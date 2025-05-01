Бензин зі спиртом уже на АЗС: експерти попередили про ріст цін і небезпеку для авто

Подорожчання бензину після таких нововведень навряд чи вдасться уникнути, розповів Главреду експерт Косянчук.

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Стало відомо, чи подорожчає бензин в Україні після його розведення зі спиртом/ колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

В Україні з 1 травня вже мають продавати бензин з 5%-м вмістом біоетанолу

Експерти кажуть, що це може спричинити подорожчання бензину

Також такий розведений бензин підходить не для всіх авто – це збільшує ризики для водіїв

В Україні з 1 травня на автозаправних станціях повинні продавати бензин з 5%-м вмістом біоетанолу. Таке нововведення покликане покращити екологію та економіку держави.

Саме з 1 травня набуває чинності норма Закону № 3769-IX, яка зобов'язує використовувати рідке біопаливо в автомобільних бензинах. Цим документом внесені зміни до Закону "Про альтернативні види палива", а саме – встановлено мінімальний обов'язковий вміст біоетанолу в бензині на рівні 5%.

Така вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище, а також на пальне, яке купуватимуть Державне агентство резерву та Міністерство оборони України.

Серед основних переваг такого нововведення – зменшення шкідливих викидів, підтримка національного виробника і посилення енергетичної незалежності України. Це рішення також є частиною євроінтеграційної політики України, адже додавання біокомпонентів у бензини давно є нормою у Європі та США. Проте у такого рішення є й низка недоліків та спірних питань, зазначають експерти.

Як бензин з біоетанолом може вплинути на автомобіль

Біоетанол – це екологічно чистий спирт, який виготовляється з рослинної сировини, найчастіше, з кукурудзи чи пшениці. В Україні базовою сировиною для виробництва може стане саме кукурудза, адже щороку у нашій державі вирощують та збирають десятки мільйонів тонн цього продукту.

Згідно з інформацією консалтингової компанії "НафтоРинок", вміст до 5% біоетанолу потенційно покращує якість палива, забезпечуючи стійкість до детонації і підвищуючи продуктивність двигуна. Оскільки етанол має високу теплоту випаровування, це забезпечуватиме ефект охолодження двигуна. Таким чином це підвищить ефективність заповнення циліндрів, частково компенсуючи меншу кількість енергії молекули етанолу у порівнянні із вуглеводнями у бензині.

У компанії зазначили, що суміші бензину з етанолом, у яких вміст етанолу становить у межах 5-10%, підходять для використання у більшості звичайних бензинових двигунів без технічних модифікацій.

Водночас через такі нововведення може зрости використання палива, адже молекула етанолу дає менше енергії, ніж чистий бензин. Крім цього, етанол може окислюватися до оцтової кислоти, а це у свою чергу може стати причиною виникнення корозії деяких матеріалів у двигунах, зокрема певних металів. Також етанол має здатність поглинати воду з навколишнього середовища, і через таку його особливість вода може накопичувалися у баку, що може спричиняти додаткові проблеми для власників автомобілів.

Експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн у дописі на Facebook зазначив, що АЗС повинні відповідально поставитися до такого нововведення і перед тим, як продавати такий бензин, вони мають ретельно зачистити резервуари.

"Спирт гігроскопічний, натягує воду, що з часом може привести до розшарування на спирт, воду та низкооктановий бензин. Щоб цього не сталося, треба зачистити резервуари на нафтобазах і АЗС, бензовози, а також постійно моніторити в подальшому, використовуючи спеціальні маркери води. У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Створені штаби оперативного реагування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться. Чесно, не знаю, що роблять так звані економ-мережі і інші периферійні гравці. Це все те, що по цінах нижче "Укрнафти". Ті дива ціноутворення пов’язані в тому числі й з відсутністю систем контролю якості, відповідного обладнання та персоналу. Дехто з них обрав тактику виробництва спиртового бензину на нафтобазах. Що з того буде, не знаю. Також не знаю, як там з технологічною культурою, чи зачищає хтось ті резервуари, чи покладається на руський "авось пронесе", – зазначив експерт.

Він порекомендував водіям мінімум у травні та червні утриматися від купівлі "дешевого" бензину, а також зберігати чеки після купівлі пального та ставити питання у разі виникнення якихось відхилень по якості.

Хто такий Сергій Куюн? Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук розповів Главреду, що багато автомобілів, які сьогодні експлуатуються в Україні, особливо ті, що були випущені до 2006 року, просто не пристосовані до такого складу пального. Він зазначив, що спирт – це розчинник, і він може викликати розгерметизацію паливної системи: роз’їдати гумові ущільнювачі бензопроводів та бензонасосів, підвищуючи ризик загоряння.

Експерт пояснив, що більш нові автомобілі ще здатні витримувати експлуатацію на пальному класу Євро-5, зокрема з додаванням біоетанолу Е5 або Е10. Але навіть у технічних паспортах деяких моделей прямо зазначено, що використання пального типу Е10 знімає автомобіль з гарантії.

