У РФ дали 'зелене світло' на застосування тортур для військовополонених ЗСУ - ЗМІ

Охоронці застосовували жорстокі тортури для українських військових.

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РФ зняла всі обмеження на застосування насильства до полонених / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Головне із матеріалу WSJ:

РФ дозволила насильство щодо полонених бійців ЗСУ

Що відбувається із полоненими бійцями ЗСУ у РФ

Через кілька тижнів після вторгнення в Україну один з начальників в’язниць зняв усі обмеження на застосування насильства до українських військовополонених.

Генерал-майор і начальник в'язниць Санкт-Петербурга Ігор Потапенко звернувся з прямим посланням до елітного підрозділу охоронців, який мав наглядати за притоком полонених з України: "Будьте жорстокими, не жалійте їх".

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Він наказав не застосовувати звичайні правила, а, як передає видання, прибрати всі обмеження проти насильства. Потапенко також скасував використання натільних камер для фіксації дій охоронців. Подібні інструкції отримали й інші підрозділи по всій країні - з Бурятії, Москви, Пскова та інших місць, повідомляє The Wall Street Journal.

"Охоронці застосовували електричний струм до геніталій в'язнів, поки не сідали батарейки. Вони били в'язнів, щоб завдати максимальної шкоди, експериментуючи, щоб побачити, який тип матеріалу буде найболючішим. Вони не надавали медичної допомоги, щоб дати можливість розвинутися гангрені, що призводило до ампутації кінцівок", - повідомили журналісти.

Двоє колишніх охоронців розповіли, що вказівки Потапенка вони розцінили як карт-бланш на насильство.

За їх словами, насильство мало мету російської влади: зробити їх більш податливими для допитів і зламати їхню волю до боротьби. Допити у в’язницях іноді мали на меті вибити зізнання у військових злочинах або отримати оперативну розвідувальну інформацію від в’язнів, які не мали волі чинити опір після того, як зазнали надзвичайної жорстокості.

Обмін полонених бійців ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 5 лютого Україна повернула з полону 150 наших захисників. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 наших захисників.

Також додому повернули прикордонника Андрія Новікова, який 3 роки був у полоні. Андрій Новіков заступив на службу 23 лютого. Тоді він перебував на пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області. Він мав піти додому вже о 9 ранку, але цього не сталося. Андрій потрапив у полон у перші години війни.

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту. Також відомо, що із моргів на території Росії повернено 34 загиблих українських військових. Це захисники, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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