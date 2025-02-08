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"Путін не хоче переговорів": глава МЗС Британії сказав, скільки триватиме війна

Руслана Заклінська
8 лютого 2025, 00:04
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Українці чітко усвідомлюють, що не може бути ніякого припинення вогню до переговорів, зазначив Девід Леммі.
'Путін не хоче переговорів': глава МЗС Британії сказав, скільки триватиме війна
Війна в Україні триватиме ще кілька місяців / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Ключові тези Леммі:

  • Путін не виявляє бажання вести переговори

  • Війна на виснаження може тривати ще кілька місяців

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Швидке припинення бойових дій в Україні є малоймовірним. Лідер РФ Володимир Путін не прагне переговорів, тому війна на виснаження, ймовірно, триватиме ще кілька місяців. Таку думку висловив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі, пише The Guardian.

"Я не впевнений, що до мирних переговорів залишилися тижні. І я говорю це тому, що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють США, полягає в тому, що Путін не виявляє абсолютно ніякого бажання вести переговори та доводити цю війну до кінця", - заявив він.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями в Києві британський дипломат вважає, що швидкого припинення бойових дій не буде, незважаючи на те, що адміністрація США обіцяє якнайшвидше завершити війну в Україні. Леммі підкреслив, що українські захисники ведуть боротьбу за майбутнє своєї країни і цей процес триватиме ще кілька місяців.

"Правда полягає в тому, що молоді чоловіки і жінки, які складають українську армію, борються за майбутнє своєї країни на місцях і це триватиме ще кілька місяців... Українці чітко усвідомлюють, що не може бути ніякого припинення вогню до переговорів. Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін наразі не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців", - додав міністр закордонних справ Британії.

Переговори і завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня у Вашингтоні. Крім того, він припустив можливість переговорів із Володимиром Путіним, зазначивши, що раніше мав із ним "хороші стосунки".

Зеленський прагне зустрітися з Трампом до його переговорів із Путіним, щоб уникнути діалогу про Україну без її участі. Він наголосив, що головним питанням обговорення з американським лідером мають стати гарантії безпеки.

Тим часом у Москві підтверджують майбутню зустріч Трампа та Путіна. Голова комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що такі переговори можуть відбутися найближчим часом, а їхня підготовка вже перебуває "на просунутій стадії".

Водночас Вашингтон розглядає можливість посилення санкційного тиску на Москву. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що чинні санкції США впливають на економіку РФ лише на 3 бали з 10 можливих, а тому можуть бути суттєво посилені, щоб змусити Кремль припинити війну проти України.

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Хто такий Девід Леммі?

Девід Ліндон Леммі — британський юрист та політик-лейборист, який з 2024 року обіймає посаду міністра закордонних справ. Член парламенту від Тоттенгема з 2000 року. пише Вікіпедія.

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