РФ відкрила 'новий напрямок' та планує форсувати Дніпро: чи є загроза для Херсона

В ЗСУ заявили про спроби росіян закріпитись на островах дніпровського басейну для подальшого форсування Дніпра, однак успіху ворог не мав.

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РФ відкрила "новий напрямок" та планує форсувати Дніпро / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези:

Росіяни відкрили новий напрямок наступу на півдні Херсонщини

Ворог намагається створити плацдарми на островах Кізомис та Бугаз

Ціль ворога полягає у форсуванні Дніпра

Російські війська активізували бойові дії на півдні дніпровської системи островів, намагаючись висадитися на острів Бугаз навпроти Херсона, щоб захопити плацдарм і форсувати річку Дніпро на Херсонщині. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію в районі дніпровського басейну.

"Ворог намагається провести форсування водних перешкод і саме зараз відкрив такий, ну назвемо це "новий", напрямок. Напрямок, на якому він активізувався і вже за кілька днів провів декілька спроб висадитись у річковій зоні – це південь Дніпровської системи островів. На самому півдні острів, біля населеного пункту Кізомис, острів Бугаз. Там ворог намагається висадитись на цей острів, захопити певний плацдарм і з півдня здійснити форсування річки Дніпро", – розповів Волошин. відео дня

За його словами, ці спроби залишаються безуспішними, ворог намагається переправитися на човнах через протоки чи сам Дніпро, однак українські Сили оборони оперативно знищують ці групи.

Речник додав, що ті, кому вдається дістатися островів, опиняються у пастці, адже росіяни не можуть їх евакуювати і змушені доправляти їм їжу, воду та боєприпаси дронами. Через кілька днів ці так звані "робінзони" або здаються в полон, або їх ліквідовують українські захисники.

Волошин наголосив, що такі бійці часто використовуються російською пропагандою, аби стверджувати, нібито певний острів чи плацдарм перебуває під їхнім контролем.

"Такі випадки доволі часто трапляються, але хочу запевнити, що Сили оборони України тримають цей напрямок і намагаються відбити всі спроби ворога здійснити подібні форсування", – наголосив речник.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик Олександр Мусієнко зазначає, що на фронті немає жодних свідчень того, що Росія здатна досягти суттєвих результатів як на оперативному, так і на стратегічному рівні. Незважаючи на це, агресор продовжує активно намагатися просуватися вперед.

За даними аналітичного проєкту Deep State, упродовж квітня 2025 року російські війська захопили 175 квадратних кілометрів української території.

Хоча російська сторона заявляє про нібито готовність до "травневого перемир’я", насправді інтенсивність штурмових дій лише зростає. Як повідомив очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, окупанти активізували атаки в Запорізькій області, намагаючись наблизитися до обласного центру.

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