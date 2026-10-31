Перші евакуйовані мешканці Олешків прибули на підконтрольну Україні територію

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Відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади.
Була встановлена тиша на Херсонському напрямку і у цей час були розміновані дороги в Олешки, доставлені гуманітарні вантажі. Глава держави наголосив, що Україна розраховує на збереження гуманітарного доступу до Олешків.
"Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись", - додав він.
Зеленський також подякував США і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво.
"Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції. Дякую омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії. І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру", - підсумував президент.
Хто виїхав з Олешків
Обмудсман Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршій людині, яка виїхала з Олешків 94 роки, а наймолодшій - трохи більше року. Ще одна жінка вже завтра святкуватиме своє 49-річчя.
З окупованого міста також вдалося евакуювати родину, яка буквально виживала у зруйнованому обстрілами будинку в Олешках. Через стан здоров’я батько не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, адже сходи були зруйновані. Тому люди фактично опинилися в пастці, відрізані від доступу до їжі та води.
Окрім цього евакуювався в Україну чоловік, який народився в Олешках і пережив 16 атак російських дронів та чотири ракетні влучання у власний будинок. Один із вибухів стався буквально за метр від стіни його оселі. Попри все пережите, він дочекався можливості виїхати.
Разом із людьми вдалося врятувати й їхніх домашніх улюбленців. Серед них - собаки, коти, папуга і навіть єнот.
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Про персону: Дмитро Лубінець
Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик.
У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.
1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.
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