США забезпечать 'вільне, мирне та суверенне майбутнє' для України - Білий дім

У Білому домі назвали угоду з Україною "першим у своєму роді економічним партнерством".

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Білий дім прокоментував історичну угоду з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Ключові тези Левітт:

Президент Трамп - головний укладач угод

Угода з Україною є історичною

США забезпечать вільне, мирне та суверенне майбутнє України

Угода про корисні копалини є підтвердженням рішучості США допомогти Україні зберегти її суверенітет і реалізувати "вільне, мирне та суверенне майбутнє". Про це заявила прессекретарка Білого Дому Каролін Лівітт, пише Sky News.

"Ми вкотре переконалися, чому президент Трамп є нашим головним укладачем угод, ми досягли історичної угоди про створення інвестиційного фонду реконструкції США та України", - сказала вона.

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За словами Левітт, підписана угода є першою у своєму роді. Документ передбачає створення спільного інвестиційного фонду реконструкції, який має на меті відновлення інфраструктури України та забезпечення довгострокового економічного зростання.

"Це перше у своєму роді економічне партнерство для реконструкції та довгострокового економічного успіху України, від якого обидві сторони отримають велику користь", - заявила Левітт.

Прессекретарка підкреслила, що завдяки угоді США забезпечують "вільне, мирне та суверенне майбутнє для України".

Що передбачає угода / Інфографіка: Главред

Угода про надра між Україною та США - головне

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, який сприятиме відновленню української економіки. Фонд діятиме на паритетних умовах, не передбачає боргів чи приватизації стратегічних підприємств, а інвестиції та прибутки не оподатковуватимуться. Всі рішення прийматимуться спільно, а кошти спрямовуватимуться виключно в Україну.

Також в Україні опублікували текст проєкту угоди зі США, що передбачає розвиток родовищ 57 видів корисних копалин. Документ, який має бути ратифікований Верховною Радою, також містить положення про військову допомогу США, яка може зараховуватися як внесок до фонду.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною щодо корисних копалин вигідна США, оскільки обіцяє значно більший зиск, ніж вкладені 350 млрд доларів. Він зазначив, що американська присутність допоможе захистити райони розробок, а угода є взаємовигідною.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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