адміністрації.

Шумер окреслив і економічні пріоритети майбутньої роботи сенаторів. За його словами, скорочення державних витрат залишатиметься одним із ключових завдань незалежно від того, чи вдасться домовитися з президентом. Окремо політик порушив питання американської військової кампанії проти Ірану, яка, на його думку, не має зрозумілого для суспільства обґрунтування.

"Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули. Ми наполегливо працюватимемо над скороченням витрат - з президентом чи без нього, і крапка", - сказав сенатор.

Сенатор заявив, що демократи не обмежаться критикою рішень президента. Серед можливих інструментів він назвав парламентські розслідування, звернення до суду та законодавчі кроки, які дадуть змогу обмежувати окремі ініціативи адміністрації.

Найбільше невдоволення Шумера викликала війна з Іраном. Він поставив під сумнів пояснення Білого дому щодо цілей військової кампанії та заявив, що громадяни не отримали достатньо зрозумілої відповіді про її необхідність.

"Через непередбачувані рішення Трампа американський народ не знає, за що, чорт забирай, ми воюємо в Ірані. Він ніколи цього не пояснював, він змінює свою думку день у день і хвилину за хвилиною. Цій війні треба покласти край, це має закінчитися", - сказав Шумер.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Чому під ударом демократів може опинитись Ілон Маск

Підготовка до посиленого парламентського контролю вже вийшла за межі політичних заяв. За інформацією CNN, Комітет Сенату з міжнародних відносин надіслав приватним компаніям і представникам адміністрації листи з вимогою зберегти документи, які можуть знадобитися для майбутніх перевірок. Ідеться про формування доказової бази до зміни керівництва комітету.

Серед адресатів листів - Ілон Маск. Його компанія SpaceX володіє системами Starlink і Starshield, важливими, зокрема, для України. Сенатори зацікавилися обставинами обмеження роботи Starshield, а також можливими рішеннями щодо доступу до супутникових технологій.

Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Інший напрям перевірки стосується російського дизельного пального. Листи отримали порти, банки та приватні структури, причетні до відповідної угоди з постачання нафтопродуктів. Помічник сенатора-демократа пояснив CNN, що такі звернення є стандартним способом забезпечити збереження матеріалів, які можуть знадобитися для парламентського контролю.

"Надсилання листів" з метою загального збереження документів особам, яких підозрюють у порушенні закону "або участі в певних діях", є "стандартною процедурою комітету", - зазначив помічник сенатора.

Після переходу контролю над Конгресом до демократів у січні масштаби перевірок діяльності адміністрації Трампа, як очікується, зростуть. Водночас у комітеті триває процес зміни керівництва: сенаторка Джин Шахін залишає політичну діяльність, а її наступником на посаді голови комітету, як очікується, стане Кріс Кунс.

CNN також повідомляє, що наразі не прогнозують істотних змін до Закону про асигнування на національну оборону (NDAA). Основні положення документа вже узгоджені між палатами, хоча Палата представників іще має провести голосування.

Окремою проблемою залишається війна з Іраном. Демократи можуть спробувати використати голосування за оборонний законопроєкт для просування додаткових обмежень, якщо військова ситуація суттєво зміниться. Однак за нинішнього розподілу сил у Конгресі такі ініціативи можуть зіткнутися з опором республіканців.

Starshield / Інфографіка: Главред

Кому з команди Трампа вже загрожує імпічмент

Міністр оборони США Піт Гегсет опинився під тиском через рішення на чолі Пентагону. Частина законодавців критикує його роботу, а демократи обіцяють посилити контроль над військовим відомством після отримання більшості в Конгресі. Серед спірних питань - війна з Іраном, кадрові рішення у військовому керівництві та значні оборонні витрати. Про це повідомило Reuters.

Після виборчої поразки республіканців гегсет опублікував відеозвернення, у якому відкинув претензії опонентів і дав зрозуміти, що не збирається залишати посаду під політичним тиском. Міністр також захистив військову кампанію проти Ірану, назвавши її важливим кроком для забезпечення безпеки США.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс зі свого боку поставив під сумнів подальше перебування Гегсета на посаді.

"Чому Піт Гегсет досі на посаді?" - запитав Джеффріс.

Додаткову напругу створюють наміри республіканського конгресмена Томаса Массі повторно подати статтю імпічменту проти міністра. Політик попередив, що це може стати початком значно масштабнішого протистояння після переходу контролю над Конгресом до демократів.

