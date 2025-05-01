РФ масовано вдарила дронами по Одесі: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та школу.

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Наслідки атаки дронів на Одесу / Колаж: Главред, фото: Фото: t.me/odeskaODA

Коротко:

Одеса відбивала атаку дронів

Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури

Унаслідок удару загинуло двоє людей

У ніч на 1 травня російські окупаційні війська масовано атакували безпілотниками Одесу. У місті прогриміла серія вибухів. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще п'ятеро - дістали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, серія вибухів у місті прогриміла близько першої години ночі.

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"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - написав чиновник у Telegram.

О третій годині ночі Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки зруйновано багатоповерхівки, приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та автомобілі. У кількох місцях виникли пожежі.

Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.

В одному з пошкоджених будинків на верхньому поверсі разом із собакою мешкало літнє подружжя, зараз із ними зник зв'язок.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, одна зі шкіл міста зазнала незначних пошкоджень - вибито чотири вікна.

Дивіться відео - Одеса постраждала після нічного удару дронами:

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.

Унаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

За попередніми даними, постраждали 45 осіб.

Крім того, російська окупаційна армія вдарила дронами по Дніпру. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - дістала поранення. У Дніпропетровській області пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі, горів ресторанний комплекс.

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