У Києві лунають вибухи: РФ розкидала підступні касетні боєприпаси, є поранені

Доступ на потенційно небезпечну територію обмежено поліцією.

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Піротехніки ліквідовують наслідки російської атаки БпЛА / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС Київщини

Про що мова:

В ніч проти 1 травня агресори намагалися атакувати Київ за допомогою БпЛА

Під час атаки ворог розкидав відтерміновані касетні боєприпаси

Вибухи від таких боєприпасів були зафіксовані в Дарницькому районі, поранена жінка

У ніч проти 1 травня російські війська намагалися атакувати Київ. Ба більше, ворожі сили, ймовірно, розкидали під час нічної агресії БпЛА відтерміновані касетні боєприпаси - у Дарницькому районі лунали вибухи. Про це у Telegram повідомив очільник Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації Олександр Поповцев.

"Сьогодні у Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА. Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості — залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах", - йдеться в повідомленні. відео дня

Мер Києва Віталій Кличко згодом повідомив, що в столиці госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на Київ.

"Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району", - написав мер у Telegram.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, своєю чергою, повідомив про близько 10 вибухів в лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю.

"Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється. Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів", - заявив Ткаченко у Telegram.

МВС України теж підтвердило у Telegram, що у Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС.

"Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських", - заявили в МВС.

Також у міністерстві закликали не чіпати невідомі предмети, а у випадку виявлення таких, повідомити на лінію 101 чи 102.

"Зберігайте спокій. Працюють професійні сапери", - резюмували в МВС.

У разі, якщо ви виявили підозрілі предмети, слідуйте інструкціям:

не наближайтесь до них;

відійдіть на безпечну відстань;

негайно викличте поліцію та рятувальників за номером 102;

точно вкажіть місце знаходження об’єкта.

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Хто такий Віталій Кличко? Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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