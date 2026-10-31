'Я не говорив цього раніше': Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

Президент США заявив про наближення угоди щодо завершення війни в Україні.

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Трамп анонсував угоду між Києвом та Москвою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези Трампа:

Україна та Росія наближаються до угоди про завершення війни

Сторони близькі до домовленості

Американський президент не уточнив деталей можливої угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладення угоди про завершення війни. За його словами, раніше він не робив таких заяв, однак тепер вважає, що сторони близькі до домовленості. Про це американський лідер повідомив журналістам у коментарі, передає Clash Report.

"Ми наближаємося до укладення там угоди. Я не говорив цього раніше. Але зараз я можу це сказати", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання про війну в Україні. відео дня

Водночас американський президент не уточнив, про які саме домовленості йдеться та коли може бути досягнуто угоди.

Трамп заявив про наближення угоди / Фото: скріншот

Відео заяви Трампа можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, що Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні - як під час передвиборної кампанії, так і після обрання президентом США.

Заяви Трампа про звершення війни / Інфографіка: Главред

Чому США та Китай не погодяться ділити світ із Росією - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив у чаті на Главреді, що США та Китай не ділитимуть світ із Росією, а сценарій "Нової Ялти" за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна є малоймовірним. Навіть якщо зустріч американського та російського лідерів відбудеться, Кремль зможе використати її переважно для пропаганди.

За словами дипломата, реальний вплив держав визначається передусім їхнім економічним потенціалом. США та Китай є світовими економічними лідерами, тоді як Росія не може конкурувати з ними за цим показником. Ядерна зброя, на думку Огризка, не робить Москву рівною Вашингтону та Пекіну, оскільки її застосування не є реалістичним сценарієм.

"Ділити мир між двома китами та мавпою, яка стрибає між ними та заважає працювати, ніхто не стане. Наївно думати, що так може статися", - наголосив дипломат.

Він також зазначив, що позиція Китаю має вирішальне значення для перебігу війни проти України. Огризко переконаний, що без економічної та іншої підтримки Пекіна Росія не змогла б продовжувати бойові дії.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що європейські союзники оплачують американську зброю, яку передають Україні. Водночас він критикував попередню адміністрацію за нібито передачу ресурсів і говорив про суму $350 мільярдів під час виступу 27 жовтня на мітингу в Техасі.

Також президент США заявив, що у відносинах із Росією щодо війни в Україні досягнуто значного прогресу. За його словами, незабаром має відбутися зустріч за участю Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що українська сторона розглядає тристоронню зустріч як підготовку до подальшого діалогу. Він зазначив, що підготовка переговорів в Абу-Дабі має стати нагодою для просування процесу.

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Про джерело: Clash Report Clash Report - це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

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