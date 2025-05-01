Нападниця чатувала біля дому: з'явилося відео і деталі замаху на Стерненка

Зловмисниця отримала гроші через банківські рахунки і готувала замах на замовлення РФ.

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Як готувався замах на Сергія Стерненка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео УП, t.me/ssternenko

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У Києві на житття Сергія Стерненка скоєно замах

Нападниця — уродженка Одеської області, діяла за завданням російських спецслужб

Вона готувала замах заздалегідь, стежила за Стерненком і орендувала житло поруч із ним

У четвер, 1 травня, на одній із вулиць Києва було скоєно збройний напад на відомого активіста, волонтера й блогера Сергія Стерненка. Замах на його життя зафіксували камери відеоспостереження. Відеозапис потрапив у розпорядження журналістів Української правди.

На оприлюдненому відео чітко видно, як жінка, очевидно, заздалегідь чатувала на Стерненка поблизу виходу з будівлі. Зловмисниця, володіючи інформацією про місцезнаходження активіста, здійснила постріл з вогнепальної зброї в той момент, коли Сергій Стерненко прямував до свого автомобіля.

відео дня

Зловмисницю затримав один із супроводжуючих. На щастя, поранення активіста не було смертельним.

Сам Сергій Стерненко вважає, що за замахом стоїть Росія. Служба безпеки України продовжує розслідування.

Дивіться відео замаху на Сергія Стерненка:

Напад на Сергія Стерненка / Фото: скріншот

Що відомо про нападницю

Нападниця на Сергія Стерненка, за даними джерел УП в правоохоронних органах, була уродженкою Одеської області 1979 року народження. Проте була зареєстрована і проживала в Києві.

В правоохоронних органах розповіли, що жінка готувала замах на активіста на замовлення представників російських спецслужб. Вона отримала гроші на свої банківські рахунки з РФ. Згодом через різні банківські каси та банкомати вона обготівкувала ці кошти.

Уже 15 квітня вона винайняла квартиру в елітному житловому комплексі в Києві, в безпосередній близькості від місця проживання Сергія Стерненка. Далі вона спостерігала за пересуванням волонтера. 1 травня нападниця здійснила замах на життя, однак була затримана під час виконання замовлення силами спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ.

Нападниця / Фото: СБУ

В якому стані Стерненко

Активіст розповів, що медики прооперували його. За його словами, куля вийшла навиліт, нічого важливого не зачепила.

"Намагаюсь роздуплитись. Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей... Мені ДУЖЕ пощастило що поранення таке. Дякую Богу", - написав Стерненко.

Крім цього, волонтер стверджує, що нападниця мала зброю - нелегальний "короткоствол".

Зброя, з якої стріляли у Стерненка / Фото: Українська правда

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розповів, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка.

"Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", - зазначив глава держави.

Замах на Сергія Стерненка - що відомо

Нагадаємо, 1 травня у Києві на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоєно замах — його поранили з вогнепальної зброї. Напад здійснила жінка, яку оперативно затримала СБУ.

У СБУ підтвердили спробу вбивства та оприлюднили фото затриманої.

Сергій Стерненко — колишній очільник одеського осередку "Правого сектору", відомий боротьбою проти забудови Одеси. У 2018 році пережив три замахи, один з яких закінчився смертю нападника, через що самого Стерненка звинувачували у вбивстві.

Після початку повномасштабної війни Стерненко став активним волонтером і заснував фонд "Спільнота Стерненка", який забезпечує ЗСУ FPV-дронами. З 2022 року фонд передав військовим понад 176 тисяч дронів.

Як повідомляв Главред, 1 грудня 2024 року Стерненко оголосив про заручини зі своєю коханою, вперше показавши спільне фото. Імовірно, його нареченою є Наталія Усатенко, з якою він разом понад 5 років.

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Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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