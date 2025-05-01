Замах на Стерненка та нові санкції РНБО: головні новини України (дайджест)

Новини України 1 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 1 травня / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, Сергій Стерненко/Facebook, ОК "Захід"

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

У ніч на 1 травня російські окупаційні війська масовано атакували безпілотниками Одесу. У місті прогриміла серія вибухів. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще п'ятеро - дістали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, серія вибухів у місті прогриміла близько першої години ночі.

відео дня

Чіткий сигнал РФ: у США пояснили суть підписаного з Україною договору про надра

Сполучені Штати Америки підписали з Україною угоду щодо українських корисних копалин. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір про створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції "історичною угодою про економічне партнерство" між країнами.

"Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення тривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, що започатковує Інвестиційний фонд відбудови США та України", - цитує Бессента Мінфін США.

Не досягла жодних успіхів: Келлог зробив гучну заяву про перемогу РФ у війні

Країна-агресор Росія не виграє війну в Україні, бо не досягла жодних значних успіхів за останні роки. Цю війну можна закінчити лише дипломатичним шляхом. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Трампа нарешті переконали, що Путін виставляє його дурнем - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконали президента США Дональда Трампа змінити своє ставлення до Росії. Про це пише Politico.

Нові деталі переговорів: Україна готова частково погодитися на вимоги РФ

Спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що американська сторона готова частково погодитися на територіальні вимоги Кремля в переговорах щодо завершення війни Росії та України. Водночас Київ нібито готовий до фактичного визнання територіальних втрат.

Трамп зробив першу заяву після підписання угоди про копалини - деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про корисні копалини обіцяє Штатам вигоду, що значно перевершує вкладені кошти. Про це він сказав у ефірі телеканалу NewsNation.

Мир або 500% мита: у Сенаті придумали, як примусити Путіна закінчити війну

Один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні. Про це написало видання Bloomberg 1 травня.

Вперше з моменту повернення Трампа: в США схвалили продаж зброї Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Бензин зі спиртом уже на АЗС: експерти попередили про ріст цін і небезпеку для авто

В Україні з 1 травня на автозаправних станціях повинні продавати бензин з 5%-м вмістом біоетанолу. Таке нововведення покликане покращити екологію та економіку держави.

Саме з 1 травня набуває чинності норма Закону № 3769-IX, яка зобов'язує використовувати рідке біопаливо в автомобільних бензинах. Цим документом внесені зміни до Закону "Про альтернативні види палива", а саме – встановлено мінімальний обов'язковий вміст біоетанолу в бензині на рівні 5%.

Вперше зросте у 20 разів: який тариф в Україні зміниться з 3 травня

З 3 травня 2025 року українцям доведеться значно більше платити за апостиль — спеціальний штамп, необхідний для офіційного визнання документів за кордоном. Нові тарифи вже оприлюднило Міністерство юстиції України. Зміни стосуються документів судів, архівів, юстиції, а також паперів, засвідчених нотаріусами.

У Києві лунають вибухи: РФ розкидала підступні касетні боєприпаси, є поранені

У ніч проти 1 травня російські війська намагалися атакувати Київ. Ба більше, ворожі сили, ймовірно, розкидали під час нічної агресії БпЛА відтерміновані касетні боєприпаси - у Дарницькому районі лунали вибухи. Про це у Telegram повідомив очільник Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації Олександр Поповцев.

Заморозки вдарять в кількох областях: українців попередили про небезпечну погоду

Погода в Україні у п’ятницю, 2 травня, принесе нові "сюрпризи". Так, у ніч на п’ятницю в низці областей очікуються заморозки на ґрунті.

Про такі зміни в погодних умовах попередила синоптикиня Наталія Діденко. Також вона розповіла, у яких областях в цей день буде найхолодніше, а де буде найтепліше.

Опубліковано текст угоди про копалини – що вона передбачає

В Україні опублікували документ про корисні копалини та створення спільного зі США інвестиційного фонду, який, ймовірно, був підписаний у ніч на 1 травня. Текст проєкту угоди опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Понад 20 дронів атакували Одесу: Зеленський жорстко відреагував на удар РФ

У ніч на 1 травня російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Вибухи лунали в декількох регіонах. На ворожу атаку безпілотників відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що в Одесі досі триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж.

