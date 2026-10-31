До 18 годин на добу: скільки триватимуть жорсткі відключення світла в Києві

Енергетикам знадобиться кілька днів, щоб ліквідувати наслідки атаки.

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Відключення світла в Києві затягнуться до середини тижня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви експерта:

Влучання в підстанції столичної ТЕЦ було суттєвим

Терміни ремонту залежать від інтенсивності атак

Пошкодження не вплинуть на старт опалювального сезону

Київ перейшов на стабілізаційні графіки: через російський удар по розподільчих підстанціях на території однієї зі столичних ТЕЦ містяни залишаються без електрики по 16-18 годин на добу. Відновлення триватиме приблизно до середини наступного тижня. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

За його словами, удар припав не на генерацію, а на мережеву інфраструктуру, через яку струм надходить до кінцевих споживачів. Саме тому наслідки атаки відчула значна частина міста.

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"Відключення світла пов'язані з пошкодженням одного з об'єктів, який забезпечує розподіл електричної енергії по місту Києву. Тобто підстанцій. На території ТЕЦ, скажімо так, пошкоджені відкриті розподільчі пристрої. Як ви бачите за наслідками, влучання було суттєвим. Потрібен час для того, щоб відновити постачання в повному обсязі", - зазначає Рябцев.

Він додав, що енергетикам знадобиться кілька днів, щоб ліквідувати наслідки атаки. Швидкість робіт визначатиме безпекова ситуація.

"Усунути проблему, думаю, зможуть десь до середини наступного тижня. Може, і раніше, але тут все буде залежати і від того, наскільки активним буде ворог. Тому що, безумовно, не можна продовжувати відновлювальні роботи під час тривоги, тим більше, коли ще є прильоти", - зауважив експерт.

Чи позначиться це на опалювальному сезоні

Окремо він поклав відповідальність за перебої з водою на київську владу. На його переконання, міська адміністрація не забезпечила захист саме тих об'єктів, від яких залежить подача води в оселі.

"Так, і ми отримуємо дуже поганий сигнал, пов'язаний з тим, що "Київводоканал" не здатний забезпечувати надання життєвого важливих послуг в разі припинення централізованого енергопостачання", - наголосив Рябцев.

Водночас, за оцінкою експерта, нинішні пошкодження інфраструктури не позначаться на початку опалювального сезону.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути відключення світла взимку

Нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк говорив, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла.

За його словами, причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

"Тому, за моїми оцінками, якщо цієї зими і будуть відключення електроенергії, то вони не будуть тривалими (хоча в різних регіонах різні по часу)", - додав він.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала "шахедами" ТЕЦ у Києві. У деяких районах столиці електроенергію подаватимуть сьогодні лише 1,5 години вдень. У більшості за графіками світла не буде по 15-17,5 години на добу.

В "Укренерго" заявляли, що у суботу, 31 жовтня, у частині областей України діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Ці заходи вимушені. Їх запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

29 жовтня російські окупанти завдали удару по Дніпру. Після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія. У деяких районах разом зі світлом припинилося і водопостачання. Внаслідок атаки було пошкоджене обладнання магістральних мереж.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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