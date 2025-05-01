Ціна на популярний продукт 'злетіла до небес': скільки українцям доведеться платити

Коротко:
- В Україні суттєво виросли ціни на свинину
- На ріст ціни вплинув початок сезону пікніків
- Стало відомо, скільки доведеться платити за цей продукт в магазинах
Ціни на свинину в Україні суттєво виросли. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати у магазинах по більш демократичних цінах, то з початком сезону пікніків його вартість уже на кілька десятків гривень вища.
У минулому місяці свинячу лопатку чи стегно в супермаркетах можна було придбати за по акції за 150-160 грн/кг. З настанням сезону пікніків акцій поменшало, і українцям доведеться за такий продукт віддати не менше, ніж 200 грн/кг. Про це повідомляє "ПроАгро Груп".
Якщо у березні ціна на ребра і грудинку, які вважаються традиційно найдешевшими продуктами свинини, коливалися в межах 180-190 грн/кг, то станом на кінець квітня ціна на таку продукцію становить від 199 грн/кг.
Також приблизно на 15 грн за місяць подорожчав і кілограм підчеревини – наразі середня ціна на неї становить 215 грн/кг.
Найбільше зросла ціна на свинячий ошийок. Якщо в березні він коштував в межах 260-280 грн/кг, то тепер ціни на нього уже становлять 320-345 грн./кг.
"Десь посередині між ребрами й ошийком зайняли позицію ціни на свинячу лопатку – наразі її можна купити по 220-240 грн./кг, тоді як в березні вона коштувала 190-200 грн./кг. При цьому важко виокремити якусь одну причину поточного подорожчання свинини. Кумулятивний ефект на ріст цін справили загальна інфляція, сезонний фактор, скорочення пропозиції, подальше поширення АЧС", – йдеться у повідомленні.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
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