Чотири загрозливі напрямки: Сирський вийшов зі зверненням про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні 2025 року. За його словами, українські воїни утримали стійкість оборони, ні критичних втрат, ні ворожих проривів не допущено.

Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

У мережі набирає поширення нова шахрайська схема – шахраї намагаються видурити гроші в українців, обіцяючи їм "грошову допомогу" від Червоного Хреста у розмірі 4000 грн.

Відповідне фейкове відео, яке спрямоване на обман українців, поширюється в TikTok. У відеоролику, який насправді був створений штучним інтелектом, людям "обіцяють" нібито виплатити грошову допомогу, але для цього, мовляв, їм потрібно перейти за посиланням і зареєструватися. Про таку небезпечну схему попередили в українському Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

У четвер, 1 травня, активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад. Унаслідок цього він отримав поранення. Відомо, що правоохоронці затримали нападницю.

Главред зібрав коротку біографію Сергія Стерненка та що відомо про його діяльність.

Зеленський запровадив санкції проти Арестовича: хто ще попав під удар президента

Очільник України президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Відповідні укази №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубліковані на сайті президента.

Ціна на популярний продукт "злетіла до небес": скільки українцям доведеться платити

Ціни на свинину в Україні суттєво виросли. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати у магазинах по більш демократичних цінах, то з початком сезону пікніків його вартість уже на кілька десятків гривень вища.

У минулому місяці свинячу лопатку чи стегно в супермаркетах можна було придбати за по акції за 150-160 грн/кг. З настанням сезону пікніків акцій поменшало, і українцям доведеться за такий продукт віддати не менше, ніж 200 грн/кг. Про це повідомляє "ПроАгро Груп".

Між Україною та РФ існує "велика прірва": у Трампа розкрили план дій США

Між Україною та Росією існує "дуже велика прірва" в баченні того, як має завершитися війна. У найближчі місяці адміністрація президента США Дональда Трампа планує "зблизити сторони". Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

РФ відкрила "новий напрямок" та планує форсувати Дніпро: чи є загроза для Херсона

Російські війська активізували бойові дії на півдні дніпровської системи островів, намагаючись висадитися на острів Бугаз навпроти Херсона, щоб захопити плацдарм і форсувати річку Дніпро на Херсонщині. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію в районі дніпровського басейну.

Зеленський вперше розкрив деталі нових санкцій, зокрема щодо Арестовича

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі нових санкційних пакетів, які він сьогодні своїми указами офіційно увів у дію. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram.

Після гучного скандалу з чатом Signal: радник Трампа йде у відставку - ЗМІ

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц залишить посаду в Білому домі. У відставку також піде його заступник Алекс Вонг. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, що ознайомлені з цим питанням.

Телеканал не уточнює, чи це власне рішення Волца та його заступника, чи їх підштовхнули до відставки.

Недовзі Fox News написали, що Волца та його заступника Алекса Вонга звільнили в четвер.

Нападниця чатувала біля дому: з'явилося відео і деталі замаху на Стерненка

У четвер, 1 травня, на одній із вулиць Києва було скоєно збройний напад на відомого активіста, волонтера й блогера Сергія Стерненка. Замах на його життя зафіксували камери відеоспостереження. Відеозапис потрапив у розпорядження журналістів Української правди.

Дощі та заморозки: українців попереджають про небезпечні погодні умови

Погода в Україні 2 травня буде теплішою, ніж раніше. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

2 та 3 травня очікуються заморозки до 5 градусів морозу. І рівень небезпечності оголосили у центральних, північних, західних та східних областях.

У період з 2 по 4 травня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Підписання угоди між Україною та США щодо рідкісноземельних металів стало першим результатом зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Документ істотно змінився у процесі перемовин і набув нового, рівноправного формату. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Трамп підтвердив відставку радника з нацбезпеки Волца та назвав заміну

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку Майка Волца з посади радника з національної безпеки. Його обов'язки буде виконувати державний секретар США Макро Рубіо. Про це Трамп написав у дописі в соціальній мережі Truth Social.

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