"Вони проведуть слухання та судові процеси", - написав Массі.

У відеозверненні Гегсет перелічив рішення, які вважає своїми досягненнями на посаді. Серед них - звільнення високопосадовців Пентагону, припинення програм розмаїття та заборона на службу трансгендерних людей у збройних силах. Критику на свою адресу він назвав політичною кампанією проти його реформ.

"Бачите, вони нападають на мене - вони нападають на нас - тому що ми ефективні. Це не спрацює. Ми не відступимо", - сказав Гегсет.

Міністр також порівняв нинішні спроби домогтися його усунення з двома процедурами імпічменту, які раніше проходив сам Дональд Трамп.

"Це все - політика особистого знищення. Це не спрацювало проти президента Трампа, і не спрацює проти мене. У цьому ви можете бути впевнені", - заявив він.

Трамп поки демонструє підтримку керівника оборонного відомства. Президент заявив, що Гегсет добре виконує свої обов’язки, а невдоволення його роботою може бути пов’язане зі звільненням генералів, яких сам Трамп вважає надто прогресивними.

"У нас було так багато генералів. Усі були чотиризірковими генералами. Я ніколи не бачив нічого подібного. І багато хто з них був "прогресивним". Мені не подобаються "прогресивні" генерали. Тож, ймовірно, у нього є опоненти", - заявив Трамп журналістам.

Водночас майбутнє міністра залишається невизначеним. За інформацією джерел, президент може розглянути кадрову заміну під час аналізу причин виборчої поразки республіканців. Один із радників Трампа припустив, що Гегсет може втратити посаду через наслідки війни з Іраном.

На ситуацію також впливає позиція віцепрезидента Джей Ді Венса. Він публічно поставив під сумнів доцільність військової кампанії, пов’язавши її з втратою республіканцями контролю над Конгресом.

Сам Гегсет закликав законодавців підтримати додаткове фінансування Пентагону для покриття витрат на війну та інших оборонних потреб.

"Незалежно від того, як люди ставляться до війни, яку я вважаю сміливим та історичним кроком, що гарантуватиме, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї, нам потрібно продовжувати, як це робив президент Трамп під час свого першого терміну, відновлювати наші збройні сили", - сказав міністр.

Сенатор-республіканець Том Тілліс також розкритикував роботу керівника Пентагону. На його думку, напружені відносини Гегсета з Конгресом ускладнюють затвердження оборонного фінансування обсягом 1,5 трлн доларів.

Демократи планують перевірити не лише обставини звільнення високопосадових військових, а й політику Пентагону щодо України та удари американських сил по суднах, які підозрюють у причетності до наркотрафіку, у водах Латинської Америки. Конгресмен Адам Сміт, який має очолити Комітет Палати представників з питань збройних сил, пообіцяв посилити контроль за рішеннями міністерства та дотриманням принципу політичної нейтральності військових.

Які фінансові операції та зв’язки влади з бізнесом перевірить Конгрес

Майбутні перевірки можуть охопити не лише президентську родину, а й великі корпорації, політичних спонсорів і державних підрядників. Reuters повідомляє, що демократи планують використати нові повноваження для аналізу фінансових операцій і можливих конфліктів інтересів. Ці питання можуть стати однією з центральних тем політичної боротьби напередодні президентських виборів 2028 року.

Представники Демократичної партії вже окреслюють майбутню програму парламентського контролю. Окрім Гарсії та Вайдена, свої вимоги озвучила конгресвумен Делія Рамірес: вона дала зрозуміти, що представникам адміністрації доведеться знайти час для спілкування зі слідчими.

"Звільніть свій графік", - написала Рамірес.

Серед перших тем, які сенатори планують перевірити, - домовленості адміністрації з фармацевтичними компаніями щодо вартості ліків. Демократи також мають намір вивчити взаємодію держави з приватним сектором, щоб з’ясувати, чи отримували окремі підприємства переваги завдяки політичній підтримці президента.

Білий дім уже відреагував на ці заяви. Речниця адміністрації Лорен Біс відкинула звинувачення та попередила демократів про політичні наслідки їхніх майбутніх дій.

"Якщо демократи вирішать проводити фіктивні розслідування та проводити політику радикальної лівиці, вони тим самим вирішать діяти проти американського народу", - заявила Біс.

Інший представник адміністрації, який спілкувався з журналістами анонімно, нагадав, що президентська команда й надалі контролює федеральний уряд та виконавчу владу.

