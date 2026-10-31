Ожеледь і крижані дощі замість снігу: якою буде погода в Україні взимку

Ви дізнаєтеся:
- Чи буде зима цьогоріч сніжною
- Які середні температури очікуються взимку
- Які опади переважатимуть з грудня до лютого
Погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
За її словами взимку в Україні може випасти на 20-40% більше опадів. Але при цьому розраховувати на великий сніжний покрив не варто через переважання теплого повітря з Атлантики.
Через плюсові температури сніг буде швидко танути, а коливання близько 0 градусів створюватимуть небезпечні погодні умови.
"Можливі ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ. Особливо це стосується регіонів, де температура повітря часто змінюватиметься від мінусової до плюсової", - йдеться у статті.
Наскільки теплою буде зима 2026-2027
Балабух зазначила, що цього року з грудня по лютий очікується на 1-2 градуси тепліша погода за кліматичну норму.
Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та в Дніпропетровській області - в межах 0+2 градусів.
Найнижчі температури будуть, найімовірніше, на північному сході країни та на високогір'ї Карпат - в межах -3-4 градусів і нижче.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні до кінця жовтня збережеться тепла погода, однак із початком листопада очікується похолодання. Денна температура повітря знизиться до +5+9 градусів.
Раніше повідомлялося, що до 5 листопада в Україні очікуються опади у вигляді дощу, а в Карпатах, 4-5 листопада - також у західних і північних областях - з мокрим снігом, можливі в окремих регіонах.
Напередодні стало відомо, що погода в Україні 31 жовтня та 1 листопада буде відносно теплою, але місцями з дощами та похмурим небом. У наступні дві доби погодні умови будуть формуватися під впливом південного циклону, а також малоградієнтного поля підвищеного тиску.
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Про персону: Віра Балабух
Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.
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