Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Я не говорив цього раніше": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

Руслана Заклінська
31 жовтня 2026, 17:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент США заявив про наближення угоди щодо завершення війни в Україні.
'Я не говорив цього раніше': Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні
Трамп анонсував угоду між Києвом та Москвою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Трампа:

  • Україна та Росія наближаються до угоди про завершення війни
  • Сторони близькі до домовленості
  • Американський президент не уточнив деталей можливої угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладення угоди про завершення війни. За його словами, раніше він не робив таких заяв, однак тепер вважає, що сторони близькі до домовленості. Про це американський лідер повідомив журналістам у коментарі, передає Clash Report.

"Ми наближаємося до укладення там угоди. Я не говорив цього раніше. Але зараз я можу це сказати", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання про війну в Україні.

відео дня

Водночас американський президент не уточнив, про які саме домовленості йдеться та коли може бути досягнуто угоди.

'Я не говорив цього раніше': Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні
Трамп заявив про наближення угоди / Фото: скріншот

Відео заяви Трампа можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, що Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні - як під час передвиборної кампанії, так і після обрання президентом США.

'Я не говорив цього раніше': Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні
Заяви Трампа про звершення війни / Інфографіка: Главред

Чому США та Китай не погодяться ділити світ із Росією - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив у чаті на Главреді, що США та Китай не ділитимуть світ із Росією, а сценарій "Нової Ялти" за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна є малоймовірним. Навіть якщо зустріч американського та російського лідерів відбудеться, Кремль зможе використати її переважно для пропаганди.

За словами дипломата, реальний вплив держав визначається передусім їхнім економічним потенціалом. США та Китай є світовими економічними лідерами, тоді як Росія не може конкурувати з ними за цим показником. Ядерна зброя, на думку Огризка, не робить Москву рівною Вашингтону та Пекіну, оскільки її застосування не є реалістичним сценарієм.

"Ділити мир між двома китами та мавпою, яка стрибає між ними та заважає працювати, ніхто не стане. Наївно думати, що так може статися", - наголосив дипломат.

Він також зазначив, що позиція Китаю має вирішальне значення для перебігу війни проти України. Огризко переконаний, що без економічної та іншої підтримки Пекіна Росія не змогла б продовжувати бойові дії.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські союзники оплачують американську зброю, яку передають Україні. Водночас він критикував попередню адміністрацію за нібито передачу ресурсів і говорив про суму $350 мільярдів під час виступу 27 жовтня на мітингу в Техасі.

Також президент США заявив, що у відносинах із Росією щодо війни в Україні досягнуто значного прогресу. За його словами, незабаром має відбутися зустріч за участю Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що українська сторона розглядає тристоронню зустріч як підготовку до подальшого діалогу. Він зазначив, що підготовка переговорів в Абу-Дабі має стати нагодою для просування процесу.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report - це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Морози до -5 і мокрий сніг: коли в Україну увірветься справжній холод

Морози до -5 і мокрий сніг: коли в Україну увірветься справжній холод

17:14Синоптик
"Я не говорив цього раніше": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

"Я не говорив цього раніше": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

17:09Війна
"Графіки дуже жорсткі": деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

"Графіки дуже жорсткі": деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

16:27Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Росія втратила свій найбільший атомний крейсер "Петро Великий" - що сталось

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

Орхідея оживе і випустить квітконоси: рецепт домашнього підживлення

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Листопад почнеться з затяжної магнітної бурі: якої сили буде шторм

Котлети стануть ніжнішими й соковитішими: який простий інгредієнт змінить звичний рецепт

Котлети стануть ніжнішими й соковитішими: який простий інгредієнт змінить звичний рецепт

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля багаття за 57 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля багаття за 57 с

Останні новини

17:31

Засмічення зникне за хвилини: сантехнік поділився несподіваним лайфхаком

17:27

"Був і відправила": Камалія зробила зізнання про бойфренда

17:14

Морози до -5 і мокрий сніг: коли в Україну увірветься справжній холод

17:09

"Я не говорив цього раніше": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

16:31

Свіжі печериці цілий рік: як виростити гриби вдома без городуВідео

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопадаМобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада
16:30

