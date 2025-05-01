Чотири загрозливі напрямки: Сирський вийшов зі зверненням про ситуацію на фронті

Сирський розповів, як ЗСУ продовжують злагоджену бойову роботу зі знищення ворога, щоб наблизити справедливий мир.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Головред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Про що йде мова:

ЗСУ у квітні 2025 року утримали стійкість оборони, не допустивши критичних втрат та проривів ворога

Воїни зосереджують зусилля на стримуванні агресора на чотирьох напрямках: Сумському, Курському, Покровському та Новопавлівському

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні 2025 року. За його словами, українські воїни утримали стійкість оборони, ні критичних втрат, ні ворожих проривів не допущено.

"Активно працюють наша артилерія, авіація, безпілотні системи, інші складові комплексного вогневого ураження. Так, засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території РФ – знищуємо військові об’єкти, підриваємо спроможності ВПК агресора. Це був ще один місяць нарощення напрямку БпЛА, оптимізації системи управління Збройних Сил та посилення підготовки особового складу", - йдеться в заяві у Telegram. відео дня

Олександр Сирський виділив чотири загрозливих напрямків, на яких зосереджуються основні зусилля на стримуванні російського агресора:

Сумський;

Курський;

Покровський;

Новопавлівський.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

При цьому, за даними головнокомандувача, ЗСУ використовують тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій.

"Триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою. Не зупиняємо комплектування пріоритетних штурмових полків. Продовжуємо перехід на корпусну систему: сформували управління нових армійських корпусів та корпусу ДШВ, завершуємо їхнє комплектування, робимо акцент на централізованій підготовці і бойовому стажуванні", - йдеться в заяві.

Водночас, за словами Сирського, продовжуються заходи мобілізації, забезпечується розгортання рекрутингового проєкту "18-24" та переведення особового складу із небойових частин у бойові.

"Серед іншого заслухав доповідь про стан дисципліни та підтримання правопорядку в Збройних Силах. Тут маємо позитивну тенденцію: кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% проти показника 2024 року. Вислухав пропозиції представників органів військового управління щодо шляхів розв’язання проблемних питань. Визначив відповідні завдання командуванням", - підсумував Сирський.

Олександр Сирський - останні заяви

Як писав Главред, на початку квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав дві області, які стали цілями РФ. Він повідомив, що Росія збільшила майже вдвічі кількість наступальних дій на всіх основних напрямках.

Водночас, за словами Головкома, РФ намагається захопити територію Сумщини. Вороги прикладають зусиль, щоб витіснити ЗСУ з прикордонних позицій у Курській області та прорватися на територію України.

Також нещодавно Сирський уперше розкрив, чим збиваються з курсу російські КАБи. Він підтвердив, що ефективним засобом протидії російським авіабомбам, що планують, стали системи радіоелектронної боротьби.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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