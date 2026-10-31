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Куди зник Джек Ніколсон: Майкл Дуглас розповів про колегу-відлюдника

Віталій Кірсанов
31 жовтня 2026, 12:52
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Майкл Дуглас розповів про Джека Ніколсона, який вже давно не з’являється на публіці.
Дуглас зізнався, що хотів би знову попрацювати з Ніколсоном
Дуглас зізнався, що хотів би знову попрацювати з Ніколсоном / колаж: Главред, фото: instagram.com/lnicholson, instagram.com/michaelkirkdouglas

Коротко:

  • Востаннє Ніколсон знімався у кіно в 2010 році
  • Дуглас зізнався, що хотів би знову попрацювати з Ніколсоном

Американський актор Майкл Дуглас вперше за довгий час поділився інформацією про свого колегу Джека Ніколсона, який уже багато років не знімається в кіно і практично не з’являється на публіці. За словами Дугласа, 89-річний артист почувається добре і насолоджується спокійним життям подалі від уваги публіки.

У розмові з виданням The Independent Майкл зізнався, що хотів би знову попрацювати з Ніколсоном на знімальному майданчику. При цьому він зазначив, що той більше не зацікавлений в акторській діяльності.

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"Він більше не працює. Але з ним усе гаразд. Він зник. Я це знаю", - розповів Дуглас.

Про персону: Майкл Дуглас

Майкл Кірк Дуглас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман із каменем", "Перлина Нілу", "Фатальне тяжіння", "Війна Роузів", "Основний інстинкт" та ін.

Що відомо про кар’єру Джека Ніколсона

Майкл Дуглас і Джек Ніколсон пов’язані не лише професійним знайомством. У 1975 році Дуглас виступив продюсером фільму "Пролітаючи над гніздом кукушки", у якому Ніколсон зіграв головну роль. Ця робота принесла акторові перший "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль".

Востаннє Ніколсон знімався в кіно у 2010 році. Відтоді він практично не з’являється на публіці й веде усамітнений спосіб життя.

У ЗМІ неодноразово висловлювалися припущення, що рішення піти з кіно пов’язане з бажанням актора усамітнитися та більше часу проводити з родиною. Також з’являлися повідомлення про можливі проблеми з пам’яттю та деменцію, однак офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Майкл Дуглас
Майкл Дуглас / Инфографика: Главред

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Про персону: Джек Ніколсон

Джек Ніколсон - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Він є рекордсменом за найбільшою кількістю акторських номінацій на "Оскар" (12), а також одним із трьох триразових лауреатів серед чоловіків. Крім того, він - один із трьох акторів, номінованих на "Оскар" за найкращу роль (головну або другорядну) у чотирьох різних десятиліттях поспіль: 1970-х, 1980-х, 1990-х та 2000-х роках. Джек Ніколсон також є володарем безлічі інших нагород, зокрема BAFTA, семи "Золотих глобусів", шести премій Національної ради кінокритиків США та лауреатом премії Гільдії кіноакторів США, повідомляє Вікіпедія.

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