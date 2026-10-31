Путін отримав два послання від Зеленського - Стубб розкрив подробиці

Президент Фінляндії під час розмови з Путіним передав йому дві пропозиції від Зеленського.

https://glavred.net/world/putin-poluchil-dva-poslaniya-ot-zelenskogo-stubb-raskryl-podrobnosti-10808600.html Посилання скопійоване

Стубб озвучив Путіну пропозиції Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

Стубб передав Путіну пропозиції Зеленського

Київ пропонує провести зустріч Зеленського та Путіна

Україна також готова обговорити часткове перемир’я

Президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним передав йому дві пропозиції від президента України Володимира Зеленського. Київ хоче провести пряму зустріч лідерів, а також домовитися про заходи з деескалації війни та можливе припинення вогню в окремих сферах. Про це Стубб розповів в інтерв’ю фінському виданню Yle.

За словами фінського президента, перша пропозиція українського лідера стосувалася двосторонньої зустрічі з Путіним. Під час неї сторони могли б обговорити територіальні питання та безпеку.

відео дня

"По-перше, він хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку", - розповів Стубб.

Друге послання Зеленського стосувалося можливих кроків для зниження інтенсивності бойових дій. Зокрема, йшлося про домовленості щодо припинення вогню в окремих сферах, важливих для цивільного населення та функціонування держави.

Серед можливих напрямів такого перемир’я Стубб назвав енергетику та енергетичну інфраструктуру, продовольчу безпеку, обмін військовополоненими й захист критично важливих об’єктів. Також під час телефонної розмови обговорювали подальші дії Росії на переговорах в Абу-Дабі.

Фінський президент стримано оцінив результати контакту з російським лідером. За його словами, сама телефонна розмова ще не означає наближення мирної угоди, однак може стати кроком до формування довіри між сторонами.

"Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок - це скоріше крок, що вселяє довіру", - зазначив Стубб.

Який козир може втратити Путін на переговорах - думка експерта

Після виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна - ослабнути. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

За оцінкою дипломата, Вашингтон і Москва й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів Трамп може зменшити тиск на Україну, через що Кремлю буде складніше наполягати на ультимативних умовах.

"Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - зазначив Огризко.

Також дипломат звернув увагу, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням альтернативи американським системам Patriot.

Переговори про завершення війни - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладення угоди про завершення війни. Американський президент не навів конкретних термінів або умов такої угоди.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до тристороннього формату за участі України, США та Росії. Він також обговорив із Реджепом Таїпом Ердоганом можливість зустрічі в Туреччині та залучення партнерів до переговорного процесу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі важко оцінити можливість мирного врегулювання в Україні. Він також зазначив, що візит Зеленського до США не можна виключати за певного розвитку подій.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред