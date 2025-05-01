Трампа нарешті переконали, що Путін виставляє його дурнем - Politico

Трамп повинен спрямувати частину свого гніву на Путіна.

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Хто переконав Трампа змінити ставлення до РФ / колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, скріншот з відео

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Трампа переконали змінити ставлення до Росії

Стармер і Макрон використали аргумент, що "Путін виставляє Трампа дурнем"

В Римі Зеленському також вдалося вплинути на мислення Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер переконали президента США Дональда Трампа змінити своє ставлення до Росії. Про це пише Politico.

Зазначається, що Стармер і Макрон зосередилися на тому, щоб змусити Трампа не тиснути на Володимира Зеленського і спрямувати частину свого гніву на Путіна, використовуючи аргумент, що "Путін виставляє Трампа дурнем".

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"Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано порадіти, адже їхні зусилля протягом останніх трьох місяців почали приносити плоди", - написало видання.

Один колишній посол Великої Британії, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Зеленському "явно вдалося вплинути на мислення Трампа" в Римі, і що Велика Британія і Франція були послідовними в тому, що Путін "не поважає Трампа, постійно порушуючи перемир'я, яке, як він стверджував, виконує".

Наголошуєтьсч, що це було особливою точкою тиску, оскільки Трамп "гидливо ставиться до того, що людей вбивають - це його турбує".

"На цей момент Трамп зрозумів, що Путіну не можна довіряти. Це те, що президент (Макрон – ред.) постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія", - додав французький посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Дональд Трамп - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом переконував свого американського колегу в тому, що Україна готова до повного припинення вогню.

Сенатор Джон Кеннеді заявив, що російський диктатор Володимир Путін порушив кожну обіцянку, яку він дав президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні та підписати угоду.

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