"Варто зазначити, що ця норма вже щонайменше 7-8 років активно просувається на законодавчому рівні. Її головна мета – пролобіювати інтереси виробників спирту, забезпечивши їм гарантований збут неякісної продукції. Біоетанол буває двох основних класів якості – вищого та нижчого. В Україні зазвичай виробляють біоетанол нижчої якості, що й створює додаткові ризики для споживача. Адже якщо до пального додається обезводжений спирт у невеликій кількості, це практично не впливає на його якість, оскільки обезводжений спирт не має такої гігроскопічності (здатності поглинати вологу), як необезводжений. І це важливо, адже саме вологість створює проблеми", – зазначив експерт.

На практиці це означає, що якщо ви заправились таким бензином і одразу поїхали до Одеси чи Львова і назад – то максимум, з чим зіткнетеся, це підвищений "жор" двигуна (орієнтовно на 12–17% залежно від якості пального й вмісту спирту), сказав експерт. Але якщо ви залили бензин до бака, залишили авто в гаражі, а повернулись до нього через два тижні – у вас у баку буде вже не 95-й бензин, а щонайбільше 90-й та вода.

"Бензини з вмістом спирту потребують високої культури зберігання і продажу. У кожному резервуарі завжди присутні залишки – так звана підтоварна вода. Якщо резервуар не очищений, і туди заливається пальне зі спиртом, особливо з вмістом понад 10%, відбувається розшарування. Як результат – бензин втрачає якість. Спирт додають тому, що він підвищує октанове число – в середньому до 106. Але разом із ним ми отримуємо і воду", – пояснив Леонід Косянчук.

Хто такий Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

Чи подорожчає бензин після такого нововведення

Експерт ринку пального Сергій Куюн переконаний, що ніякого підвищення цін на бензин після такого нововведення не відбудеться.

Водночас за словами аналітика компанії "НафтоРинок" Олександра Сіренка ціна на бензин скоро може навіть зменшитися. Він пояснив, що поки що українські паливні компанії не ризикують самостійно змішувати бензин з біоетанолом, тому імпортують готовий бензин з біоетанолом з Європи.

"Той бензин з біоетанолом, який зараз постачається до нас із-за кордону – трохи дорожчий за 95-й бензин. Ця різниця – невелика. Це питання 5-20 доларів на тонні – це копійки на літрі. Але, треба звернути увагу, що саме бензинова складова пішла до низу через зниження цін на нафту і тому нове пальне має бути у травні дешевше", – сказав Сіренко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, в перспективі етанольна складова має опускати ціну, адже Україна є потужним виробником етанолу.

"Багато мереж АЗС в Україні до кінця цього року уклали контракти із європейськими НПЗ щодо купівлі бензину із біоетанолом. Коли ці контракти закінчаться, ми будемо брати з ЄС лише бензини та додавати наш біоетанол в Україні", – пояснив Сіренко.

Хто такий Олександр Сіренко? Олександр Сіренко - український журналіст і аналітик, який обіймає посаду головного редактора галузевого видання "НафтоРинок". Спеціалізується на темах, пов’язаних із ринком нафтопродуктів, автозаправного ритейлу, енергетичної політики та паливної аналітики.

За словами президента Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесмена нафтогазової сфери Леоніда Косянчука, сьогодні 95% споживання бензину в Україні – це імпорт. Деякі європейські НПЗ, зокрема Orlen Lietuva та MOL, вже почали виробляти спеціальний бензин із 5% біоетанолу саме для України. Це, відповідно, додаткові логістичні та виробничі витрати, які не можуть не позначитися на ціні палива, зазначив він.

"Підвищення ціни відбувається переважно за рахунок запровадження авансового платежу для АЗС, бо там справді йдеться про 1-2 гривні на літрі – і це гарантовано додається до ціни. Тож і в цьому випадку можна очікувати на аналогічне підвищення. Хоча, можливо, йдеться лише про 20–40 копійок, якщо будуть певні підстави для стримування ціни. Але загалом подорожчання навряд чи вдасться уникнути. Перш за все тому, що сьогодні на європейському ринку з початку місяця бензин уже подорожчав на 39 доларів за тонну. Відтак спиртовмісний бензин лише додасть до вартості, адже в Європі спирт дорожчий за бензин", – розповів Косянчук Главреду.

За його словами, навіть якщо з’являться об’єктивні підстави для зниження цін на заправках, цього не станеться, тому що додаткові витрати на виконання закону будуть перекладені на плечі кінцевого споживача, як і усі податки.

Дивіться відео про початок продажу в Україні бензину зі спиртом:

Ціни на бензин в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни на пальне в Україні впадуть на 2-3 гривні за літр – експерт озвучив умову. Вартість пального залежатиме від геополітичної ситуації в Україні.

Також раніше повідомлялося, що з травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом – стало відомо, чи вплине це на ціни. Ціна на ринку пального буде залежати не від біоетанолу, пояснив експерт.

Нагадаємо, український ринок пального готується до змін – стало відомо, що буде з цінами на АЗС. На ціни на українських заправках впливатиме ситуація на світовому ринку.

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