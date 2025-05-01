Постачання дронів та волонтерство: що відомо про Сергія Стерненка, на якого напали

Благодійний фонд Стерненка також запустив ініціативу "Небесний Русоріз".

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Що відомо про фонд Стерненка / колаж: Главред, фото: t.me/ssternenko, скріншот з відео

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Чим відомий Сергій Стерненко

Чим займається його благодійний фонд

У четвер, 1 травня, активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив, що на нього скоїли напад. Унаслідок цього він отримав поранення. Відомо, що правоохоронці затримали нападницю.

Главред зібрав коротку біографію Сергія Стерненка та що відомо про його діяльність.

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Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко був головою регіональної організації "Правий сектор" в Одесі під час подій Революції гідності. Відомий участю у різних акціях проти забудови морського узбережжя, історичного центра міста Одеси.

У травні 2015 року році став одним із "100 впливових одеситів". У вересні 2015 проти Стерненка і його товариша відкрили кримінальне провадження за підозрою у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича. Тоді активіст звернувся до обласної прокуратури, СБУ і поліції, щоб депутата притягнули до відповідальності за його антиукраїнську діяльність.

Напади на Стерненка

Загалом у 2018 році активіст пережив три напади. Востаннє інцидент закінчився смертю одного з нападників - Івана Кузнєцова - від ножового поранення. Спочатку активіст проходив як потерпілий, але згодом йому вручили підозру у вбивстві і незаконному поводжені зі зброєю. Сам Стерненко стверджував, що напади на нього організував мер Одеси Генадій Труханов.

Волонтерська діяльність

Після початку повномасштаного російського вторгнення Стерненко активно включився у волонтерський рух, паралельно висвітлюючи події на фронті у своєму телеграм та інших соцмережах.

Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" з 2022 року займається забезпеченням українських військових FPV-дронами.

Деякі бригади, які співпрацюють з нами, отримали по 2000-3000 дронів. Загалом, за час існування проєкту, було закуплено та передано 176 839 FPV-дронів.

В "Спільноті Стерненка" зазначається, що лише за квітень вдалося закупити 10 260 FPV-дронів та інше майно для Сил оборони на суму 199 464 292 гривні.

Благодійний фонд також запустив ініціативу "Небесний Русоріз", яка спрямована на знищення російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) українськими військовими підрозділами.

Напад на Стерненко - деталі

У четвер, 1 травня, на відомого активіста і блогера Сергія Стерненка було скоєно напад. У Службі безпеки України підтвердили напад на активіста і волонтера Сергія Стерненка та показали фото затриманої нападниці.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що прямо зараз є конкретний перелік осіб, на який росіяни активно полюють.

У пресслужбі СБУ додали, що життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.

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