"Їм слід нагадати, що ми все ще контролюємо федеральний уряд і всі його повноваження", - сказав чиновник.

За оцінками співрозмовників Reuters, у центрі уваги можуть опинитися Ілон Маск, сини президента та інші впливові представники бізнесу, які підтримували Республіканську партію. Водночас видання зазначає: демократи наразі більше зацікавлені в масштабних перевірках, ніж у негайному запуску процедури імпічменту Трампа.

Юристка Рейчел Коттон, фахівчиня з парламентського нагляду юридичної фірми Arnold & Porter, пояснила, що майбутні перевірки можуть охопити як державні структури, так і приватні компанії.

"Ми очікуємо величезного обсягу агресивних і масштабних розслідувань, які будуть спрямовані як проти адміністрації, так і проти приватного сектору", - сказала Коттон.

Перед демократами постає політичне завдання: одночасно продемонструвати боротьбу з можливими зловживаннями та реагувати на повсякденні економічні проблеми американців. За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 48% зареєстрованих виборців назвали вартість життя головним чинником свого вибору під час голосування.

Водночас тема можливого приватного збагачення президента також має значну суспільну вагу. В іншому опитуванні Reuters/Ipsos близько 69% американців заявили, що, на їхню думку, бізнесові інтереси Трампа впливають на його рішення як глави держави.

Колишня республіканська стратегиня Сара Лонгвелл вважає, що демократи намагатимуться пов’язати можливі порушення не лише з президентом, а й з усією його політичною командою.

"Демократи будуть менше перейматися самим Трампом, а більше - тим, щоб пов’язати корупцію з усією адміністрацією і, зрештою, з усією Республіканською партією", - сказала Лонгвелл.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Лонгвелл також звернула увагу на можливе продовження розслідування обставин справи Джеффрі Епштейна. На її думку, це питання може стати додатковим політичним інструментом тиску на президента.

Водночас республіканський консультант Рон Бонжон застеріг демократів від надмірного зосередження на політичному переслідуванні опонентів. Він вважає, що виборці можуть негативно оцінити ситуацію, якщо розслідування витіснять економічні питання з порядку денного.

"Виборці більше стурбовані питанням доступності цін. Якщо жага помсти, якої прагнуть демократи, затьмарить їхню законодавчу програму, то їхня законодавча більшість, ймовірно, протримається дуже недовго", - сказав Бонжон.

Юристка Кімберлі Хемм із Morrison Foerster також наголосила, що справи потрібно ретельно відбирати. За її словами, демократи можуть зіткнутися з тривалими судовими суперечками, якщо їхні вимоги до адміністрації будуть надто широкими або недостатньо обґрунтованими.

"На демократів чинитиметься значний тиск, щоб вони якнайшвидше видали повістки до суду. Але те, що вони вирішать оскаржувати в суді, має бути того варте", - зазначила Хемм.

Юрист Майк Фрагосо з Torridon Law звернув увагу: контроль над обома палатами дає демократам більше можливостей, але не звільняє їх від потреби визначати пріоритети.

"Але день має лише певну тривалість, так само як і сесія Конгресу. Питання полягає в тому, наскільки вони будуть готові та здатні вибрати свої цілі й зосередитися на них", - сказав Фрагосо.

Чому під ударом може опинитись родина Трампа

Найдетальніший перелік потенційних об’єктів перевірки наводить The New York Times. Видання проаналізувало фінансову діяльність родини президента та можливі конфлікти інтересів під час його другого терміну. У центрі уваги - криптовалютні проєкти, інвестиції, міжнародні угоди з нерухомістю та рішення державних органів, які могли вплинути на приватні фінанси людей з оточення президента.

Конгресмен Роберт Гарсія, який має очолити Комітет з нагляду Палати представників, назвав бізнес родини президента одним із головних пріоритетів. За його словами, законодавці планують перевірити обставини можливого збагачення людей, які мають доступ до Білого дому.

"Злочинна сім’я Трампа - це наш головний пріоритет у розслідуванні", - сказав Гарсія.

Водночас NYT зауважує, що сама наявність прибуткового бізнесу ще не доводить порушення закону. Частина потенційних об’єктів перевірки може стати предметом тривалих судових суперечок, а родина президента та її партнери можуть оскаржувати вимоги Конгресу.

Одним із головних предметів можливої перевірки стане криптовалютний бізнес президента. За інформацією видання, минулого року пов’язані з ним підприємства отримали щонайменше 1,4 млрд доларів доходу. Це створює потенційний конфлікт інтересів, адже приватна діяльність президента відбувається паралельно з ухваленням державних рішень, які можуть впливати на криптовалютний ринок.

Особливу увагу демократи можуть приділити компанії World Liberty Financial. Минулого року інвестиційна компанія, пов’язана з Об’єднаними Арабськими Еміратами, придбала значний пакет її акцій. Через чотири місяці ОАЕ уклали угоду з адміністрацією Трампа про експорт високопродуктивних комп’ютерних мікросхем, попри застереження окремих представників американських структур національної безпеки.

Додатковий інтерес можуть викликати доходи від продажу мемкоїна $TRUMP і цифрових токенів World Liberty Financial. Серед покупців, за інформацією NYT, були іноземні юридичні особи та компанії, зацікавлені в отриманні переваг від адміністрації США.

Ще один напрям можливих перевірок - діяльність старшого сина президента, Дональда Трампа-молодшого. Приводом для політичних претензій стала весільна вечірка на Багамах, частину витрат на яку, за даними видання, оплатив російський бізнесмен Умар Кремльов, пов’язаний із Кремлем.

Йдеться про сотні тисяч доларів. Дональд Трамп заявляв, що його син повернув ці кошти бізнесмену. Водночас Роберт Гарсія включив обставини фінансування святкування до переліку потенційних напрямів парламентської перевірки.

Демократи також цікавляться венчурною компанією 1789 Capital, у якій Трамп-молодший обіймає посаду старшого партнера. За інформацією NYT, окремі компанії, у які вона інвестувала, отримували державне фінансування або користувалися рішеннями адміністрації президента.

Представник Трампа-молодшого відкинув звинувачення в неправомірній поведінці та наголосив на законності його підприємницької діяльності.

"Він є приватним громадянином, який не обіймає жодної посади в уряді та не порушував жодних законів", - йдеться в заяві представника.

У ній також наголошується, що Дональд Трамп-молодший не впливав на державну політику заради власних комерційних інтересів.

Ще один потенційний об’єкт перевірки - Джаред Кушнер, зять президента та один із його неформальних представників у міжнародних переговорах. Попри відсутність офіційної посади в уряді, він брав участь у дипломатичних зусиллях щодо Ірану та війни Росії проти України.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Демократів цікавить можливий конфлікт інтересів між переговорною діяльністю Кушнера та його приватним інвестиційним бізнесом Affinity Partners. Компанія отримувала кошти від іноземних держав, які мають власні інтереси в міжнародних конфліктах, що перебувають у полі зору адміністрації Трампа.

Конгресмен Джеймі Раскін закликав Кушнера дистанціюватися від переговорного процесу, посилаючись на можливі конфлікти інтересів.

Адвокат Кушнера Чад Мізелл заперечив наявність порушень у діяльності його клієнта.

"Не враховуючи партійну політику, ніхто ніколи не вказував на конкретні правові чи етичні норми, які б порушили Джаред або Affinity", - заявив Мізелл.

Під перевірку можуть потрапити й міжнародні операції Trump Organization. На відміну від першого президентського терміну, коли сімейний бізнес відмовився від нових іноземних угод у сфері нерухомості, під час другого терміну таких обмежень стало менше.

Компанія оголосила про нові міжнародні проєкти, зокрема в Катарі та Саудівській Аравії. Йдеться про використання бренду родини Трампів у межах угод, які передбачають виплати за право користування прізвищем президента.

Водночас NYT підкреслює, що доказів прямого зв’язку цих проєктів із зовнішньою політикою адміністрації немає. Через відносно невелику частку таких операцій у загальних доходах президента вони можуть привернути менше уваги, ніж криптовалютний бізнес.

Ще один можливий напрям перевірки - операції з цінними паперами. Протягом перших трьох місяців року на брокерських рахунках Трампа відбулося понад 3600 торгових операцій. Частина з них привернула увагу через збіг у часі з публічними заявами президента та рішеннями уряду.

Зокрема, у лютому на рахунку Трампа придбали акції Dell на суму понад 1 млн доларів. Через дев’ять днів президент позитивно висловився про компанію та її засновника Майкла Делла під час заходу в Джорджії. Згодом Пентагон оголосив про контракт із Dell на 9,7 млрд доларів.

Водночас видання не стверджує, що контракт був пов’язаний із приватними інвестиціями президента. У Trump Organization також заявили, що родина не контролює ці операції, оскільки ними керують зовнішні брокерські компанії.

Попри це, сенаторка-демократка Елізабет Уоррен, яка має очолити банківський комітет, раніше виступала за перевірку торгових операцій президента.

Окремим напрямом може стати податковий контроль. Цієї весни тодішній виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш розпорядився припинити поточні розслідування Податкової служби США щодо Трампа, його синів та їхніх підприємств. Документ також забороняв починати нові перевірки вже поданих податкових декларацій родини.

Традиційно податкові декларації чинного президента проходили щорічну перевірку, щоб забезпечити однакові вимоги для всіх громадян незалежно від посади. Тепер демократи можуть з’ясувати, на яких підставах Міністерство юстиції забезпечило президенту та його родині такий захист.

NYT зазначає, що відповідне рішення було ухвалене після того, як Трамп подав позов проти Податкової служби через витік інформації про його декларації. Саме обставини втручання Міністерства юстиції в роботу податкового органу можуть стати предметом окремого розслідування.

Які рішення інших посадовців адміністрації можуть перевірити демократи

Парламентські перевірки можуть охопити не лише президентську родину та її бізнес-партнерів, а й інших представників федеральної влади. За даними The New York Times, серед можливих тем - використання державних коштів, імміграційна політика, президентські помилування та обставини смерті Джеффрі Епштейна.

Роберт Гарсія заявив про намір перевірити, чи використовували великі донори адміністрації свої внески, щоб отримати переваги від державних рішень. Зокрема, увагу можуть привернути фінансування проєктів, пов’язаних із Білим домом, і можливі домовленості щодо державних контрактів.

Окремо демократи хочуть продовжити парламентську перевірку обставин справи Джеффрі Епштейна. Йдеться про те, як федеральні органи розслідували його діяльність, які матеріали оприлюднили та чи існували зв’язки між ним і Дональдом Трампом.

Гарсія наполягав на виклику до суду Тодда Бланша, який контролював оприлюднення матеріалів справи. Республіканці раніше виступали проти такого кроку.

Ще один напрям, який планує перевірити конгресмен Джеймі Раскін, - можливе формування прибуткового ринку послуг із отримання президентських помилувань. Демократи хочуть з’ясувати, чи використовували окремі особи доступ до адміністрації для отримання фінансової вигоди через такі рішення.

Сенаторка Меггі Хассан, яка має очолити Комітет з питань внутрішньої безпеки та урядових справ, планує зосередитися на державних контрактах без відкритих тендерів. Особливий інтерес становитимуть угоди, укладені на користь донорів і політичних союзників Трампа.

Серед прикладів, які уже привернули увагу законодавців, - контракт на літаки для депортації, затверджений під час перебування Крісті Ноєм на посаді міністра внутрішньої безпеки.

Демократи також хочуть перевірити роботу посадовців, відповідальних за імміграційну політику. Серед потенційних об’єктів уваги - радник Білого дому Стівен Міллер, відповідальний за прикордонну політику Том Хоман і міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін.

Окрема перевірка може стосуватися загибелі американців унаслідок дій федеральних імміграційних службовців. Демократи планують використати повноваження щодо виклику свідків, щоб з’ясувати обставини двох випадків стрілянини в Міннеаполісі на початку року.

Увага законодавців може знову зосередитися на Пентагоні та міністрі оборони Піті Гегсеті. Його діяльність, рішення щодо війни з Іраном і кадрову політику вже названо серед напрямів майбутнього парламентського контролю.

Імпічмент Трампу: Фесенко оцінив шанси на усунення президента

У США можуть ініціювати нову процедуру імпічменту Дональда Трампа, однак усунути його з посади навряд чи вдасться. Для цього необхідні дві третини голосів Сенату. Про це повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду.

"Ініціювати процедуру можуть. Є висока ймовірність нової спроби імпічменту Трампа - приводів більш ніж достатньо. Але нагадаю: в історії США жодного президента не усунули з посади шляхом імпічменту. Свого часу Ніксон добровільно пішов у відставку під такою загрозою", - зазначив Фесенко.

За його словами, демократи матимуть більшість у Сенаті, але не наберуть необхідних двох третин голосів.

"Щоб це сталося зараз, потрібні дві третини голосів у Сенаті. Демократи матимуть більшість, але не дві третини. І це дуже серйозне питання. Тут справа уже не лише в Трампі: для республіканців це буде серйозним викликом", - наголосив експерт.

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