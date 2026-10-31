Ожеледь і крижані дощі замість снігу: якою буде погода в Україні взимку

Кліматолог попередила про неочікувані "сюрпризи" від погоди цьогоріч.

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Прогноз погоди в Україні на зиму 2026-2027 років / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чи буде зима цьогоріч сніжною

Які середні температури очікуються взимку

Які опади переважатимуть з грудня до лютого

Погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами взимку в Україні може випасти на 20-40% більше опадів. Але при цьому розраховувати на великий сніжний покрив не варто через переважання теплого повітря з Атлантики.

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Через плюсові температури сніг буде швидко танути, а коливання близько 0 градусів створюватимуть небезпечні погодні умови.

"Можливі ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ. Особливо це стосується регіонів, де температура повітря часто змінюватиметься від мінусової до плюсової", - йдеться у статті.

Наскільки теплою буде зима 2026-2027

Балабух зазначила, що цього року з грудня по лютий очікується на 1-2 градуси тепліша погода за кліматичну норму.

Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та в Дніпропетровській області - в межах 0+2 градусів.

Найнижчі температури будуть, найімовірніше, на північному сході країни та на високогір'ї Карпат - в межах -3-4 градусів і нижче.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні до кінця жовтня збережеться тепла погода, однак із початком листопада очікується похолодання. Денна температура повітря знизиться до +5+9 градусів.

Раніше повідомлялося, що до 5 листопада в Україні очікуються опади у вигляді дощу, а в Карпатах, 4-5 листопада - також у західних і північних областях - з мокрим снігом, можливі в окремих регіонах.

Напередодні стало відомо, що погода в Україні 31 жовтня та 1 листопада буде відносно теплою, але місцями з дощами та похмурим небом. У наступні дві доби погодні умови будуть формуватися під впливом південного циклону, а також малоградієнтного поля підвищеного тиску.

Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

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Про персону: Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

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