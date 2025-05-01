Дощі та заморозки: українців попереджають про небезпечні погодні умови

Погода у Чернігові опуститься до +1 градуса. Там погода буде однією з найхолодніших.

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Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 2 травня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

У яких областях будуть дощі та заморозки

Погода в Україні 2 травня буде теплішою, ніж раніше. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

2 та 3 травня очікуються заморозки до 5 градусів морозу. І рівень небезпечності оголосили у центральних, північних, західних та східних областях.

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У період з 2 по 4 травня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчої ночі на території північних, центральних, Харківської областей будуть заморозки. Загалом температура повітря вночі буде +2...+6 градусів. Протягом дня температура повітря підвищиться до +21 градуса. У східних областях вітер буде рвучкий.

До кінця тижня у західних, північних та подекуди центральних областях будуть дощі.

"І смерчі, якого одненького нещодавно зафіксували і розмістили в мережі - також бувають в Україні, завжди, але не так часто, як заморозки", - йдеться у повідомленні.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 2 травня / фото: ventusky

Погода 2 травня

В Україні 2 травня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на крайньому сході та в Криму. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла (у північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), у південній частині 5-10° тепла; вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +22

За даними meteoprog, 2 травня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+22 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 травня / фото: meteoprog

Погода 2 травня у Києві

У Києві 2 травня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 травня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.

27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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