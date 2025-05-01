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Українці можуть втратити гроші через необережність: стало відомо про небезпечну аферу

Альона Вороніна
1 травня 2025, 14:49
1536
Кілька необережних дій у мережі – й гроші з банківської картки можуть зникнути. Шахраї вигадали нову схему, як дурити українців.
Деньги, мошенники
Українці можуть втратити гроші через необережність/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрін з відео

Коротко:

  • У мережі поширюється нова шахрайська схема
  • Шахраї видурюють гроші в українців, обіцяючи допомогу в 4 тис. грн від Червоного Хреста
  • Насправді відео фейкове – воно створене штучним інтелектом

У мережі набирає поширення нова шахрайська схема – шахраї намагаються видурити гроші в українців, обіцяючи їм "грошову допомогу" від Червоного Хреста у розмірі 4000 грн.

Відповідне фейкове відео, яке спрямоване на обман українців, поширюється в TikTok. У відеоролику, який насправді був створений штучним інтелектом, людям "обіцяють" нібито виплатити грошову допомогу, але для цього, мовляв, їм потрібно перейти за посиланням і зареєструватися. Про таку небезпечну схему попередили в українському Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

У відео говориться про те, що нібито українці можуть отримати по 4000 грн у межах програми "Перезавантаження", яку начебто реалізує Український Червоний Хрест. Для нібито отримання коштів просять перейти за посиланням, де потрібно буде ввести банківські реквізити, включно з номером картки, терміном дії та CVV-кодом. Насправді ж це типовий приклад фішингової атаки, мета якої – отримати доступ до ваших грошей.

"У TikTok поширюється відео про нібито виплати українцям по 4 тисячі гривень від Червоного Хреста. Щоб "отримати гроші", користувачам пропонують перейти за посиланням та ввести свої банківські дані. Насправді це шахрайська схема, мета якої – виманити особисті дані для подальшого заволодіння вашими коштами. Відео створене за допомогою ШІ, а інформація, яку воно містить, є фейковою", – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

В ЦПД наголосили, що в жодному разі не можна переходити за такими посиланнями і вводити свої банківські дані. Це може закінчитися втратою власних коштів.

Важливо пам’ятати, що справжні програми допомоги завжди публікуються тільки на офіційних ресурсах. При цьому жодна реальна ініціатива з надання фінансової допомоги не буде просити ввести дані власних банківських карток на сторонніх сайтах.

Ніколи не можна переходити за підозрілими посиланнями. Також не можна вводити свої банківські дані на неперевірених сайтах.

Дивіться відео про те, як шахраї маніпулюють нами у мережі і як протидіяти їм:

Як вберегтися від шахраїв – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні "видавали" фальшиві гривні – стало відомо, до яких купюр варто бути уважнішими. Шахрая, який продавав українцям фальшиві гривні, затримали правоохоронці. В НБУ повідомили важливу інформацію.

Раніше Главред повідомляв, що шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення – як не стати жертвою. "Укрпошта" наголошує, що будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери у повідомленнях вказують на шахрайство. Крім цього, оператор нікому не пише з незнайомих номерів. У ЦПД закликали в жодному разі не переходити за подібними посиланнями та не вводити свої дані, адже шахраї таким чином можуть отримати доступ до особистих даних.

Також раніше повідомлялося, що гроші у небезпеці – українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Шахраї вигадали нову схему для заволодіння приватними даними та коштами клієнтів ПриватБанку.

Нагадаємо, з українців здирають гроші за комуналку – що відомо про шахрайську схему. Багато українців віддали гроші за комунальні послуги не в ті руки.

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