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"Європа теж не свята": генсек НАТО розповів, чим закінчиться війна в Україні

Анна Ярославська
6 листопада 2026, 07:36
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Марк Рютте не бачить переможця у війні Росії проти України. Він закликав Європу зберігати пильність навіть після завершення бойових дій.
Марк Рютте, війна
Марк Рютте висловився щодо того, чи буде переможець у війні Росії проти України / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав генсек НАТО:

  • Рютте не вірить, що у війні в Україні буде переможець
  • Генеральний секретар НАТО прогнозує мир завдяки компромісній угоді
  • Російська армія після війни залишиться загрозою для Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає малоймовірним, що у війні Росії проти України буде переможець. Він прогнозує, що бойові дії завершаться компромісом. При цьому генсек застеріг Європу від послаблення пильності після закінчення війни, повідомляє Bloomberg.

Свої оцінки Рютте озвучив у четвер, 5 листопада, в ефірі нідерландського ток-шоу Pauw & De Wit. Ведучі запитали, чи вийде хтось із повномасштабного конфлікту, який триває з лютого 2022 року, з перемогою. Генсек відповів скептично.

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"Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є певним компромісом", - сказав Рютте.

Окремо глава Альянсу звернув увагу на долю російських військ після припинення вогню. На його думку, Москва не розпустить сформоване угруповання.

"Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато хто з цих солдатів задіяні в Україні. Але якщо це закінчиться, їхня величезна армія не існуватиме просто для того, щоб бути величезною армією", - попередив генсек.

Рютте розповів, що щотижня спілкується з президентом України Володимиром Зеленським, і зізнався у глибокій повазі до нього. Втім, він переконаний, що Трампу й Путіну важливо підтримувати добрі стосунки.

"Європа теж не свята"

Ведучі запитали генсека про недавню домовленість Трампа з Путіним, за якою Росія постачатиме Сполученим Штатам дизельне паливо. Рютте визнав, що її оголошення викликало паніку серед європейських союзників Вашингтона.

"Я це розумію, я теж здивовано підняв брову", - сказав Рютте.

Генсек нагадав, що Європа цього року сама закупила у Росії великі обсяги скрапленого природного газу, і закликав не судити США надто суворо.

"Ця дизельна угода принесе набагато більше, ніж будь-коли! Європа теж не свята", - підкреслив він.

Рютте вкотре наголосив, що без Вашингтона безпека континенту поки що неможлива. Альянс, на його думку, залишається інструментом, вигідним насамперед європейцям.

"НАТО - це платформа для американців, щоб демонструвати свою силу, що значною мірою відповідає нашим інтересам, бо ми як Європа поки що не здатні робити це самостійно", - зазначив генсек.

Наприкінці ефіру Рютте поділився надією на мир.

"Ми мріємо про час, коли все це закінчиться", - сказав він.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Президент Володимир Зеленський назвав чотири теми, які Київ планує порушити на зустрічі.

Спецпредставник американського президента та його зять Джаред Кушнер заявив, що команда під керівництвом Трампа працює з усіма учасниками конфлікту та шукає шлях до довгострокового миру.

Сам Трамп заявив, що завершення війни в Україні може обернутися масштабною угодою, яка вийде далеко за межі українського питання і торкнеться всієї Європи.

Путін може втратити головний козир на переговорах: думка експерта

Після виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а російський диктатор Володимир Путін - втратити головний козир для висунення жорстких умов на переговорах. Про це розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

За оцінкою Огризко, Вашингтон і Москва й надалі домагатимуться від Києва поступок. Однак листопадові вибори у США можуть вплинути на інтенсивність цього тиску, а заодно й на переговорні позиції Кремля.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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