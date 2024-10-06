Напад на Ніколаса Карму: відкрито кримінальне провадження

Особи учасників конфлікту встановлено, поліція проводить розслідування.

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Ніколас Карма новини - за фактом нападу завели кримінальну справу / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Український блогер і автор проєкту "Скільки коштує Look?" Ніколас Карма розповів, що ввечері 5 жовтня в Полтаві під час зйомок став жертвою збройного нападу. За його словами, до нього на вулиці підійшли агресивно налаштовані люди і почали ставити запитання про його ставлення до ЗСУ, після чого погрожували вогнепальною зброєю.

Карма зазначив, що спершу відмовлявся розмовляти з цими людьми, але бесіда все ж відбулася, проте на камеру не потрапила через затримку з апаратурою. Отримавши свої відповіді, чоловіки відійшли. Блогер захотів зняти їх на відео, але коли підійшов до них із камерою, до нього ззаду підскочив чоловік і приставив до його горла пістолет.

Ніколас Карма не став подавати заяву в поліцію, проте відділ комунікації поліції Полтавської області ухвалив рішення відкрити кримінальне провадження. "За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Національної поліції України.

Наразі з'ясовуються причини та обставини конфлікту між Ніколасом Кармою та нападниками. Зброю, пістолет, який схожий на стартовий (стріляє холостими; зазвичай використовується для здійснення шумового пострілу - прим. редактора), вилучено та направлено на експертизу. Особи учасників нападу встановлено.

пістолет, яким погрожували Ніколасу Кармі / npu.gov.ua

Одним із них виявився працівник ТЦК Олександр Логвиненко. Цей факт у коментарі для Суспільного підтвердив речник Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін. Також він виклав іншу версію подій, які сталися ввечері 5 жовтня.

"Логвиненко помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу, він також вирішив підійти та задати два простих питання – ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу", - каже Істомін. Він підкреслив, що на відео можна розгледіти, що в руках у Логвиненка не було зброї - предмет, схожий на пістолет, був у іншого чоловіка, який вступив у конфлікт лише тоді, коли Карма нібито став застосовувати до офіцера ЗСУ фізичну силу.

Дивіться відео, в якому Ніколас Карма розповідає про напад на нього в Полтаві:

Хто такий Ніколас Карма? Ніколас Карма (справжнє ім'я - Микола Бучак) - український блогер і співак. Веде відеоблог "Скільки коштує Look?". Має понад мільйон підписників у соціальних мережах - Instagram і TikTok.

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