"Натягнути обличчя": Настя Каменських показала зморшки

16:27

"Графіки дуже жорсткі": деталі різкого погіршення ситуації із відключеннями світла

16:19

Москва під атакою дронів: біля аеропорту "Шереметьєво" спалахнула пожежа

16:01

Одна ложка соди під устілкою: яку проблему із взуттям вона допоможе вирішити

Реклама
15:51

Долар по 47 або навіть 80 гривень: коли курс може різко рвонути вгору

15:43

Навіщо ховати гроші в морозильнику: французький лайфхак має несподіваний нюанс

15:38

Як одягатися стильно зимою 2027 і не мерзнути: 6 порад блогеркиВідео

15:21

Гороскоп на завтра, 1 листопада: Дівам - непорозуміння, Стрільцям - радість

15:05

1 листопада не можна відмовляти у милостині: яке церковне свято

15:01

Перші евакуйовані мешканці Олешків прибули на підконтрольну Україні територію

14:54

До 18 годин на добу: скільки триватимуть жорсткі відключення світла в Києві

14:49

Сили оборони вдарили "Нептунами" і дронами по Росії - куди влучили

14:31

Хіт Blondie через десятиліття залишається популярним: що відомо про "Heart of Glass"Відео

14:26

З'їдять в першу чергу: простий рецепт домашньої вареної ковбаси

14:23

Що не можна робити на Різдво: які звички можуть накликати негаразди

Реклама
14:07

Борошниста роса зникне з листя: чим потрібно обробити кімнатні рослиниВідео

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень 2–8 листопада: Левам — бонуси, Терезам — ризики

13:49

"Прирівняла потяг до їжі з педофілією": Alyona Alyona потрапила у гучний скандал

13:47

Навіщо класти шматочок хліба в коробку з печивом: несподіваний ефект

13:41

Три дати народження наділяють людей особливим магнетизмом та чарівністю

13:24

Як зробити штучну ялинку пишною: корисний лайфхак перед зимовими святами

13:20

НПЗ можуть відійти на другий план: які об'єкти РФ стануть новими цілями

13:00

"Пологи могли погіршити": Тишкевич розкрила діагноз, який призвів до кесаревого

12:59

Що форма обличчя розкаже про характер дитини: батьки часто не здогадуються

12:52

Куди зник Джек Ніколсон: Майкл Дуглас розповів про колегу-відлюдника

12:51

Зроблять старшою навіть молоду: Андре Тан назвав речі, яким час відійти на модну пенсію

12:22

Кімната прогріватиметься швидше: що потрібно поставити над батареєюВідео

12:12

Світло вимикають майже на весь день: РФ атакувала ТЕЦ, ситуація у Києві критична

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 1 листопада: Коням — користь, Мавпам — гумор

11:55

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини, що танцює, за 69 с

11:53

Лавров поскаржився на Трампа та висунув нові претензії: що не влаштовує РФ

11:34

Як відлякати мишей без хімікатів: несподіваний помічник знайдеться вдома

11:17

Евакуйовані жителі Олешок прибули до Білорусі: коли вони повернуться в Україну

11:08

Любовний гороскоп на 2–8 листопада: Стрільцям — нові почуття, Терезам — вибір

10:59

"Заміну собі маю": Сергій Танчинець зворушив талантом 17-річної донькиВідео

Реклама
10:55

Ожеледь і крижані дощі замість снігу: якою буде погода в Україні взимку

10:55

Гороскоп Таро на завтра, 1 листопада: Близнюкам — питання, Тельцям — щастя

10:46

Три знаки зодіаку можуть незабаром розбагатіти: на кого чекає фінансовий успіх

10:42

Китайський гороскоп на 2–8 листопада: Мавпам — успіх, Щурам — несподіванки

10:24

Гороскоп Таро на тиждень 2–8 листопада: Скорпіонам — рішучість, Левам — удача

10:20

Як швидше висушити випраний одяг та заощадити місце на сушарці

10:15

В'ячеслав із "Майстер-шеф" вийшов на зв'язок: що з ним сталося

09:58

Кого з російських артистів-путіністів наздогнала карма: смерті та самогубства

09:53

До будинку Пугачової проникли і залишили послання — деталі

09:41

РФ вночі атакувала Україну дронами з шести напрямків: скільки цілей збила ППО

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти